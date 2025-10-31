REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Muzyka

Mata rusza w trasę z robotycznym sobowtórem. Plus go wspiera

Michał Matczak, znany powszechnie jako Mata, to niewątpliwie jedna z najważniejszych postaci polskiej sceny muzycznej. Nie powinno więc dziwić, że jego nazwisko przyciąga uwagę, a sam artysta podejmuje się wielu współprac z różnymi markami. W jego najnowszej trasie w roli partnera technologicznego, będzie mu towarzyszyć Plus.

Adam Kudyba
mata plus wspolpraca trasa
REKLAMA

Nie ma chyba już w Polsce nikogo, kto przynajmniej nie słyszałby o Macie. Używający tego pseudonimu Michał Matczak to raper i tekściarz, który na przestrzeni ostatnich kilku lat zbudował sobie markę jednego z najpopularniejszych raperów na krajowej scenie muzycznej. Współpracował już z Taco Hemingwayem, Malikiem Montaną, Żabsonem, Quebonafide, Okim ale również sam ma na koncie autorskie albumy, takie jak "100 dni do matury" czy "Młody Matczak". Teraz rusza w nową, wyjątkową trasę.

REKLAMA

Mata zaskoczy w nowej trasie. Plus mu w tym pomoże.

Po dwóch latach od MATA TOUR, młody Matczak postanowił powrócić i pójść za ciosem. Jego nowa trasa to nie tylko kontynuacja, ale również swego rodzaju skok w przyszłość. Raper zatytułował ją MATA TOUR 2040, pragnąc przenieść swoich fanów do przyszłości. Sympatycy i uczestnicy wydarzeń z jego udziałem powinni się spodziewać futurystyczno-technologicznej otoczki. Mata bowiem powołał do życia...robotycznego sobowtóra. Jakkolwiek dziwnie i tajemniczo to brzmi, jedno jest pewne - raper szykuje coś spektakularnego.

Nawet najwięksi w pojedynkę nie działają, więc nie powinno dziwić, że trasę będzie wspierać partner technologiczny. I to nie byle jaki - artyście będzie towarzyszyć sam Plus. Na czym będzie polegała ta współpraca i jaką rolę odegra Plus w nowej trasie Maty? Oto, co możemy przeczytać w komunikacie prasowym:

Trasa Maty to wyjątkowy projekt, który pokazuje, że koncert może być czymś znacznie więcej niż tylko muzyką na żywo. Artysta znany z niekonwencjonalnych pomysłów i zaskakujących form kontaktu z fanami, tym razem zabiera ich w podróż do przyszłości. W tym roku do tej wyprawy dołącza Plus – jako partner technologiczny, który wspiera wydarzenia od zaplecza. Trasa, obejmująca sześć największych miast w Polsce, to nie tylko muzyczne show, ale także przestrzeń dla technologicznych eksperymentów. Plus odpowiada za streaming wyjątkowych fragmentów koncertów, w tym premierowych utworów Maty – dostępnych ekskluzywnie na kanale Twitch artysty. Dzięki temu ci, którzy nie zdobyli biletów, mogą na chwilę zajrzeć do świata rapera i usłyszeć za każdym razem inny materiał z imprez. Co więcej, na koncertach Plus udostępni sieć Wi-Fi, by fani mogli dzielić się na żywo emocjami, zdjęciami i relacjami ze znajomymi – bez przeszkód.

Oprócz niewątpliwie istotnego i koniecznego wsparcia technologicznego (warte docenienia jest moim zdaniem szczególnie udostępnienie WiFi na koncertach), kooperacja Plusa z trasą Maty znajdzie również swoje odzwierciedlenie w social mediach - fani powinni się spodziewać relacji zza kulis, wielu materiałów wideo oraz wsparcia influencerów, takich jak Przekosa, Jefre I am, Radek Haberko czy Ginciaaaa. Plus, podobnie jak Mata nie zdradza szczegółów dotyczących obecności robotycznego sobowtóra artysty, ale jedno jest pewne: artysta ma w zanadrzu wiele intrygujących niespodzianek.

MATA TOUR 2040 - terminy koncertów

  • 31 października - Wrocław
  • 13 listopada - Poznań
  • 21 listopada - Kraków
  • 30 listopada - Katowice
  • 7 grudnia - Gdańsk
  • 18 grudnia - Warszawa
REKLAMA

Więcej informacji ze świata muzyki przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
31.10.2025 12:29
Tagi: MataPolska muzyka
Najnowsze
11:44
2. odcinek To: Witajcie w Derry wyjaśnia, o co w ogóle chodzi w tym serialu
Aktualizacja: 2025-10-31T11:44:31+01:00
11:08
Good Boy kradnie serca i wyjada podroby. Recenzja nowego horroru
Aktualizacja: 2025-10-31T11:08:09+01:00
10:35
6 mocnych horrorów na Halloween. Wybraliśmy nowe filmy dostępne w Polsce
Aktualizacja: 2025-10-31T10:35:43+01:00
9:37
To nie koniec Obecności. Będzie nowy, choć zupełnie inny film
Aktualizacja: 2025-10-31T09:37:25+01:00
9:25
Najlepsze horrory na Amazon Prime Video. 14 tytułów, po których nie zaśniesz
Aktualizacja: 2025-10-31T09:25:29+01:00
8:58
HBO Max zjedz, TVN zostaw. Netflix chce kupić Warner Bros. Discovery
Aktualizacja: 2025-10-31T08:58:54+01:00
19:55
Serial z najlepszymi piosenkami ever wrócił na Prime Video. W dzień stał się hitem
Aktualizacja: 2025-10-30T19:55:20+01:00
18:35
Nowy sezon Wiedźmina jedną rzecz zrobił wybitnie. Nie mogłem oczu oderwać
Aktualizacja: 2025-10-30T18:35:00+01:00
17:10
HBO Max wróciło do świata Teorii Wielkiego Podrywu. Jaram się
Aktualizacja: 2025-10-30T17:10:00+01:00
16:07
Teraz czekamy na 5. sezon Wiedźmina. Kiedy znowu spotkamy Geralta?
Aktualizacja: 2025-10-30T16:07:00+01:00
15:15
Hollywood płacze nad kinem dla dorosłych. Filmy za miliony zarabiają grosze
Aktualizacja: 2025-10-30T15:15:00+01:00
14:56
Liam Hemsworth zastąpił Henry'ego Cavilla. Który jest lepszym Geraltem?
Aktualizacja: 2025-10-30T14:56:16+01:00
13:19
Rosario to horror, w którym chwila czekania zmienia się w koszmar. Recenzja
Aktualizacja: 2025-10-30T13:19:31+01:00
11:58
Williams łamał zasady na planie Stowarzyszenia Umarłych Poetów. Stworzył tę rolę
Aktualizacja: 2025-10-30T11:58:04+01:00
10:16
Reżyser Road House pożarł się z Amazonem. Powstaną dwie drugie części
Aktualizacja: 2025-10-30T10:16:00+01:00
10:01
Gdzie pojadą bohaterowie Białego Lotosu? 4. sezon coraz bliżej Polski
Aktualizacja: 2025-10-30T10:01:54+01:00
9:28
Netflix niespodziewanie dodał film ze świata Wiedźmina. Przetarłem oczy ze zdziwienia
Aktualizacja: 2025-10-30T09:28:15+01:00
8:39
To najlepszy sezon Wiedźmina z dotychczasowych. Wystarczy zapomnieć o Sapkowskim
Aktualizacja: 2025-10-30T08:39:59+01:00
20:43
Zmiany w teleturnieju Jeden z dziesięciu. To był ostatni taki odcinek
Aktualizacja: 2025-10-29T20:43:48+01:00
17:54
Apple TV+ dowiozło tak brytyjski thriller, że aż musiałem napić się herbaty
Aktualizacja: 2025-10-29T17:54:00+01:00
16:19
W którym odcinku To: Witajcie w Derry pojawi się Pennywise? Niebawem
Aktualizacja: 2025-10-29T16:19:00+01:00
16:15
SkyShowtime zamówił 2. sezon polskiego kryminału. To hit
Aktualizacja: 2025-10-29T16:15:32+01:00
14:12
Canal+ pokaże walki MMA. To bardzo znana federacja
Aktualizacja: 2025-10-29T14:12:34+01:00
12:52
WWE przyjeżdża do Polski. Są już bilety na mordobicie Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-29T12:52:25+01:00
12:18
Naukowcy wybrali najstraszniejsze horrory tego roku. Zaskakujący zwycięzca
Aktualizacja: 2025-10-29T12:18:38+01:00
11:04
Prime Video dodało film, który namiesza w sezonie nagród. Zachwyty i wysokie oceny
Aktualizacja: 2025-10-29T11:04:00+01:00
10:35
Pasja 2 zbiera baty przez aktorów. Tym razem chodzi o postać Jezusa
Aktualizacja: 2025-10-29T10:35:00+01:00
10:31
Ukryte zakończenie Domu pełnego dynamitu. Odkryłem je dopiero dzisiaj
Aktualizacja: 2025-10-29T10:31:31+01:00
9:11
Najlepsze sci-fi zeszłego roku znika z Netfliksa. To ostatni moment
Aktualizacja: 2025-10-29T09:11:57+01:00
8:27
Domu dobrego Smarzowskiego nie da się oglądać. Ledwo wysiedziałem
Aktualizacja: 2025-10-29T08:27:29+01:00
19:48
Fani kultowego thrillera mogą odetchnąć z ulgą. Nowa wersja nie będzie woke
Aktualizacja: 2025-10-28T19:48:40+01:00
17:02
Po nowym odcinku widzowie wydali wyrok: ta komedia HBO Max to najlepszy serial
Aktualizacja: 2025-10-28T17:02:00+01:00
15:14
Widziałem To: Witajcie w Derry w kinie. Aż żal było wracać do domu
Aktualizacja: 2025-10-28T15:14:08+01:00
14:17
Netflix pokazał nowości na listopad 2025. Zrobiłem wielkie oczy na ich widok
Aktualizacja: 2025-10-28T14:17:40+01:00
13:35
Nowy thriller Netfliksa to ten właściwy. Nie da się od niego odkleić
Aktualizacja: 2025-10-28T13:35:52+01:00
11:33
Właśnie załatwiłem sobie wejście na premierę Stranger Things. Ty też możesz
Aktualizacja: 2025-10-28T11:33:42+01:00
9:54
Dom pełen dynamitu: Pentagon atakuje film Netfliksa. Komu wierzyć?
Aktualizacja: 2025-10-28T09:54:28+01:00
9:23
Jeff Bezos już wybrał Bondowi dziewczynę. Amazon ma swój typ
Aktualizacja: 2025-10-28T09:23:11+01:00
8:47
Gwiazda Terrifiera pozywa twórców. Brak wypłaty to najmniejszy problem
Aktualizacja: 2025-10-28T08:47:55+01:00
20:09
Wynajęli samolot, żeby ratować Gwiezdne wojny. Jak im idzie?
Aktualizacja: 2025-10-27T20:09:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA