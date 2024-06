Te filmy kocha każdy Polak. Widzowie wskazali ulubione tytuły

Niezależnie od wieku, bardzo cenimy sobie polskie filmy. Możemy sobie na nie narzekać, ale prawda jest taka, że żywimy do nich wyjątkowo ciepłe uczucia. Gdyby było inaczej, nie oglądalibyśmy ich tak często. A jak wynika z badań Agencji Badawczej Zymetria przeprowadzonych na zlecenie Grupy Kino Polska, po rodzime produkcje sięgamy, kiedy tylko możemy. 59 proc. ankietowanych robi to co najmniej raz w tygodniu, a prawie 1/3 - codziennie lub 2-3 razy w tygodniu.



Badanie przeprowadzone na różnorodnej wiekowo grupie Polaków - od pokolenia Z, przez Millenialsów i pokolenie X, aż po Baby Boomersów. Ostatnia wymieniona generacja najbardziej rodzime kino docenia. Aż 85 proc. jej przedstawicieli przyznało, że uważa je za wartościowe. W ogóle ankietowanych zadeklarowało tak samo 75 proc. Wniosek narzuca się sam: nasze filmy łączą pokolenia. No dobra, a konkret? Co nas napędza do sięgania po te produkcje? Nostalgia.