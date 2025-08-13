Marty Supreme: zwiastun filmu. Oto Timothée Chalamet jako mistrz ping-ponga

Ładowanie...

Timothée Chalamet to z całą pewnością jeden z najlepszych aktorów młodego pokolenia. 29-latek ma na koncie dwie nominacje do Oscara za występy w "Kompletnie nieznanym" i "Tamtych dniach, tamtych nocach", zanotował także fantastyczne role w takich hitach jak "Diuna: Część druga", "Wonka", "Król", czy "Mój piękny syn". Wiele wskazuje na to, że jego najnowszy projekt to kolejna kopalnia filmowego złota, która zamiesza w sezonie nagród.

Chalamet znów dostanie nominację? Zwiastun filmu Marty Supreme

Do sieci właśnie trafił zwiastun "Marty Supreme" - najnowszego filmu, nad którego produkcją trzyma pieczę studio A24. Produkcja ta ma być luźno inspirowana życiorysem Marty'ego Reismana - zawodowego ping-pongisty, medalisty kraju na mistrzostwach świata. "Marty Supreme" ma nie być standardową sportową biografią - wiele się mówi o tym, że dzieło z udziałem Chalameta ma mieć "ducha" pokroju takich dzieł jak "Wilk z Wall Street" czy "Złap mnie, jeśli potrafisz". Oto zwiastun filmu:

Reżyserem i współautorem scenariusza jest Josh Safdie - twórca znany m.in. z duetu braci Safdiech, który niedawno oficjalnie się rozpadł. Panowie poszli swoją drogą. Może to dobrze, bo zwiastun "Marty Supreme" wygląda naprawdę obiecująco i nie sposób jest wykluczać, że Chalamet ponownie powalczy o Oscary.

Marty Supreme - obsada

Timothée Chalamet jako Marty Mauser

jako Marty Mauser Fran Drescher jako matka Marty'ego

jako matka Marty'ego Gwyneth Paltrow

Abel Ferrara

Tyler, the Creator

Odessa A'zion

Polska premiera "Marty Supreme" zaplanowana jest na 16 stycznia 2026 roku.

Adam Kudyba 13.08.2025 15:29

