Czy powstaną "K-popowe łowczynie demonów 2". Netflix ma pomysł

Ładowanie...

"K-popowe łowczynie demonów" to dostępny na Netfliksie animowany film, którego głównymi bohaterkami są Rumi, Mira i Zoey - gwiazdy tego gatunku muzycznego, które wolny czas spędzają jako niepokonane łowczynie demonów, gotowe ochronić fanów przed nadnaturalnymi zagrożeniami. Wkrótce na ich horyzoncie pojawia się nowy przeciwnik - konkurencyjny boysband, w którego skład wchodzą...demony.

REKLAMA

Czy powstaną K-popowe łowczynie demonów 2?

Wyreżyserowany przez Maggie Kang i Chrisa Appelhansa film zbiera pochwały niemal ze wszystkich stron - widzowie są zachwyceni, krytycy przewidują, że "K-popowe łowczynie demonów" mogą nawet powalczyć w nadchodzącym sezonie nagród o Oscara za najlepszy film animowany. Dodatkowo, Netflix właśnie ogłosił, że produkcja ta stała się najchętniej oglądanym filmem wszech czasów na platformie, wyprzedzając tym samym "Czerwoną notę" z Dwayne'em Johnsonem i Ryanem Reynoldsem.

Nie ulega wątpliwości, że w związku z powyższym "K-popowe łowczynie demonów" stały się kurą, która może znieść złote jajka i kto pierwszy wymyśli, jak zgrabnie ją do tego skłonić, ten wygra. The Hollywood Reporter podaje, że pierwsze podejście do tego już trwa - Sony i Netflix prowadzą rozmowy ws. kontynuacji filmu. Taka informacja nie powinna dziwić, bowiem "Łowczynie" naprawdę przebiły wszelkie możliwe oczekiwania i realnie chyba mimo wszystko mało kto spodziewał się, że będzie z tego taki hit. A tu proszę - film i bije rekordy Netfliksa, i ma mieć swoją kampanię przedoscarową.

Biorąc jednak pod uwagę m.in. rosnącą popularność k-popowej muzyki, zdaje się, że studia wiedziały, co robią. Portal donosi, że wstępne rozmowy z reżyserami pierwszej części na temat nakręcenia drugiej zostały przeprowadzone, ale nie ma w tym momencie żadnych oficjalnych decyzji. Priorytetem póki co ma być uregulowanie umowy pomiędzy Netfliksem a Sony co do podziału pieniędzy. Zapewne dopiero potem ruszą jakiekolwiek realne prace nad sequelem.

K-popowe łowczynie demonów - obsada

Arden Cho jako Rumi

jako Rumi May Hong jako Mira

jako Mira Ji-young Yoo jako Zoey

jako Zoey Hyo-seop Ahn jako Jinu

jako Jinu Yunjin Kim jako Celine

jako Celine Ken Jeong jako Bobby

jako Bobby Byung-hun Lee jako Gwi-ma

REKLAMA

Więcej na temat produkcji Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 27.08.2025 09:32

Ładowanie...