Netflix: TOP 5 nowości na weekend, w tym kryminał z gwiazdorską obsadą

Już za chwilę ostatni weekend sierpnia - dla wielu ostatni moment spokoju przed nowym rokiem szkolnym. Wybraliśmy 5 najciekawszych nowości, które można (a wręcz trzeba) obejrzeć w tym czasie na Netfliksie.

Adam Kudyba
top 5 netflix weekend
Choć formalnie wakacje się właśnie kończą, platformy streamingowe ich w ogóle nie mają, sukcesywnie uzupełniając swoje zasoby o kolejne filmy i seriale. Netflix również należy do tej grupy, a jego najnowsze propozycje zdecydowanie budzą zaciekawienie. Wśród netfliksowskich seriali Polacy najchętniej oglądają "Wybór", "Wednesday" i "Rzeki przeznaczenia", zaś jeśli chodzi o filmy, największą popularnością w naszym kraju cieszą się "K-popowe łowczynie demonów" i "Pragnę tylko Ciebie". Wybraliśmy 5 najnowszych pozycji, które warto nadrobić w ostatni weekend sierpnia.

Netflix: nowości na weekend - TOP 5

Planeta Singli 4: Wyspa

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 100 minut 
  • Reżyseria: Sam Akina, Michał Chaciński
  • Obsada: Agnieszka Więdłocha, Maciej Stuhr, Tomasz Karolak, Weronika Książkiewicz, Piotr Głowacki
  • Ocena IMDb: /10 

Kolejna odsłona uwielbianego polskiego hitu z Agnieszką Więdłochą i Maciejem Stuhrem w rolach głównych. Ania i Tomek, w których wspomniani aktorzy się wcielają, tym razem wyruszają wraz z przyjaciółmi na egzotyczną wyspę i zostają wciągnięci w plan uruchomienia reality show na wyspie. Z biegiem czasu zaczynają podejrzewać, że organizujący to wszystko partner ich kolegi, Marcela (Głowacki) jest oszustem.

Czwartkowy Klub Zbrodni

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 120 minut 
  • Reżyseria: Chris Columbus
  • Obsada: Pierce Brosnan, Helen Mirren, Ben Kingsley, Celia Imrie, Naomi Ackie
  • Ocena IMDb: /10 

Film oparty na bestellerze Richarda Osmana, który mógłby wyreżyserować Guy Ritchie, ale jednak to nie on siedzi na tym fotelu, a Chris Columbus. Głównymi bohaterami historii są Elizabeth (Mirren), Ron (Brosnan), Ibrahim (Kingsley) i Joyce (Imrie). Czwórka pełnych wigoru emerytów dla rozrywki rozwiązuje niewyjaśnione sprawy morderstw. Wkrótce w ich otoczeniu dochodzi do zagadkowej śmierci - wówczas okazuje się, że mają do czynienia z prawdziwą, poważną sprawą.

Infinity Pool

  • Rok produkcji: 2023
  • Czas trwania: 118 minut 
  • Reżyseria: Brandon Cronenberg
  • Obsada: Alexander Skarsgard, Cleopatra Coleman, Mia Goth, Thomas Kretschmann
  • Ocena IMDb: /10 

James (Skarsgard) i Em (Coleman) to para, która wypoczywa w ekskluzywnym kurorcie nad morzem. Mężczyzna zmaga się z brakiem inspiracji, który przekłada się na zero twórczości, a jego żona go wspiera, choć zdaje się być coraz bardziej zmęczona sytuacją. Wkrótce tajemnicza Gabi (znakomita jak zawsze Mia Goth) zaprasza ich na wycieczkę. W drodze powrotnej dochodzi do tragedii, a jej konsekwencje James odczuje na własnej skórze. Dosłownie.

Moje życie z Walterami, 2. sezon

  • Lata emisji: 2023-
  • Liczba sezonów: 2
  • Twórcy: Jerry Ciccoritti, Winnifried Jong, Nimisha Mukerji, Melanie Halsall
  • Obsada: Nikki Rodriguez, Noah LaLonde, Ashby Gentry

Świeżutka serialowa premiera, której nie sposób ominąć. Jackie po lecie spędzonym w Nowym Jorku wraca do Silver Falls. Dziewczyna stanie przed trudnym wyborem związanym rzecz jasna ze sprawami sercowymi. Musi zdecydować, z kim chce budować relację - czy będzie to Alex, czy Cole, a także jak się odnaleźć na nowo w rodzinie i miasteczku. Czy powrót do dawnego życia będzie udany?

Dwa groby

  • Tytuł serialu: Dwa groby
  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Kike Maillo
  • Obsada: Kiti Manver, Alvaro Morte, Hovik Keuchkerian

Hiszpański serial kryminalny już na papierze brzmi jak coś godnego uwagi. Dwa lata po zaginięciu Marty i Veroniki, 16-letnich dziewczyn mieszkających w nadmorskim miasteczku, śledztwo zostaje zakończone. Babcia jednej z nich, nie może się z tym pogodzić i decyduje się na własną rękę szukać prawdy o wydarzeniach z tamtej nocy, sprawiedliwości, a także zemsty.

Adam Kudyba
29.08.2025 13:19
