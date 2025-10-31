SkyShowtime ruszył z wielką promocją. Można sporo zaoszczędzić

Ładowanie...

SkyShowtime co jakiś czas umożliwia widzom korzystanie z biblioteki serwisu w dużo niższej cenie. Jest to świetna okazja okazja osób ciekawych nowości platformy, które zamierzają rozpocząć swoją przygodę z serwisem. Tą offertą warto się zainteresować, bo taka promocja w przypadku serwisów streamingowych nie trafia się często.

SkyShowtime wystartował z promocją. Subskrypcja aż 40 proc. taniej

SkyShowtime ruszył z promocją, w ramach której świetne produkcje dostępne w serwisie można obejrzeć w ramach niemal połowę tańszej subskrypcji. Widzowie, którzy będą chcieli skorzystać z oferty platformy, będą mogli sporo zaoszczędzić. Podczas gdy wcześniej za plan Standard należało zapłacić 24,99 zł/mies., a za plan Premium - 49,99 zł/mies., teraz ceny spadły o 40 proc. Oznacza to, że plan Premium kosztuje teraz 29,99 zł/mies., a Standard - tylko 14,99 zł/mies.

Promocja ta będzie trwała przez 6 miesięcy. Nie oznacza to jednak, że serwis pobierze od razu całą kwotę - zainteresowani subskrybenci będą płacić 29,99 zł lub 14,99 zł miesięcznie. A jeśli komuś nie spodoba się to, co znajduje się w bibliotece SkyShowtime lub zdąży obejrzeć już wszystko, co chciał, może anulować subskrypcję w dowolnym momencie. To uczciwy deal.

Oto szczegóły promocji:

Plan Premium - 49,99 zł 29,99 zł/mies. Oferta trwa przez 6 miesięcy, a subskrybenci będą mogli oglądać filmy i seriale na 5 ekranach jednocześnie w jakości 4K UHD

- Oferta trwa przez 6 miesięcy, a subskrybenci będą mogli oglądać filmy i seriale na 5 ekranach jednocześnie w jakości 4K UHD Plan Standard - 24,99 zł 14,99 zł/mies. Oferta trwa przez 6 miesięcy, a subskrybenci będą mogli oglądać filmy i seriale na 2 ekranach jednocześnie w jakości Full HD

Promocja trwa do 01 grudnia 2025 r. Po upływie 6 miesięcy subskrypcje Standard i Premium automatycznie odnawiają się w standardowej cenie miesięcznej (obecnie odpowiednio 24,99 zł i 49,99 zł) aż do ich anulowania. Oferta tylko dla nowych i uprawnionych powracających klientów. Poprzednia cena 24,99 zł (Standard) i 49,99 zł (Premium) miesięcznie obowiązuje od 30 września 2025 r. do 29 października 2025 r.

Co warto obejrzeć w SkyShowtime?

Na to pytanie nie będzie trudno odpowiedzieć. Obecnie w serwisie króluje kontynuacja uwielbianego serialu "Glina", czyli "Glina. Nowy rozdział", a także dobrze znane subskrybentom seriale, takie jak "Tulsa King", "Burmistrz Kingstown" czy "Dexter: Zmartwychwstanie".

Oprócz popularnych seriali widzowie mają okazję również oglądać głośne filmy, które prosto z kinowych ekranów trafiły właśnie do SkyShowtime. Są to m.in. oscarowe produkcje "Anora" i "Brutalista", komedia akcji "Nowokaina", "Nosferatu" Roberta Eggersa czy "Złowroga obecność" z Dakotą Fanning.

Poniżej znajdziecie wyróżnione przez nas produkcje w SkyShowtime, na które warto rzucić okiem.

Filmy w SkyShowtime:

Seriale SkyShowtime:

Anna Bortniak 31.10.2025 14:30

