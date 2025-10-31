Mata rusza w trasę z robotycznym sobowtórem. Plus go wspiera

Ładowanie...

Nie ma chyba już w Polsce nikogo, kto przynajmniej nie słyszałby o Macie. Używający tego pseudonimu Michał Matczak to raper i tekściarz, który na przestrzeni ostatnich kilku lat zbudował sobie markę jednego z najpopularniejszych raperów na krajowej scenie muzycznej. Współpracował już z Taco Hemingwayem, Malikiem Montaną, Żabsonem, Quebonafide, Okim ale również sam ma na koncie autorskie albumy, takie jak "100 dni do matury" czy "Młody Matczak". Teraz rusza w nową, wyjątkową trasę.

REKLAMA

Mata zaskoczy w nowej trasie. Plus mu w tym pomoże.

Po dwóch latach od MATA TOUR, młody Matczak postanowił powrócić i pójść za ciosem. Jego nowa trasa to nie tylko kontynuacja, ale również swego rodzaju skok w przyszłość. Raper zatytułował ją MATA TOUR 2040, pragnąc przenieść swoich fanów do przyszłości. Sympatycy i uczestnicy wydarzeń z jego udziałem powinni się spodziewać futurystyczno-technologicznej otoczki. Mata bowiem powołał do życia...robotycznego sobowtóra. Jakkolwiek dziwnie i tajemniczo to brzmi, jedno jest pewne - raper szykuje coś spektakularnego.

Nawet najwięksi w pojedynkę nie działają, więc nie powinno dziwić, że trasę będzie wspierać partner technologiczny. I to nie byle jaki - artyście będzie towarzyszyć sam Plus. Na czym będzie polegała ta współpraca i jaką rolę odegra Plus w nowej trasie Maty? Oto, co możemy przeczytać w komunikacie prasowym:

Trasa Maty to wyjątkowy projekt, który pokazuje, że koncert może być czymś znacznie więcej niż tylko muzyką na żywo. Artysta znany z niekonwencjonalnych pomysłów i zaskakujących form kontaktu z fanami, tym razem zabiera ich w podróż do przyszłości. W tym roku do tej wyprawy dołącza Plus – jako partner technologiczny, który wspiera wydarzenia od zaplecza. Trasa, obejmująca sześć największych miast w Polsce, to nie tylko muzyczne show, ale także przestrzeń dla technologicznych eksperymentów. Plus odpowiada za streaming wyjątkowych fragmentów koncertów, w tym premierowych utworów Maty – dostępnych ekskluzywnie na kanale Twitch artysty. Dzięki temu ci, którzy nie zdobyli biletów, mogą na chwilę zajrzeć do świata rapera i usłyszeć za każdym razem inny materiał z imprez. Co więcej, na koncertach Plus udostępni sieć Wi-Fi, by fani mogli dzielić się na żywo emocjami, zdjęciami i relacjami ze znajomymi – bez przeszkód.

Oprócz niewątpliwie istotnego i koniecznego wsparcia technologicznego (warte docenienia jest moim zdaniem szczególnie udostępnienie WiFi na koncertach), kooperacja Plusa z trasą Maty znajdzie również swoje odzwierciedlenie w social mediach - fani powinni się spodziewać relacji zza kulis, wielu materiałów wideo oraz wsparcia influencerów, takich jak Przekosa, Jefre I am, Radek Haberko czy Ginciaaaa. Plus, podobnie jak Mata nie zdradza szczegółów dotyczących obecności robotycznego sobowtóra artysty, ale jedno jest pewne: artysta ma w zanadrzu wiele intrygujących niespodzianek.

MATA TOUR 2040 - terminy koncertów

31 października - Wrocław

13 listopada - Poznań

21 listopada - Kraków

30 listopada - Katowice

7 grudnia - Gdańsk

18 grudnia - Warszawa

REKLAMA

Więcej informacji ze świata muzyki przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 31.10.2025 12:29

Ładowanie...