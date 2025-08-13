REKLAMA
Marty Supreme: zwiastun filmu. Oto Timothée Chalamet jako mistrz ping-ponga

Nazwisko Timothéego Chalameta niewątpliwie jest jednym z najgorętszych, jeśli chodzi o branżę filmową. Do sieci właśnie trafił zwiastun "Marty Supreme" - najnowszej produkcji z jego udziałem. Zapowiada się wspaniałe kino.

Adam Kudyba
timothee chalamet marty supreme
Timothée Chalamet to z całą pewnością jeden z najlepszych aktorów młodego pokolenia. 29-latek ma na koncie dwie nominacje do Oscara za występy w "Kompletnie nieznanym" i "Tamtych dniach, tamtych nocach", zanotował także fantastyczne role w takich hitach jak "Diuna: Część druga", "Wonka", "Król", czy "Mój piękny syn". Wiele wskazuje na to, że jego najnowszy projekt to kolejna kopalnia filmowego złota, która zamiesza w sezonie nagród. 

Chalamet znów dostanie nominację? Zwiastun filmu Marty Supreme

Do sieci właśnie trafił zwiastun "Marty Supreme" - najnowszego filmu, nad którego produkcją trzyma pieczę studio A24. Produkcja ta ma być luźno inspirowana życiorysem Marty'ego Reismana - zawodowego ping-pongisty, medalisty kraju na mistrzostwach świata. "Marty Supreme" ma nie być standardową sportową biografią - wiele się mówi o tym, że dzieło z udziałem Chalameta ma mieć "ducha" pokroju takich dzieł jak "Wilk z Wall Street" czy "Złap mnie, jeśli potrafisz". Oto zwiastun filmu:

Reżyserem i współautorem scenariusza jest Josh Safdie - twórca znany m.in. z duetu braci Safdiech, który niedawno oficjalnie się rozpadł. Panowie poszli swoją drogą. Może to dobrze, bo zwiastun "Marty Supreme" wygląda naprawdę obiecująco i nie sposób jest wykluczać, że Chalamet ponownie powalczy o Oscary.

Marty Supreme - obsada

  • Timothée Chalamet jako Marty Mauser
  • Fran Drescher jako matka Marty'ego
  • Gwyneth Paltrow
  • Abel Ferrara
  • Tyler, the Creator
  • Odessa A'zion

Polska premiera "Marty Supreme" zaplanowana jest na 16 stycznia 2026 roku.

Więcej najnowszych informacji o filmach przeczytacie na Spider's Web:

13.08.2025 15:29
