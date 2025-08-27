REKLAMA
Czy powstaną "K-popowe łowczynie demonów 2". Netflix ma pomysł

Nie potrzeba było dużo czasu, by animowane "K-popowe łowczynie demonów" stały się hitem Netfliksa na całym świecie. Co więcej, zostały nawet najchętniej oglądanym filmem platformy wszech czasów. Pojawiają się już pierwsze doniesienia na temat możliwej kontynuacji produkcji.

Adam Kudyba
kpopowe lowczynie demonow sequel
"K-popowe łowczynie demonów" to dostępny na Netfliksie animowany film, którego głównymi bohaterkami są Rumi, Mira i Zoey - gwiazdy tego gatunku muzycznego, które wolny czas spędzają jako niepokonane łowczynie demonów, gotowe ochronić fanów przed nadnaturalnymi zagrożeniami. Wkrótce na ich horyzoncie pojawia się nowy przeciwnik - konkurencyjny boysband, w którego skład wchodzą...demony.

Czy powstaną K-popowe łowczynie demonów 2?

Wyreżyserowany przez Maggie Kang i Chrisa Appelhansa film zbiera pochwały niemal ze wszystkich stron - widzowie są zachwyceni, krytycy przewidują, że "K-popowe łowczynie demonów" mogą nawet powalczyć w nadchodzącym sezonie nagród o Oscara za najlepszy film animowany. Dodatkowo, Netflix właśnie ogłosił, że produkcja ta stała się najchętniej oglądanym filmem wszech czasów na platformie, wyprzedzając tym samym "Czerwoną notę" z Dwayne'em Johnsonem i Ryanem Reynoldsem.

Nie ulega wątpliwości, że w związku z powyższym "K-popowe łowczynie demonów" stały się kurą, która może znieść złote jajka i kto pierwszy wymyśli, jak zgrabnie ją do tego skłonić, ten wygra. The Hollywood Reporter podaje, że pierwsze podejście do tego już trwa - Sony i Netflix prowadzą rozmowy ws. kontynuacji filmu. Taka informacja nie powinna dziwić, bowiem "Łowczynie" naprawdę przebiły wszelkie możliwe oczekiwania i realnie chyba mimo wszystko mało kto spodziewał się, że będzie z tego taki hit. A tu proszę - film i bije rekordy Netfliksa, i ma mieć swoją kampanię przedoscarową.

Biorąc jednak pod uwagę m.in. rosnącą popularność k-popowej muzyki, zdaje się, że studia wiedziały, co robią. Portal donosi, że wstępne rozmowy z reżyserami pierwszej części na temat nakręcenia drugiej zostały przeprowadzone, ale nie ma w tym momencie żadnych oficjalnych decyzji. Priorytetem póki co ma być uregulowanie umowy pomiędzy Netfliksem a Sony co do podziału pieniędzy. Zapewne dopiero potem ruszą jakiekolwiek realne prace nad sequelem.

K-popowe łowczynie demonów - obsada

  • Arden Cho jako Rumi
  • May Hong jako Mira
  • Ji-young Yoo jako Zoey
  • Hyo-seop Ahn jako Jinu
  • Yunjin Kim jako Celine
  • Ken Jeong jako Bobby
  • Byung-hun Lee jako Gwi-ma
Więcej na temat produkcji Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

Adam Kudyba
27.08.2025 09:32
Tagi: Filmy animowaneFilmy Netflix
