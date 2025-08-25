REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy /
  3. VOD

Widzowie Prime Video rzucili się na horror na faktach. Zaskakujący tytuł

„Widmo z gór” to horror „znikąd” - niepozorny, niepromowany przez Prime Video. A jednak wziął listę TOP 10 największych hitów serwisu szturmem. 

Michał Jarecki
widmo z gór horror prime video na faktach
REKLAMA

To ciekawe, że tak wiele „cichych” filmów podbija listę najpopularniejszych filmów i seriali Prime Video. „Widmo z gór” dołączyło do grupy produkcji, o których większość nie słyszała, których serwis zanadto nie promował, które na pierwszy rzut oka nie wyróżniają się niczym szczególnym. Ba - nie jest to nawet nowość, bowiem premiera tego estońskiego straszaka odbyła się w 2015 r. A jednak... Być może wystarczy fakt, że dany tytuł pojawia się na jednym z kafli osadzonych na szczycie strony głównej platformy Amazona? To chyba najsensowniejsze wytłumaczenie.

Tak czy owak, niskobudżetowy, bazujący na faktach film grozy poradził sobie świetnie, z marszu wbijając na ósme miejsce rankingu 10 najchętniej oglądanych w Polsce produkcji. 

REKLAMA

Widmo z gór - nowy horror podbija Prime Video

„Widmo z gór” to niespełna półtoragodzinny thriller z elementami horroru i dramatu, będący fabularnym debiutem cenionego dokumentalisty Urmasa Eero Liiva, opartym na autentycznych wydarzeniach z końca lat 80. XX wieku.

Fabuła śledzi historię grupy estońskich studentów, którzy wyruszają na wyprawę w góry na granicy Syberii i Mongolii. W czasie wyprawy wśród uczestników narastają napięcia i konflikty, zwłaszcza gdy lider grupy, Olle (Reimo Sagor), coraz bardziej się wycofuje i zaczyna się dość nietypowo zachowywać. Gdy wreszcie znika, reszya ekipy decyduje się zejść do najbliższej wioski w poszukiwaniu pomocy. Zamiast współczucia spotykają jednak wrogość - mieszkańcy są podejrzliwi, a sowiecki komendant postanawia ich aresztować. Co gorsza, okazuje się, że Olle zginął, a miejscowi powtarzają legendę o duchu alpinisty, którą trudno zignorować, biorąc pod uwagę rozwój wydarzeń.

Reżyser nadaje filmowi wiele gatunkowych odcieni - od przygodowego thrillera aż po mroczną i niepokojącą historię zawierającą elementy folkloru Buriatów, wątki nadnaturalne, halucynacji i paranoi; lęku i izolacji. Słowem: więcej tu budowania atmosfery niż jumpscare’ów.

Obraz miał swoją premierę 27 listopada 2015 roku, natomiast w Polsce zadebiutował w VOD 20 października 2017. Jego struktura fabularna i niejednoznaczność sprawiły, że prezentowano go na festiwalach (m.in. w Cottbus) i nominowano do przynajmniej jednej nagrody. Choć bywa chaotyczny i niespójny fabularnie, część recenzentów doceniła atmosferę, miks gatunkowy, surowy klimat, aspekty psychologiczne i przekonującą warstwę dramatyczną. 

Film obejrzycie tu:
Prime Video
WIDMO Z GÓR
Prime Video
REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
25.08.2025 15:49
Tagi: HorroryPrime Video
Najnowsze
15:05
63 osoby deportowane z Polski. To konsekwencje koncertu Maxa Korzha
Aktualizacja: 2025-08-25T15:05:25+02:00
13:44
Netflix podniósł ceny. UOKiK: tak nie można. Serwis zwróci kasę?
Aktualizacja: 2025-08-25T13:44:31+02:00
13:35
Najlepszy skandynawski serial kryminalny będzie dostępny za darmo
Aktualizacja: 2025-08-25T13:35:07+02:00
13:06
Cinema Paradiso znów w kinach. Aktor z oscarowego filmu odwiedzi Polskę
Aktualizacja: 2025-08-25T13:06:36+02:00
11:24
Reżyserka najgorszego filmu Marvela tłumaczy przyczyny jego porażki
Aktualizacja: 2025-08-25T11:24:03+02:00
9:24
Biedronka pokazała Gang Biedroniaków. Do kiedy trwa akcja?
Aktualizacja: 2025-08-25T09:24:09+02:00
14:56
Netflix jest w swojej erze thrillerów erotycznych. Nowy film dołączył do kolekcji
Aktualizacja: 2025-08-24T14:56:03+02:00
13:13
HBO Max: 15 najlepszych thrillerów w serwisie. Ranking
Aktualizacja: 2025-08-24T13:13:00+02:00
10:57
Netflix i kod błędu E100, czyli inaczej tvq-pb-101. Jak rozwiązać problem z odtwarzaniem?
Aktualizacja: 2025-08-24T10:57:00+02:00
8:51
Netflix zrzuca bombę. Na ten kryminał z legendarną obsadą wszyscy się rzucicie
Aktualizacja: 2025-08-24T08:51:00+02:00
7:59
Ten mocarny film nie trafił do polskich kin. Dzięki Prime Video nareszcie możemy go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-24T07:59:00+02:00
5:30
Akacjowa 38: ile ma odcinków? Zbliża się finał 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-08-24T05:30:00+02:00
4:33
Dziedzictwo - gdzie oglądać serial na VOD i kiedy emisja w TV?
Aktualizacja: 2025-08-24T04:33:00+02:00
15:45
Kultowy film z Julią Roberts znika z Netfliksa. To najlepszy moment, żeby go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-23T15:45:00+02:00
13:49
Najlepsze thrillery? Netflix ma 15 świetnych filmów
Aktualizacja: 2025-08-23T13:49:40+02:00
12:12
Tak Polacy walczą o Schedę. Recenzja polskiego kryminału HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-23T12:12:00+02:00
11:02
Dawno nie widziałem tak pięknego filmu o buncie. Jest dostępny online
Aktualizacja: 2025-08-23T11:02:00+02:00
10:15
Disney+ robi świetne kryminały. Najnowszy jest tego dowodem
Aktualizacja: 2025-08-23T10:15:00+02:00
9:03
Film akcji zawładnął Prime Video. Widzowie szykują się na wizytę w kinie
Aktualizacja: 2025-08-23T09:03:00+02:00
8:01
Peacemaker – kiedy kolejne odcinki 2. sezonu? Harmonogram
Aktualizacja: 2025-08-23T08:01:00+02:00
7:15
Scheda: kiedy kolejne odcinki? Kalendarz
Aktualizacja: 2025-08-23T07:15:00+02:00
19:20
Peacemaker, sezon 2.: co warto przypomnieć sobie przed seansem?
Aktualizacja: 2025-08-22T19:20:00+02:00
18:12
Disney+ po 10 latach wrzucił nowe odcinki swojego najbardziej wakacyjnego serialu
Aktualizacja: 2025-08-22T18:12:16+02:00
14:46
SkyShowtime za darmo przez 2 lata. Wjechała mega promocja
Aktualizacja: 2025-08-22T14:46:46+02:00
14:21
Psychologiczny dramat rodzinny z twistem - jak nowy tytuł HBO Max wpisuje się w streamingowe trendy 2025
Aktualizacja: 2025-08-22T14:21:52+02:00
13:51
F1 z Bradem Pittem wjechało do VOD. Gdzie je obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-08-22T13:51:20+02:00
12:44
Scheda to mroczny serial od HBO Max. By dowiedzieć się o nim więcej, odwiedziłem miasto-widmo
Aktualizacja: 2025-08-22T12:44:28+02:00
12:16
Stanisław Soyka przed laty wykonał kultowy utwór do Toy Story
Aktualizacja: 2025-08-22T12:16:39+02:00
11:20
Nicolas Cage zagra w ikonicznym serialu kryminalnym HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-22T11:20:43+02:00
11:03
Wielkie oscarowe kino w HBO Max. Musicie obejrzeć ten film
Aktualizacja: 2025-08-22T11:03:16+02:00
9:40
Stanisław Soyka miał wystąpić w Sopocie. Wzruszające nagranie z ostatniej próby
Aktualizacja: 2025-08-22T09:40:32+02:00
8:43
Wraca jeden z najlepszych seriali w historii Netfliksa. Jest zapowiedź
Aktualizacja: 2025-08-22T08:43:01+02:00
8:20
Peacemaker w 2. sezonie bawi bez względu na wszystko. Recenzja
Aktualizacja: 2025-08-22T08:20:32+02:00
23:16
Nie żyje Stanisław Soyka. Wybitny muzyk miał 66 lat
Aktualizacja: 2025-08-21T23:16:12+02:00
19:19
Tak mocnego dnia w HBO Max nie było od dawna. Spotkanie 2 genialnych premier
Aktualizacja: 2025-08-21T19:19:00+02:00
18:11
Najlepszy film biograficzny tego roku wpada na Prime Video. Uwielbiam go
Aktualizacja: 2025-08-21T18:11:00+02:00
17:13
6 optymistycznych filmów, które zrobią ci dzień
Aktualizacja: 2025-08-21T17:13:00+02:00
16:01
Netflix wprowadził swój wielki hit do kin. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania
Aktualizacja: 2025-08-21T16:01:00+02:00
15:39
Dlaczego dzieciaki biorą darmowe gazetki z Biedronki na kilogramy?
Aktualizacja: 2025-08-21T15:39:27+02:00
14:50
Wojanki to hit internetu. Gdzie kupić napoje i ile kosztują?
Aktualizacja: 2025-08-21T14:50:43+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA