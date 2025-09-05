REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Dyrektor Sony żałuje oddania Netfliksowi wielkiego hitu

Sony Pictures Animation sprzedało „K-popowe łowczynie demonów” Netfliksowi pod koniec ubiegłego roku. Zanim studio zrezygnowało z praw, pieczołowicie opracowało projekt i zatwierdziło go do produkcji. Od pierwszej zapowiedzi do momentu, gdy obraz przejął streamer, minęły niemal cztery lata. A teraz Soniaki plują sobie w brodę.

Michał Jarecki
sony netflix k-popowe łowczynie demonów
REKLAMA

W tym tygodniu dyrektor generalny Sony Pictures, Ravi Ahuja, przyznał, że „być może” - a nawet „prawdopodobnie” - studio popełniło niemały błąd, przeznaczając „K-popowe łowczynie demonów” bezpośrednio do streamingu. Nieoczekiwanie film stał się najchętniej oglądanym tytułem w historii Netfliksa.

Podczas konferencji Bank of America Ahuja nazwał to „częścią wielkiego pakietu umów” podpisanego z Netfliksem w 2021 r.

REKLAMA

K-popowe łowczynie demonów: Sony żałuje umowy z Netfliksem 

Film okazał się oczywiście olbrzymim hitem - powiedział dyrektor. - Netflix pokrył cały koszt produkcji, a do tego zapłacił premię. W tamtym momencie to miało sens. Ale teraz, widząc ten sukces, człowiek zaczyna się zastanawiać, czy jednak nie należało wprowadzić filmu do kin.

To dość eufemistycznie sformułowana uwaga. Netflix nie tylko wypuścił animowany musical w klimacie K-popu na swojej platformie, ale także - ku zaskoczeniu wszystkich - zorganizował dwudniową limitowaną dystrybucję kinową. Dzięki sile rekomendacji widzów pokaz rozrósł się do rangi wielkiego wydarzenia - film zamknął swój wielkoekranowy weekend goszcząc na pierwszym miejscu box office’u z wynikiem 20 mln dol. I to pomimo odmowy sieci AMC, która nie zgodziła się go wyświetlać (nierozsądnie!).

Mimo to Ahuja podkreśla, że film „trafił do właściwego domu”. Przypomnę, że w praktyce Sony nie ma do niego absolutnie żadnych praw - właścicielem jest wyłącznie Netflix. 

Czytaj więcej: Nowy film fantasy Netfliksa nie zachęcał, ale dałem mu szansę. Było super

Zrobiliśmy go w całości dla nich. Teraz jesteśmy obecni jedynie przy muzyce poprzez Sony Music Publishing. W przygotowaniu są jednak kontynuacje, które ponownie wyreżyserują Maggie Kang i Chris Appelhans. Za ich dystrybucję odpowiada już Netflix i, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia ze streamerem, mimo wszystko raczej trudno spodziewać się pełnoprawnego wejścia do kin.

W wypowiedziach Ahujy pobrzmiewa firmowa narracja - omówienie skutków transakcji w klimacie: „Sony cieszy się, gdy jego partnerzy odnoszą sukces”. A jednak chyba się zgodzimy, że między wierszami wyraźnie wybrzmiewa żal. Nie udało się go zakamuflować.

Czy „K-popowe łowczynie” odniosłyby taki sam sukces, gdyby Sony wprowadziło je najpierw do kin? Na to pytanie nie sposób odpowiedzieć.

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
05.09.2025 15:02
Tagi: AnimacjeFilmy NetflixSonySony Pictures
Najnowsze
14:44
To telewizja czy streaming? A może jedno i drugie? Tak działa Player.pl
Aktualizacja: 2025-09-05T14:44:43+02:00
12:54
Nowości Canal+ na wrzesień 2025. Wraca genialny serial
Aktualizacja: 2025-09-05T12:54:23+02:00
11:56
Apple TV+ zrobił film, który mówi: dajcie mi te Oscary. Od dzisiaj w serwisie
Aktualizacja: 2025-09-05T11:56:29+02:00
10:34
Najbardziej prowokacyjne sci-fi roku wreszcie w Polsce. Ominęło kina i trafiło na VOD
Aktualizacja: 2025-09-05T10:34:48+02:00
8:10
Kultowy aktor dołącza do uniwersum Yellowstone. To już oficjalne
Aktualizacja: 2025-09-05T08:10:56+02:00
19:22
Eden - recenzja filmu z gwiazdorską obsadą. Ta przerażająca historia wydarzyła się naprawdę
Aktualizacja: 2025-09-04T19:22:24+02:00
19:12
Obecność: maraton filmowy. W których kinach jest wyświetlany?
Aktualizacja: 2025-09-04T19:12:21+02:00
16:57
Giorgio Armani nie żyje. Legendarny projektant mody miał 91 lat
Aktualizacja: 2025-09-04T16:57:10+02:00
15:34
Ludzie sprzedają cynamonki z Biedronki po kilkaset złotych. O co chodzi?
Aktualizacja: 2025-09-04T15:34:37+02:00
13:48
Wednesday – kiedy premiera 3. sezonu? Co już wiemy?
Aktualizacja: 2025-09-04T13:48:55+02:00
13:45
Pszczelarz 2: do nowej części wraca kluczowy bohater
Aktualizacja: 2025-09-04T13:45:31+02:00
12:17
Ten serial Netfliksa ściska w żołądku i pozostawia ze łzami. Widzowie zachwyceni
Aktualizacja: 2025-09-04T12:17:05+02:00
9:59
Serial Tomb Raider oficjalnie zapowiedziany. Larę Croft zagra gwiazda Gry o tron
Aktualizacja: 2025-09-04T09:59:20+02:00
9:26
Spin-off The Office jest lepszy od oryginału? Nie ma wątpliwości
Aktualizacja: 2025-09-04T09:26:50+02:00
20:12
Wielki marsz Stephena Kinga w prawdziwym życiu. Widzowie nie mogli się zatrzymać
Aktualizacja: 2025-09-03T20:12:00+02:00
20:04
To najbardziej intensywny thriller tego roku. Obejrzysz go na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-09-03T20:04:34+02:00
18:06
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - recenzja filmu. Czy to godne zakończenie cyklu?
Aktualizacja: 2025-09-03T18:06:53+02:00
16:31
Rodzinka.pl ma nową czołówkę. Co się zmieniło?
Aktualizacja: 2025-09-03T16:31:00+02:00
15:50
Najlepsze seriale serwisu Player. TOP 10 oryginalnych propozycji
Aktualizacja: 2025-09-03T15:50:53+02:00
14:41
Widziałam serial TVP, który miał być następcą Rancza
Aktualizacja: 2025-09-03T14:41:04+02:00
14:13
Świetny film akcji z Liamem Neesonem ominął polskie kina i trafił na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-03T14:13:37+02:00
13:06
Co prezydent Andrzej Duda robi na emeryturze? Zostaje Youtuberem
Aktualizacja: 2025-09-03T13:06:22+02:00
11:30
Netflix ma nowy najpopularniejszy tytuł wszech czasów. Przebił nawet Squid Game
Aktualizacja: 2025-09-03T11:30:24+02:00
10:43
Moi synowie - recenzja. Wspaniałe kino o miłości
Aktualizacja: 2025-09-03T10:43:25+02:00
9:33
Czego nauczyła nas Wednesday? Recenzja finału 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-03T09:33:43+02:00
9:27
To: Witajcie w Derry zmierza do HBO Max. Nie odwracaj się, premiera tuż-tuż
Aktualizacja: 2025-09-03T09:27:59+02:00
20:05
Co ja właśnie obejrzałam? Nowy film Netfliksa zmiótł mnie z planszy
Aktualizacja: 2025-09-02T20:05:32+02:00
19:15
Black Sails (Czarne Żagle) – gdzie obejrzeć serial piracki?
Aktualizacja: 2025-09-02T19:15:04+02:00
18:26
Program The Floor wrócił. Jak wypada nowy sezon?
Aktualizacja: 2025-09-02T18:26:42+02:00
15:16
Użytkownicy Prime Video w jeden dzień zakochali się w nowym serialu
Aktualizacja: 2025-09-02T15:16:19+02:00
12:25
Widzowie ocenili nowych Milionerów. Martwi ich jedna zmiana
Aktualizacja: 2025-09-02T12:25:00+02:00
12:00
Sprawdziłem, czy hiszpański kryminał Netfliksa jest tak dobry, jak mówią
Aktualizacja: 2025-09-02T12:00:00+02:00
11:30
Użytkownicy Netfliksa rzucili się na jeden z najgorszych filmów dekady
Aktualizacja: 2025-09-02T11:30:00+02:00
11:09
Nadciąga nowy polski serial od SkyShowtime - i zapowiada się świetnie. Jest data premiery
Aktualizacja: 2025-09-02T11:09:32+02:00
10:15
Użytkownicy Netfliksa nienawidzą tego thrillera, ale nie mogą się od niego oderwać
Aktualizacja: 2025-09-02T10:15:00+02:00
9:55
Piekło zamarzło. Dwayne Johnson idzie po Oscara, widzowie przecierają oczy ze zdumienia
Aktualizacja: 2025-09-02T09:55:39+02:00
8:46
To sci-fi widzowie nazywają najlepszym serialem na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-02T08:46:08+02:00
20:22
Nowa wersja kultowego filmu dla dorosłych rozpaliła użytkowników Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-01T20:22:00+02:00
19:12
Tęskniłem za takimi komediami. Ten film to ubaw po pachy
Aktualizacja: 2025-09-01T19:12:00+02:00
18:21
Stephen King poleca: 8 filmów akcji uwielbianych przez Króla Grozy
Aktualizacja: 2025-09-01T18:21:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA