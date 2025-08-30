Uwielbiam stare thrillery. Ten z Netfliksa zrobił mi wieczór

Ładowanie...

W tym tygodniu miałam ochotę obejrzeć coś, co będzie typowym, luźnym filmem, z którym przyjemnie spędzę wieczór. Takie emocje wzbudzają we mnie szczególnie produkcje z lat 90., w związku z tym wiedziałam, że pierwszym serwisem, w którym zacznę poszukiwania, będzie Netflix - to w końcu kopalnia cenionych filmów, które mają już swoje lata, lecz można oglądać je bez końca. Wybór padł na "Klienta", adaptację powieści Johna Grishama z 1993 roku.

Klient to thriller z Netfliksa idealny na weekend

Mark Sway (Brad Renfro) to jedenastoletni chłopiec, który spędza letnie popołudnie wraz ze swoim młodszym bratem. Obaj zapuszczają się do lasu, popalając ukradkiem papierosy. Nie spodziewają się jednak, że będzie to dzień, który na zawsze odmieni ich życie.

Kiedy na szutrową ścieżkę wjeżdża samochód, chłopcy w panice chowają się w krzakach i obserwują, co wydarzy się dalej. W pewnym momencie orientują się, że mężczyzna zamierza popełnić samobójstwo. Mark ukradkiem próbuje uratować nieznajomego, jednak ten niespodziewanie wciąga go do samochodu i zaczyna grozić bronią. Podczas gdy jedenastolatek próbuje uciec, dowiaduje się, że mężczyzna, który jest adwokatem, chce odebrać sobie życie ze względu na ścigającą go mafię. Prawnik wie bowiem coś, co chcieliby ukryć bandyci, mianowicie: gdzie zostały ukryte zwłoki zamordowanego senatora.

Ostatecznie adwokat popełnia samobójstwo, a chłopcy uciekają z miejsca zdarzenia. Wiedziony ciekawością Mark wraca jednak do lasu, gdzie niedługo później pojawia się policja. Kiedy funkcjonariusze zauważają chłopca, zabierają go na komisariat. Początkowo sprawa wygląda niegroźnie, lecz kiedy dowody wskazują na to, że Mark nie powiedział całej prawdy na temat zdarzenia, chłopiec będzie potrzebował pomocy prawnika. Przypadkiem trafia na Roggie Love (Susan Sarandon), prawniczkę po przejściach, której decyduje się wyjawić swój sekret.

"Klient" to film, który przyjemnie się ogląda ze względu na głównych bohaterów. Mark to łobuz, który jest jednocześnie rezolutny i doskonale zdaje sobie sprawę, w jakim jest położeniu. Zadziorny i pewny siebie chłopiec ma w sobie iskrę, która mocno ze mną rezonowała. Mimo to jestem największą fanką Susan Sarandon, filmowej Roggie, która doskonale oddała charakter swojej bohaterki. Dokładając do tego klasyczną zabawę w kotka i myszkę z prokuratorem Royem Foltriggem (w tej roli genialny Tommy Lee Jones), dostajemy idealny weekendowy hit.

"Klientowi" nie brak oczywiście wad związanych ze spadkiem napięcia czy spowolnieniem fabuły, które da się w pewnym momencie odczuć. Nie przeszkadzało mi to jednak zbytnio podczas seansu, ponieważ dałam się wkręcić w klimat thrillera z lat 90., który po prostu uwielbiam. Świetnie się na tym filmie bawiłam i wam również polecam go na weekend, jeśli poszukujecie produkcji w starym stylu.

Tytuł filmu: Klient (The Client)

Klient (The Client) Rok produkcji: 1994

1994 Czas trwania: 1h 59m

1h 59m Reżyseria: Joel Schumacher

Joel Schumacher Obsada: Susan Sarandon, Tommy Lee Jones, Mary-Louise Parker, Brad Renfro

Susan Sarandon, Tommy Lee Jones, Mary-Louise Parker, Brad Renfro Nasza ocena: 6/10

6/10 Ocena IMDb: 6.7/10

Anna Bortniak 30.08.2025 14:34

