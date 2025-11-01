Oni odeszli w 2025 r. Pożegnaliśmy polskich i zagranicznych artystów

Ładowanie...

Aktorzy, aktorki, muzycy, dziennikarze, dziennikarki i osobowości medialne - niektórzy odeszli zbyt szybko, niespodziewanie, po wieloletniej walce z chorobą. Choć nie ma ich dziś wśród nas, zostaną zapamiętani za sprawą swojej spuścizny w postaci filmów, seriali, książek czy utworów muzycznych. Dziś wspominamy polskie i zagraniczne gwiazdy, które odeszły w 2025 r.

Kto zmarł w 2025 r.? W tym roku odeszły znane osoby

Joanna Kołaczkowska

W 2025 r. Polkami i Polakami wstrząsnęła śmierć Joanny Kołaczkowskiej, wybitnej polskiej aktorki kabaretowej i teatralnej, prezenterki radiowej oraz tekściarki. Od 2002 r. współpracowała z kabaretem Hrabi, który współtworzyła wraz z Dariuszem Kamysem, Tomaszem Majerem i Łukaszem Pietschem. W kwietniu 2025 r. członkowie kabaretu poinformowali, że stan zdrowia artystki, która przez dłuższy czas zmagała się z chorobą nowotworową, znacznie się pogoroszył. Kołaczkowska odeszła 17 lipca 2025 r. w wieku 59 lat.

Katarzyna Stoparczyk

Na początku wrześnie śmiercią tragiczną zmarła Katarzyna Stoparczyk, 55-letnia dziennikarka radiowa i telewizyjna. Popularność zdobyła za sprawą programu "Duże dzieci", który współprowadziła wraz z Wojciechem Mannem. Przed śmiercią prowadziła m.in. program "Zagadkowa niedziela" na antenie Trójki. Stoparczyk zginęła wskutek wypadku na na jednym z odcinków trasy S19, gdzie zderzyły się dwa samochody.

Tomasz Jakubiak

Pod koniec kwietnia świat kulinarny pożegnał Tomasza Jakubiaka, słynnego kucharza i gwiazdora programów TVN. Jakubiak był jurorem w programach "MasterChef" i "MasterChef Nastolatki", a dodatkowo prowadził również swoje formaty na kanale Canal+ Kuchnia. Kucharz od długiego czasu zmagał się ze złośliwym nowotworem jelita cienkiego i dwunastnicy. Rak okazał się być wyjątkowo agresywny, co przejawiało się w przerzutach do kości miednicy i kręgosłupa. Mimo że Jakubiak starał się być optymistyczny do końca i poddał się specjalistycznemu leczeniu, to niestety nie udało się go uratować. Zmarł w wieku 41 lat.

Stanisław Soyka

W sierpniu wieku 66 lat odszedł Stanisław Soyka, artysta, który na zawsze zapisze się w historii polskiej muzyki. Wokalista, pianista i gitarzysta był jednym z najbardziej zasłużonych polskich muzyków ostatnich dziesięcioleci. W dniu swojej śmierci Soyka miał wystąpić na scenie Opery Leśnej w Sopocie w ramach Top of the Top Festival. Gdy do organizatorzy festiwalu otrzymali tragiczną wiadomość, zdecydowali się przerwać transmisję z wydarzenia. Niedługo później artyści biorący udział w festiwalu wspólnie wykonali "Tolerancję" w hołdzie dla wybitnego artysty.

Robert Redford

W 2025 r. świat kina opłakiwał również Roberta Redforda, ikonę Hollywood, cenionego reżysera i producenta filmowego, który odszedł w połowie września w wieku 89 lat. Redford zaczynał swoją karierę na Broadwayu, a status gwiazdy przyniosły mu występy w takich produkcjach jak "Butch Cassidy i Sundance Kid" czy "Żądło", choć to zaledwie ułamek jego dorobku aktorskiego. Redford był również reżyserem - za reżyserię "Zwyczajnych ludzi" otrzymał Oscara - a także założycielem Festiwalu Sundance.

Diane Keaton

Niedługo przed dniem Wszystkich Świętych, 11 października, zmarła Diane Keaton. Gwiazda Hollywood i laureatka Oscara odeszła w wieku 79 lat. Keaton zasłynęła rolami w takich filmach jak "Annie Hall", trzech filmach z serii "Ojciec chrzestny", "Lepiej późno niż później", "Czerwoni", "Pokój Marvina", dwóch produkcjach z serii "Pozycja obowiązkowa" czy dwóch obrazach z serii "Ojciec panny młodej". Niecały tydzień od śmierci aktorki jej rodzina poinformowała, że przyczyną śmierci gwiazdy było zapalenie płuc.

Ozzy Osbourne

Pod koniec lipca w wieku 76 lat odszedł Ozzy Osbourne, legendarny muzyk i frontman ikonicznego Black Sabbath. Zmarł zaledwie kilka tygodni po wielkim koncertowym pożegnaniu Black Sabbath, które odbyło się na początku lipca 2025 r. w Villa Park. Osbourne określił wówczas swój występ mianem "ostatniego ukłonu". Muzyk był jedną z największych gwiazd w historii muzyki, która na zawsze odmieniła oblicze heavy metalu. Osbourne zmagał się z problemami zdrowotnymi - przede wszystkim z chorobą Parkinsona oraz powikłaniami po urazach odniesionych kilka lat wcześniej.

David Lynch

Kolejny cios dla branży filmowej nastąpił, gdy świat obiegła informacja o śmierci Davida Lyncha - ikony kina, filmowca i twórcy kultowych dzieł, które na zawsze zapiszą się w historii popkultury. Lynch zrewolucjonizował nie tylko format telewizyjnego serialu, ale również całe kino, sięgając po mroczne, oniryczne i surrealistyczne obrazy. Artysta od dłuższego czasu chorował i poruszał się wyłącznie w towarzystwie tlenowej butli. Niedługo przed śmiercią jego stan zdrowia uległ pogorszeniu. Odszedł w wieku 78 lat.

Gene Hackman

Gene Hackman, laureat dwóch Oscarów i gwiazdor wielu kultowych filmów, zmarł pod koniec lutego. Ciało aktora oraz jego żony, pianistki Betsy Arakawy, odnaleziono w ich domu w ekskluzywnej dzielnicy Santa Fe Summit. Kariera filmowa Hackmana trwała ponad 40 lat. Podczas jej przebiegu stworzył niezapomniane kreacje w takich produkcjach jak "Francuski łącznik", "Superman" czy "Genialny klan". Zmarł w wieku 95 lat.

Hulk Hogan

Hulk Hogan, legendary wrestler i ikona WWE, zmarł w wieku 71 lat. O jego śmierci jako pierwszy poinformował serwis TMZ Sports, który przekazał, że u gwiazdy wrestlingu doszło do "zatrzymania akcji serca". Wcześniej jego żona, Sky Daily, zdementowała plotki, jakoby Hogan przebywał w śpiączce - twierdziła, że po operacjach jego serce jest silne. Po kilku tygodniach pogłoski o słabym stanie zdrowia niestety się potwierdziły. Hulk Hogan, właściwie Terry Gene Bollea, urodził się 11 sierpnia 1953 r. Zawdzięcza się mu przekształcenie wrestlingu zawodowego w sport rozrywkowy.

W 2025 roku zmarli również m.in.:

Sam Rivers, basista i współzałożyciel Limp Bizkit

Giorgio Armani, projektant mody

Henry Jaglom, reżyser

Kelley Mack, aktorka z serialu "The Walking Dead"

Damian "Bas Tajpan" Krępa, wokalista i tekściarz

George Wendt, gwiazdor serialu "Zdrówko!"

Kathleen Hughes, aktorka z filmu "Przybysze z przestrzeni kosmicznej"

Robert Benton, reżyser i scenarzysta

Michelle Trachtenberg, aktorka z serialu "Plotkara"

Krzysztof Kononowicz, kontrowersyjny twórca internetowy

Carl Dean, mąż Dolly Parton

