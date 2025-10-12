REKLAMA
Koszmar minionego lata nawiedził VOD. Gdzie obejrzeć horror?

"Koszmar minionego lata", który zadebiutował w kinach w połowie lipca bieżącego roku, wpadł do VOD. Gdzie obejrzeć reboot kultowego horroru online?

Anna Bortniak
koszmar minionego lata 2025 w vod kiedy w polsce
W połowie lipca 2025 roku, w polskich kinach zadebiutował horror "Koszmar minionego lata" w reżyserii Jennifer Kaytin Robinson. Reboot popularnego filmu z lat 90. skupia się na piątce przyjaciół, która powoduje wypadek samochodowy. Zamiast jednak ponieść konsekwencje, bohaterowie postanawiają zatrzymać wydarzenie w tajemnicy. Rok później okazuje się, że ktoś, kto zna ich sekret, zaczyna prześladować nastolatków, pragnąc się na nich zemścić.

Do "Koszmaru minionego lata" powróciły gwiazdy, które zagrały w oryginalne z 1997 roku, czyli Jennifer Love Hewitt (jako Julia James) i Freddie Prinze Jr. (jako Ray Bronson). Mimo to nie wszystkich widzów porwał ten nostalgiczny powrót - reboot zebrał mieszanie recenzje. W serwisie Rotten Tomatoes krytycy wystawili mu notę 37 proc., a widzowie ocenili go nieco lepiej, bo na 68 proc. Czy w VOD pójdzie mu lepiej?

Koszmar minionego lata: gdzie obejrzeć online?

"Koszmar minionego lata" trafił do VOD pod koniec sierpnia, czyli niecałe 2 miesiące od kinowej premiery. Początkowo był dostępny w serwisie Prime Video na terenie Stanów Zjednoczonych, natomiast już teraz można obejrzeć go również w Polsce.

Na ten moment produkcja jest dostępna wyłącznie w ramach wypożyczenia. Taką możliwość oferuje kilka serwisów VOD, a cena wynosi kilkanaście złotych. Horror można wypożyczyć najtaniej za pośrednictwem Megogo (11,99 zł), Prime Video (14,99 zł) czy Polsat Box Go (15 zł). Biorąc pod uwagę, że w USA produkcja zadebiutowała w Prime Video, można przypuszczać, że również w Polsce trafi tam w ramach abonamentu już za jakiś czas.

Koszmar minionego lata - gdzie obejrzeć?
Prime Video
Koszmar minionego lata
Prime Video
MEGOGO
Koszmar minionego lata
MEGOGO

Oryginalny "Koszmar minionego lata" zadebiutował w 1997 roku i do tej pory doczekał się dwóch rebootów. Pierwszy z nich zadebiutował w formie serialu z 2021 roku, a jego akcja rozgrywa się na Hawajach, gdzie grupa przyjaciół stara się ukryć mroczną tajemnicę z przeszłości. Historia jednak lubi się powtarzać, w związku z czym zaczynają ginąć jeden po drugim. "Koszmar minionego lata" z 2025 roku to trzeci i najnowszy reboot kultowego horroru.

O horrorach czytaj w Spider's Web:

12.10.2025
Tagi: Horrory
