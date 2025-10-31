REKLAMA
Kim są Leroy i Will Hanlon? To: Witajcie w Derry wreszcie wyjaśniło zagadkę

Od premierowego odcinka „To: Witajcie w Derry” widzowie zastanawiali się, co Leroya Hanlona z Mikiem znanym z kinowych filmów i książki Stephena Kinga. Wreszcie się to wyjaśniło.

Premierowy odcinek „To: Witajcie w Derry” przedstawił nam Leroya Hanlona, pilota, który niedawno wrócił z Korei. Szybko okazało się, iż nie jest zwykły pilot, a prawdziwy as, którego doceniają nie tylko koledzy, ale również przełożeni. Najbardziej jednak zagadkowe pozostało nazwisko naszego bohatera. Hanlon to przecież również Mike, który razem z Klubem Frajerów pokonał To w filmach i książce Kinga.

Widzowie długo spekulowali, o kogo w gruncie rzeczy chodzi. Czy Liroy jest ojcem czy dziadkiem naszego bohatera. A może to jeszcze ktoś inny – wiemy, że ojciec Mike’a miał brata, prawnika. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że „To: Witajcie w Derry” i filmowy dyptyk „To” przesuwają akcję o 30 lat do przodu, a także wprowadzają mniejsze lub większe zmiany w historii.

To: Witajcie w Derry: kim jest Leroy Hanlon?

Odpowiedź na to pytanie pojawiła się już w 2. odcinku. Choć muszę tu zaznaczyć, że wszystko może się jeszcze zmienić w toku serialu.

Wychodzi bowiem na to, że Leroy Hanlon jest dziadkiem Mike’a. Wiemy to ze sceny, gdy syn Leroya trafia do tak zwanej kozy i przedstawia się Veronice Grogan. Mówi, że ma na imię Will (wciela się w niego absolutnie fenomenalny James Blake, warto to nazwisko zapamiętać). William Hanlon w powieściach był ojcem Mike’a i pełnił bardzo ważną dla fabuły rolę.

to witajcie w derry odcinek 2 class="wp-image-2747165"
Leroy Hanlon w czasie rozmowy z generałem

Nie chodziło tylko o to, że na jego przykładzie było widać rasizm przeżerający amerykańską armię  na przełomie lat 20 i 30 XX wieku. William Hanlon był jednym z niewielu dorosłych, którzy widzieli morderczego klauna.

Najistotniejsze w całej tej historii jest to, że znając pochodzenie Willa, możemy przyjrzeć się środowisku, z którego pochodził, a także zaobserwować, jakie wartości przekaże swojemu synowi. Być może to właśnie dzięki tej rodzinie, będziemy mogli przyjrzeć się miłości, jaką Mike darzył samo Derry, a która ma kolosalne znaczenie dla samej fabuły.

Jeśli ciągle mało wam historii związanych z "TO: Witajcie w Derry", to możecie przeczytać naszą recenzję całości serialu, a także poszczególnych odcinków, zarówno premierowego, jak i tego dzisiejszego. Tu znajdziecie również pełny harmonogram odcinków. Przygotowaliśmy również tekst materiał o tym, w jakich latach rozgrywa się akcja serialu i jak łączy się z książkami i filmami.

31.10.2025 13:01
