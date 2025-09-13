REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy /
  3. VOD

Nowa perełka fantasy nareszcie w streamingu. Najlepsza opcja na wspólny rodzinny seans

„Legenda Ochi” od A24 to fabularny debiut reżyserski Isaiah Saxona - fantastyczna opowieść osadzona na fikcyjnej wyspie na Morzu Czarnym. Produkcja trafiła już do wielu serwisów VOD dostępnych w Polsce, a teraz jest również dostępna na jednej z platform w modelu abonamentowym (Canal+). Polecam zatem zrobić sobie tę przyjemność i odpalić produkcję w weekendowy wieczór. 

Michał Jarecki
legenda ochi film co obejrzeć weekend
REKLAMA

Dlaczego polecam? O tym za moment. Fabuła obrazu skupia się na młodej Yuri (Helena Zengel), która pewnego dnia znajduje niezwykłe, ranne stworzenie - tytułowe Ochi - i podejmuje się brawurowej wyprawy, by zwrócić je jego rodzinie. I to wbrew ostrzeżeniom wychowującemu ją samotnie ojca, który dotychczas zakazywał opuszczania domu po zmroku oraz pielęgnował w dziewczynie obawy względem wspomnianych stworów.

Te dzikie istoty są - przynajmniej zdaniem lokalnej starszyzny - odpowiedzialne za śmierć wielu mieszkańców wioski. Żądny zemsty Maxim (Willem Dafoe) szkoli młodych osadników - zwłaszcza najstarszego, osieroconego Petro, w którym dopatruje się swoistego następcy - do walki z wrogiem. Tymczasem empatyczna i wrażliwa Yuri postanawia zrobić to, co wydaje jej się słuszne, marząc jednocześnie o odnalezieniu matki, która porzuciła ją w dzieciństwie. 

REKLAMA

Legenda Ochi: co obejrzeć w weekend?

„Legenda Ochi” to film przede wszystkim familijny, ale w żadnym wypadku dziecinny, infantylny czy przeznaczony wyłącznie dla najmłodszych odbiorców. Całość opiera się wprawdzie na dość wyświechtanym motywie (dziecko decyduje się pomóc obcemu stworzeniu wrócić do swojego środowiska) i w ogóle w sporej mierze składa się z odniesień i zapożyczeń - jednak mimo tego Saxonowi udaje się zaangażować uwagę i emocje odbiorcy, a nawet go poruszyć. Wiem, co mówię.

Reżyser miesza sekwencje komiczne (w tym naprawdę fajne, groteskowe tony humorystyczne) z bardziej refleksyjnymi, melancholijnymi epizodami. Kluczowa jest, rzecz jasna, dynamika między Yuri a Ochi - bliskość, opór stawiany przemocy i zaszczepionemu w lokalnej kulturze strachowi, nauka wzajemnego zrozumienia. Piękna sprawa. Motywy pojednania, odpowiedzialności i wyboru między tradycją wrogości i zemsty, a empatią, wybrzmiewają jako odzwierciedlenia problemów naszego współczesnego świata. Wypada to całkiem zgrabnie i niegłupio. Szkoda, że nie wszystkie wątki mogły należycie się rozwinąć, przez co punkt kulminacyjny nie uderza z taką mocą, z jaką mógłby.

Film wygląda obłędnie.

Zdjęcia realizowano m.in. w Rumunii (Transylwania: Apuseni, jezioro Bâlea, Transfăgărășan) oraz studiach Castel; reżyser wykorzystał też m.in. oldschoolową technikę matte paintings, by uzyskać tę „malarską”, retro-baśniową fakturę obrazu. Zamiłowanie Saxona do ręcznie tworzonych grafik sprawiło, że obraz może poszczycić się unikalnym stylem i tożsamością - świadectwem wyobraźni i kreatywności, niekoniecznie zaś bezmyślnym naśladownictwem ejtisowej estetyki. Co więcej, tytułowe Ochi to przede wszystkim jako lalki, dzieła animatroniki - operowane zespołowo (w przypadku „baby Ochi” zdarzało się, że na planie pracowało nawet siedem osób przy jednej marionetce!), uzupełniane grafiką i subtelnymi efektami CG. Reżyser i zespół podkreślali, że zależało im na wiarygodności ekranowego kontaktu fizycznego i improwizacyjnej styczności aktora z „żywą” lalką. Efekt? Najpewniej jedna z najmocniejszych stron filmu.

„Legenda” jest zatem silnie nawiązującą do współczesności baśnią o empatii, współistnieniu z naturą, a przy okazji opowieścią o dorastaniu, niedopasowaniu, uzdrowieniu traum, rodzinie niezależnej od więzów krwi, wyjściu poza typowo patriarchalne kodowanie rzeczywistości. A to wszystko serwowane za pośrednictwem postaci, które są „jakieś” - z charakterem. Zdarzają się dramaturgiczne potknięcia, wątki rodzinne i emocjonalne nie zawsze zgrabnie łączą się z osią przygodową, a wahania tonów mogą trochę wybijać z rytmu - ale nic to. „Legenda Ochi” to wspaniały pomysł na familijny seans - taki, w którym każdy z widzów, niezależnie od pokolenia, znajdzie coś dla siebie. 

Film znajdziecie tutaj:
CANAL+
LEGENDA OCHI
CANAL+
REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
13.09.2025 12:51
Tagi: Co obejrzeć?Fantasy
Najnowsze
11:02
Na VOD obejrzysz mocarny film akcji z Liamem Neesonem, którego sequel podbija Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-13T11:02:00+02:00
9:19
Użytkownicy Prime Video od razu pokochali szalony dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-09-13T09:19:00+02:00
8:12
Użytkownicy Disney+ długo czekali na ten kryminał. Tylko patrzeć, jak się na niego rzucają
Aktualizacja: 2025-09-13T08:12:00+02:00
6:01
Randka w ciemno wraca do TV. Kiedy emisja?
Aktualizacja: 2025-09-13T06:01:00+02:00
19:16
Typowa nowość Netfliksa: koncept wspaniały, tylko film słaby
Aktualizacja: 2025-09-12T19:16:00+02:00
18:11
Fenomen Marcina Dorocińskiego. Ten aktor umie zagrać wszystko
Aktualizacja: 2025-09-12T18:11:00+02:00
17:15
Netflix: TOP 6 nowości na weekend, w tym polski hit kinowy
Aktualizacja: 2025-09-12T17:15:00+02:00
14:40
Piłka nożna czy siatkówka? Polacy odpowiedzieli, który sport wolą
Aktualizacja: 2025-09-12T14:40:39+02:00
13:19
Najlepszy polski serial ostatnich lat wrócił z 2. sezonem. Jeszcze mocniejszym
Aktualizacja: 2025-09-12T13:19:58+02:00
12:16
Nowy horror został najlepiej ocenianą adaptacją Stephena Kinga w historii
Aktualizacja: 2025-09-12T12:16:08+02:00
11:04
5 powodów, żeby obejrzeć Breslau na Disney+
Aktualizacja: 2025-09-12T11:04:44+02:00
10:25
Cillian Murphy jako Voldemort? Aktor odpowiedział wprost
Aktualizacja: 2025-09-12T10:25:37+02:00
9:39
Najlepszy serial science fiction od lat dostanie nowy sezon. Świetne wieści
Aktualizacja: 2025-09-12T09:39:38+02:00
9:22
To może być jedno z największych przejęć w historii. Paramount chce kupić Warner Bros
Aktualizacja: 2025-09-12T09:22:56+02:00
8:57
Wielki powrót Wielkich kłamstewek. HBO nakręci 3. sezon
Aktualizacja: 2025-09-12T08:57:14+02:00
8:39
Marvel ujawnia wygląd Doktora Dooma. Dajcie mi już film
Aktualizacja: 2025-09-12T08:39:09+02:00
21:06
Zabite - czy thriller Netfliksa jest oparty na faktach?
Aktualizacja: 2025-09-11T21:06:00+02:00
18:21
Ta książka zaczynała jako fanfik o Hermionie i Malfoyu. Dostanie ekranizację
Aktualizacja: 2025-09-11T18:21:26+02:00
18:15
Nowy thriller z cudowną obsadą rozbił bank w jeden dzień. Prime Video ma nowy hit
Aktualizacja: 2025-09-11T18:15:00+02:00
16:41
Użytkownicy Netfliksa mają nowy ulubiony serial. W Polsce o nim cicho
Aktualizacja: 2025-09-11T16:41:00+02:00
15:33
Nazywa się go najlepszym filmem akcji tego roku. Właśnie wpadł na VOD
Aktualizacja: 2025-09-11T15:33:00+02:00
15:00
Hiszpania grozi, że wycofa się z Eurowizji
Aktualizacja: 2025-09-11T15:00:30+02:00
14:27
Polsat Box Go ma nowy pakiet. Tak tanio nie było
Aktualizacja: 2025-09-11T14:27:24+02:00
13:04
Lada chwila poznamy polskiego kandydata do Oscara. Oto faworyci
Aktualizacja: 2025-09-11T13:04:58+02:00
12:10
Czop, Boczarska, Popławska i Dziędziel w nowym filmie Zapiski śmiertelnika. Data premiery i plakat teaserowy
Aktualizacja: 2025-09-11T12:10:18+02:00
11:32
Użytkownicy Netfliksa wydali wyrok. To najlepszy serial na podstawie Harlana Cobena
Aktualizacja: 2025-09-11T11:32:42+02:00
10:45
Disney+ wjechał z nową promocją. Super cena za kilka miesięcy oglądania
Aktualizacja: 2025-09-11T10:45:57+02:00
9:17
Będzie spin-off Wednesday. O kim opowie nowy serial z uniwersum Tima Burtona?
Aktualizacja: 2025-09-11T09:17:50+02:00
21:37
Taniec z gwiazdami: kiedy nowe odcinki? Harmonogram emisji 17. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-10T21:37:00+02:00
19:52
Polska komedia prosto z kin ekspresowo trafi na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-10T19:52:48+02:00
18:16
Netflix wspaniale kończy 2025 rok. Wielkie hity nadchodzą
Aktualizacja: 2025-09-10T18:16:00+02:00
17:56
Wielki powrót hitowej serii Prime Video. Jest zwiastun filmu Nasza wina
Aktualizacja: 2025-09-10T17:56:50+02:00
15:32
Jedna z najlepszych polskich komedii wylądowała w SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-09-10T15:32:31+02:00
15:00
Adaptację Resident Evil będzie współtworzył wybitny polski operator
Aktualizacja: 2025-09-10T15:00:08+02:00
14:17
Elżbieta Jaworowicz ostrzega przed oszustwem na Sprawę dla reportera
Aktualizacja: 2025-09-10T14:17:25+02:00
13:13
Netflix: najlepsze seriale kryminalne w 2025 roku
Aktualizacja: 2025-09-10T13:13:36+02:00
12:58
Netflix: najlepsze filmy akcji na platformie. TOP 10
Aktualizacja: 2025-09-10T12:58:11+02:00
12:58
Oparty na faktach dreszczowiec podbija Prime Video. Sprawdziłem go
Aktualizacja: 2025-09-10T12:58:01+02:00
11:23
Twórca Obecności może porzucić swoje dziecko. Nowa część i tak powstanie
Aktualizacja: 2025-09-10T11:23:32+02:00
10:34
Ile kosztuje Netflix w 2025 roku? Cena, promocje i plany
Aktualizacja: 2025-09-10T10:34:11+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA