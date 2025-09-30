Ładowanie...

W ostatnich latach J.K. Rowling kojarzona jest już bardziej z dyskusją o ideologii tożsamościowej, aniżeli z "Harrym Potterem". Nie jest tajemnicą, że twórczyni jednego z najpopularniejszych uniwersów świata ostro krytykuje osoby transpłciowe, broniąc definicji kobiety opartej na płci biologicznej. Budzi to silne emocje wśród fanów powieści i prowadzi do podjęcia działań przez rozmaite podmioty - dobrym przykładem jest pewna księgarnia w San Francisco, która kilka miesięcy temu postanowiła wycofać książki Rowling ze sprzedaży. Decyzja ta była związana z tym, że autorka założyła specjalny fundusz pozbawiający praw osób transseksualnych.

Przeciwko działaniom pisarki otwarcie protestują również aktorzy z filmów o "Harrym Potterze", którzy głośno sprzeciwiają się szerzeniu transfobicznych poglądów - mowa przede wszystkim o Danielu Radcliffie i Emmie Watson. Aktorka udzieliła niedawno wywiadu w podcaście "On Purpose" Jaya Shetty'ego, w którym gorzko skomentowała relacje między nią a Rowling, na co twórczyni "Pottera" postanowiła odpowiedzieć w długim wpisie.

J.K. Rowling odpowiedziała Emmie Watson

Po opublikowaniu wywiadu z Watson, Rowling postanowiła nie zostawiać jej słów bez odpowiedzi. W poniedziałek w serwisie X opublikowała długi wpis, w którym odniosła się do wypowiedzi aktorki. Okazało się, że wcześniej nie chciała komentować w sieci posunięć Watson, ponieważ wciąż widziała w niej dziesięciolatkę z planu filmowego.

Rowling podkreśliła, że zarówno aktorka, jak i jej koledzy z planu mają "pełne prawo wyznawać ideologię tożsamości płciowej", zaznaczając, że nie chciałaby, aby komukolwiek z tego powodu groziły jakieś nieprzyjemności.

Jednak, w szczególności Emma i Dan, w ciągu ostatnich kilku lat dali jasno do zrozumienia, że uważają, że nasze dawne powiązania zawodowe dają im szczególne prawo - a wręcz obowiązek - do publicznej krytyki mnie i moich poglądów. Lata po tym, jak skończyli grać w "Potterze", nadal pełnią rolę de facto rzeczników świata, który stworzyłam - zauważyła.

Dalej pisarka pozwoliła sobie na osobiste przemyślenia związane z Watson, kiedy ta "publicznie dolała oliwy do ognia" i zarzuciła aktorce, że wykazuje się ignorancją:

Podobnie jak inni ludzie, którzy nigdy nie doświadczyli dorosłego życia pozbawionego bogactwa i sławy, Emma ma tak mało doświadczenia w prawdziwym życiu, że nie zdaje sobie sprawy ze swojej ignorancji. Nigdy nie będzie potrzebowała schroniska dla bezdomnych. Nigdy nie trafi na koedukacyjny oddział szpitala publicznego.

Rowling podkreśliła, że jej książka, którą pisała w ubóstwie, przyniosła Emmie sławę. Dodała, że to właśnie ze swojego doświadczenia wie, co oznacza łamanie praw kobiet.

Autorka podsumowała swój szczery wpis wnioskiem, że Watson ma prawo się z nią nie zgadzać i publicznie wyrażać swoje poglądy, natomiast ona również w końcu zdecydowała się z tego prawa skorzystać.

Anna Bortniak 30.09.2025 10:50

