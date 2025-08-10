Kick: streamowanie, logowanie, wyszukiwanie. Poradnik

Ładowanie...

Kick to szybko rozwijająca się platforma streamingowa, która zyskuje coraz większą popularność. Mówi się o niej w kontekście świetnej alternatywy dla Twitcha czy YouTube Live, która oferuje większą swobodę niż wcześniej wymienione platformy. W związku z tym, że zawiera mniej ograniczeń w związku z udostępnianymi na niej treściami, twórcy decydują się na rozwijanie swojej kariery właśnie tam. Ale w jaki sposób właściwie zacząć? Oto poradnik.

Kick - jak zacząć streamowanie? Poradnik

Kick: jak stworzyć konto?

Aby stworzyć konto na platformie Kick, wejdź na stronę kick.com, a następnie wybierz opcję Sign Up lub zaloguj się za pomocą konta Google lub Apple. Następnie wybierz nazwę użytkownika, wpisz datę urodzenia i zaakceptuj warunki użytkowania strony.

Kick: jak włączyć dwuetapowe uwierzytelnianie?

Po zarejestrowaniu się na platformę warto włączyć opcję dwuetapowego uwierzytelniania. W tym celu ponownie najedź na zdjęcie profilowe, wybierz Settings, a następnie w segmencie Security pod opcją Two-Factor Authentication kliknij Enable 2FA. Dzięki temu użytkownik może ochronić się przed nieautoryzowanym dostępem i zwiększyć bezpieczeństwo swoich prywatnych informacji.

Kick: jak uzyskać Stream Key i URL serwera?

Po założeniu konta i włączeniu dwuetapowej weryfikacji czas na uzyskanie Stream Key i URL serwera. Stream Key, czyli klucz transmisji strumieniowej, to unikalny kod, dzięki któremu użytkownik może połączyć swoje oprogramowanie do streamingu (najczęściej jest to OBS Studio) z platformą do transmitowania na żywo.

Aby uzyskać Stream Key i URL serwera, przejdź do sekcji Creator Dashboard pod zdjęciem profilowym, a następnie wybierz zakładkę Channel z listy, która pojawi się po lewej stronie.

Następnie skopiuj Stream URL i Stream Key, które przydadzą się później do połączenia z oprogramowaniem do streamingu.

Kick: jak skonfigurować oprogramowanie OBS Studio?

OBS Studio (Open Broadcaster Software Studio) to darmowe oprogramowanie, które służy do nagrywania, ale również transmitowania na żywo. Umożliwia ono przechwytywanie obrazu z różnych źródeł, przykładowo z ekranu komputera czy kamera internetowej. Jest to dla streamerów narzędzie niezbędne i choć nie musi być to konkretnie OBS, to na przykładzie właśnie tego oprogramowania wyjaśnimy, w jaki sposób je skonfigurować.

Na początku pobierz OBS Studio z oficjalnej strony i zainstaluj program. Następnie, po otwarciu programu, wejdź w Ustawienia i kliknij Zakładka Stream. Jako platformę wybierz Custom Streaming Service, wklej wcześniej skopiowany Stream URL do pola Server, a Stream Key do pola Stream Key i zatwierdź zmiany.

W dalszej kolejności dostosuj ustawienia OBS dla jakości transmisji. Jeśli twój upload wynosi minimum 12 Mbps, bitrate ustaw na około 6000 Kbps. Wybierz kodowanie sprzętowe (np. NVENC dla kart NVIDIA) lub programowe (x264), a przy opcji Keyframe interval ustaw na 2 sekundy. Ostatnim krokiem jest rozdzielczość - ustaw ją na 1920x1080, a liczbę klatek na sekundę (FPS) na 60 dla płynnego obrazu.

Kick: jak rozpocząć i zakończyć streama?

Jeżeli chcesz rozpocząć streama od razu po skonfigurowaniu OBS, w pierwszej kolejności wypełnij informacje na temat swojej transmisji. W tym celu wejdź w Creator Dashboard i kliknij Edit Stream Info.

Po wykonaniu tego kroku możesz rozpocząć transmisję. Wróć do OBS, kliknij Start Streaming, a transmisja zostanie nadana na kanale Kick. Aby zakończyć streama, w OBS wybierz opcję Stop Streaming. Kick poinformuje widzów, że autor jest offline, natomiast sama transmisja zostanie zapisana na twoim kanale.

Anna Bortniak 10.08.2025 06:40

