Randka w ciemno wraca do TV. Kiedy emisja?

Ładowanie...

Program "Randka w ciemno" jest jednym z najpopularniejszych telewizyjnych formatów, który podbił serca polskich telewidzów. Emitowany w latach 1992-2005 tytuł był wówczas okazją dla singli i singielek do znalezienia swojej drugiej połówki. Czy dziś, w dobie aplikacji randkowych i mediów społecznościowych, "Randka w ciemno" ma jeszcze sens? Przekonamy się już niebawem - jesienią zadebiutuje pierwszy odcinek odświeżonej odsłony.

REKLAMA

Randka w ciemno 2025: kiedy emisja w TV?

Zasady programu są proste - w każdym odcinku wyemitowane zostaną dwie rozgrywki, w których singiel lub singielka wybierze swoją potencjalną miłość spośród trzech kandydatów. Bohater odcinka będzie musiał podjąć decyzję wyłącznie na podstawie rozmowy i odpowiedzi udzielonych w studio - nie będzie miał możliwości zobaczenia, jak wyglądają osoby po drugiej stronie. Dopiero w momencie, gdy wybierze którąś z nich, wizerunek danego kandydata lub kandydatki zostanie ujawniony.

Wcześniej gospodarzami programu emitowanego na kanale TVP1 byli Jacek Kawalec (1992-1998) i Tomasz Kammel (1998-2005). W 2025 roku rolę prowadzącego przejmie natomiast Piotr Gąssowski, a format będzie emitowany w telewizji Polsat.

Zdecydowaliśmy się na produkcję tego formatu, ponieważ wierzymy, że osoby szukające prawdziwej miłości są zmęczone wirtualnymi randkami i przekłamaną rzeczywistością. Tęsknią za autentycznymi spotkaniami. I właśnie to oferuje nasz program. Miłość zaczyna się od rozmowy, a ta idea przyświeca nam od samego początku. Jestem przekonana, że połączenie klasyki z nowoczesnością to dokładnie to, czego oczekuje polski widz. Nie zabraknie prawdziwych ludzi, szczerych emocji i wielu powodów do śmiechu - mówi Monika Wojdyga Makowska, Dyrektor Super Polsat.

Premierowy odcinek "Randki w ciemno" zostanie wyemitowany w sobotę, 4 października o godzinie 16:30 w telewizji Polsat. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień w następujących dniach:

1. odcinek - 4 października

2. odcinek - 11 października

3. odcinek - 18 października

4. odcinek - 25 października

5. odcinek - 1 listopada

6. odcinek - 8 listopada

7. odcinek - 15 listopada

8. odcinek - 22 listopada

9. odcinek - 29 listopada

10. odcinek - 6 grudnia

11. odcinek - 13 grudnia

12. odcinek - 20 grudnia

O programach telewizyjnych czytaj w Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA

Anna Bortniak 13.09.2025 06:01

Ładowanie...