REKLAMA
  1. rozrywka
  2. TV

Randka w ciemno wraca do TV. Kiedy emisja?

"Randka w ciemno" powraca na ekrany telewizorów po 20 latach od premiery ostatniego odcinka. Produkcję, która zadebiutowała w TV w latach 90., niebawem będzie można obejrzeć w odświeżonym wydaniu i na innym kanale. Kiedy premiera nowej odsłony?

Anna Bortniak
nowe odcinki randka w ciemno emisja w tv 2025 kiedy
REKLAMA

Program "Randka w ciemno" jest jednym z najpopularniejszych telewizyjnych formatów, który podbił serca polskich telewidzów. Emitowany w latach 1992-2005 tytuł był wówczas okazją dla singli i singielek do znalezienia swojej drugiej połówki. Czy dziś, w dobie aplikacji randkowych i mediów społecznościowych, "Randka w ciemno" ma jeszcze sens? Przekonamy się już niebawem - jesienią zadebiutuje pierwszy odcinek odświeżonej odsłony.

REKLAMA

Randka w ciemno 2025: kiedy emisja w TV?

Zasady programu są proste - w każdym odcinku wyemitowane zostaną dwie rozgrywki, w których singiel lub singielka wybierze swoją potencjalną miłość spośród trzech kandydatów. Bohater odcinka będzie musiał podjąć decyzję wyłącznie na podstawie rozmowy i odpowiedzi udzielonych w studio - nie będzie miał możliwości zobaczenia, jak wyglądają osoby po drugiej stronie. Dopiero w momencie, gdy wybierze którąś z nich, wizerunek danego kandydata lub kandydatki zostanie ujawniony.

Wcześniej gospodarzami programu emitowanego na kanale TVP1 byli Jacek Kawalec (1992-1998) i Tomasz Kammel (1998-2005). W 2025 roku rolę prowadzącego przejmie natomiast Piotr Gąssowski, a format będzie emitowany w telewizji Polsat.

Zdecydowaliśmy się na produkcję tego formatu, ponieważ wierzymy, że osoby szukające prawdziwej miłości są zmęczone wirtualnymi randkami i przekłamaną rzeczywistością. Tęsknią za autentycznymi spotkaniami. I właśnie to oferuje nasz program. Miłość zaczyna się od rozmowy, a ta idea przyświeca nam od samego początku. Jestem przekonana, że połączenie klasyki z nowoczesnością to dokładnie to, czego oczekuje polski widz. Nie zabraknie prawdziwych ludzi, szczerych emocji i wielu powodów do śmiechu

- mówi Monika Wojdyga Makowska, Dyrektor Super Polsat.

Premierowy odcinek "Randki w ciemno" zostanie wyemitowany w sobotę, 4 października o godzinie 16:30 w telewizji Polsat. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień w następujących dniach:

  • 1. odcinek - 4 października
  • 2. odcinek - 11 października
  • 3. odcinek - 18 października
  • 4. odcinek - 25 października
  • 5. odcinek - 1 listopada
  • 6. odcinek - 8 listopada
  • 7. odcinek - 15 listopada
  • 8. odcinek - 22 listopada
  • 9. odcinek - 29 listopada
  • 10. odcinek - 6 grudnia
  • 11. odcinek - 13 grudnia
  • 12. odcinek - 20 grudnia

O programach telewizyjnych czytaj w Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA
Anna Bortniak
13.09.2025 06:01
Tagi: PolsatProgram TV
Najnowsze
19:16
Typowa nowość Netfliksa: koncept wspaniały, tylko film słaby
Aktualizacja: 2025-09-12T19:16:00+02:00
18:11
Fenomen Marcina Dorocińskiego. Ten aktor umie zagrać wszystko
Aktualizacja: 2025-09-12T18:11:00+02:00
17:15
Netflix: TOP 6 nowości na weekend, w tym polski hit kinowy
Aktualizacja: 2025-09-12T17:15:00+02:00
14:40
Piłka nożna czy siatkówka? Polacy odpowiedzieli, który sport wolą
Aktualizacja: 2025-09-12T14:40:39+02:00
13:19
Najlepszy polski serial ostatnich lat wrócił z 2. sezonem. Jeszcze mocniejszym
Aktualizacja: 2025-09-12T13:19:58+02:00
12:16
Nowy horror został najlepiej ocenianą adaptacją Stephena Kinga w historii
Aktualizacja: 2025-09-12T12:16:08+02:00
11:04
5 powodów, żeby obejrzeć Breslau na Disney+
Aktualizacja: 2025-09-12T11:04:44+02:00
10:25
Cillian Murphy jako Voldemort? Aktor odpowiedział wprost
Aktualizacja: 2025-09-12T10:25:37+02:00
9:39
Najlepszy serial science fiction od lat dostanie nowy sezon. Świetne wieści
Aktualizacja: 2025-09-12T09:39:38+02:00
9:22
To może być jedno z największych przejęć w historii. Paramount chce kupić Warner Bros
Aktualizacja: 2025-09-12T09:22:56+02:00
8:57
Wielki powrót Wielkich kłamstewek. HBO nakręci 3. sezon
Aktualizacja: 2025-09-12T08:57:14+02:00
8:39
Marvel ujawnia wygląd Doktora Dooma. Dajcie mi już film
Aktualizacja: 2025-09-12T08:39:09+02:00
21:06
Zabite - czy thriller Netfliksa jest oparty na faktach?
Aktualizacja: 2025-09-11T21:06:00+02:00
18:21
Ta książka zaczynała jako fanfik o Hermionie i Malfoyu. Dostanie ekranizację
Aktualizacja: 2025-09-11T18:21:26+02:00
18:15
Nowy thriller z cudowną obsadą rozbił bank w jeden dzień. Prime Video ma nowy hit
Aktualizacja: 2025-09-11T18:15:00+02:00
16:41
Użytkownicy Netfliksa mają nowy ulubiony serial. W Polsce o nim cicho
Aktualizacja: 2025-09-11T16:41:00+02:00
15:33
Nazywa się go najlepszym filmem akcji tego roku. Właśnie wpadł na VOD
Aktualizacja: 2025-09-11T15:33:00+02:00
15:00
Hiszpania grozi, że wycofa się z Eurowizji
Aktualizacja: 2025-09-11T15:00:30+02:00
14:27
Polsat Box Go ma nowy pakiet. Tak tanio nie było
Aktualizacja: 2025-09-11T14:27:24+02:00
13:04
Lada chwila poznamy polskiego kandydata do Oscara. Oto faworyci
Aktualizacja: 2025-09-11T13:04:58+02:00
12:10
Czop, Boczarska, Popławska i Dziędziel w nowym filmie Zapiski śmiertelnika. Data premiery i plakat teaserowy
Aktualizacja: 2025-09-11T12:10:18+02:00
11:32
Użytkownicy Netfliksa wydali wyrok. To najlepszy serial na podstawie Harlana Cobena
Aktualizacja: 2025-09-11T11:32:42+02:00
10:45
Disney+ wjechał z nową promocją. Super cena za kilka miesięcy oglądania
Aktualizacja: 2025-09-11T10:45:57+02:00
9:17
Będzie spin-off Wednesday. O kim opowie nowy serial z uniwersum Tima Burtona?
Aktualizacja: 2025-09-11T09:17:50+02:00
21:37
Taniec z gwiazdami: kiedy nowe odcinki? Harmonogram emisji 17. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-10T21:37:00+02:00
19:52
Polska komedia prosto z kin ekspresowo trafi na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-10T19:52:48+02:00
18:16
Netflix wspaniale kończy 2025 rok. Wielkie hity nadchodzą
Aktualizacja: 2025-09-10T18:16:00+02:00
17:56
Wielki powrót hitowej serii Prime Video. Jest zwiastun filmu Nasza wina
Aktualizacja: 2025-09-10T17:56:50+02:00
15:32
Jedna z najlepszych polskich komedii wylądowała w SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-09-10T15:32:31+02:00
15:00
Adaptację Resident Evil będzie współtworzył wybitny polski operator
Aktualizacja: 2025-09-10T15:00:08+02:00
14:17
Elżbieta Jaworowicz ostrzega przed oszustwem na Sprawę dla reportera
Aktualizacja: 2025-09-10T14:17:25+02:00
13:13
Netflix: najlepsze seriale kryminalne w 2025 roku
Aktualizacja: 2025-09-10T13:13:36+02:00
12:58
Netflix: najlepsze filmy akcji na platformie. TOP 10
Aktualizacja: 2025-09-10T12:58:11+02:00
12:58
Oparty na faktach dreszczowiec podbija Prime Video. Sprawdziłem go
Aktualizacja: 2025-09-10T12:58:01+02:00
11:23
Twórca Obecności może porzucić swoje dziecko. Nowa część i tak powstanie
Aktualizacja: 2025-09-10T11:23:32+02:00
10:34
Ile kosztuje Netflix w 2025 roku? Cena, promocje i plany
Aktualizacja: 2025-09-10T10:34:11+02:00
10:28
To będzie najmocniejszy polski serial roku. Jest zwiastun i data premiery
Aktualizacja: 2025-09-10T10:28:10+02:00
9:20
Widzowie kłócą się, czy kultowy serial kryminalny jest lepszy od Breaking Bad
Aktualizacja: 2025-09-10T09:20:53+02:00
19:16
Good Luck Guys 2 - opinia. Już wiem, co wcześniej poszło nie tak
Aktualizacja: 2025-09-09T19:16:48+02:00
18:29
Nowy horror dopiero trafił do kin, a już zmierza na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-09T18:29:54+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA