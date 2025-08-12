REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Młody Rambo wybrany! To może się udać

Opowiedzenie historii Johna Rambo z czasów młodości jest czymś, czego dotychczas w kinie się nie podjęto. Teraz wiemy nie tylko o tym, że prace nad takim projektem trwają - znamy również odtwórcę głównej roli. Wy na pewno również.

Adam Kudyba
nowy film john rambo
REKLAMA

John Rambo to jedna z najsłynniejszych postaci w historii kina, przez dekady kreowana przez Sylvestra Stallone'a. Za najbardziej ikoniczny film z jego udziałem uchodzi oryginał, "Rambo - Pierwsza krew" z 1982 roku. Słynny aktor był ponadprzeciętnie zaangażowany w każdy z pięciu dotychczasowych filmów: oprócz głównej roli, we wszystkich odsłonach pełnił funkcję współscenarzysty, zaś "Rambo IV" nawet sam wyreżyserował.

REKLAMA

Wiemy, kto się wcieli w młodego Johna Rambo

Od jakiegoś czasu nie jest tajemnicą, że trwają prace nad "Johnem Rambo" - filmowym prequelem dotychczasowych filmów, który ma koncentrować się na historii tytułowego bohatera podczas wojny w Wietnamie. Wiadomo zatem było, że wyjątkowo trzeba będzie obsadzić w głównej roli kogoś innego.

Jak podaje Deadline, tym szczęśliwcem został Noah Centineo. 29-letni amerykański aktor może nie należy póki co do branżowej ekstraklasy, ale konsekwentnie buduje swoją pozycję w świecie kina. Najbardziej znany jest z "Do wszystkich chłopców, których kochałam", "Sierra Burgess jest przegrywem", czy "Lepszego modelu", jednak ostatnimi czasy angażuje się w nieco poważniejsze kino - grał główną rolę w serialu "Zwerbowany", wystąpił też w takich produkcjach jak "Black Adam", "Dream Scenario" czy "Warfare".

Co ciekawe, Centineo nie jest jedynym nazwiskiem przykuwającym uwagę. Reżyserią zajmie się Jalmari Helander - fiński twórca, który póki co najbardziej zasłynął z nakręcenia "Sisu" - bogatego w rozwałkę i mięso filmu, w którym główny bohater, weteran wojenny, mści się na nazistach w bardzo brutalny sposób. Jego obecność w projekcie zapowiada, że będzie się działo. Według źródeł portalu, Sylvester Stallone ma świadomość prac nad nowym filmem o Rambo, natomiast nie planuje się w niego zaangażować w żadnej formie - po raz pierwszy w historii serii.

REKLAMA

Więcej najnowszych informacji o filmach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
12.08.2025 09:26
Tagi: Filmy akcjiRambo
Najnowsze
8:58
Premiera Shreka 5 opóźniona. Ktoś się dziwi? My nie
Aktualizacja: 2025-08-12T08:58:25+02:00
20:22
Nowości w CANAL+. Fani teorii spiskowych i gier wideo będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-11T20:22:37+02:00
19:02
Kto jest odpowiedzialny za zniknięcia w Zniknięciach? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-08-11T19:02:00+02:00
18:33
Ten serialowy klasyk użytkownicy Netfliksa nazywają najlepszym, co widzieli. Niedługo znika
Aktualizacja: 2025-08-11T18:33:00+02:00
18:01
Nowy film Netfliksa ogląda się jak rasowy thriller
Aktualizacja: 2025-08-11T18:01:00+02:00
17:24
Ten thriller zyskał na Netfliksie drugie życie. Jakim cudem?
Aktualizacja: 2025-08-11T17:24:46+02:00
13:55
Demi Lovato i Joe Jonas znowu razem. Wykonali kawałki z Camp Rock
Aktualizacja: 2025-08-11T13:55:42+02:00
13:51
Przestańcie olewać najlepszy kryminał Netfliksa. Jest 10/10
Aktualizacja: 2025-08-11T13:51:21+02:00
11:33
Max Korzh: kto to jest? Białoruski artysta wyprzedał Stadion Narodowy
Aktualizacja: 2025-08-11T11:33:14+02:00
11:11
Nowe fantasy podbija Prime Video. A to przecież jeden z najgorszych filmów wszech czasów
Aktualizacja: 2025-08-11T11:11:36+02:00
10:01
We współczesnym kinie jest za mało nadziei i za dużo pesymizmu
Aktualizacja: 2025-08-11T10:01:30+02:00
8:28
Nie, Ewan McGregor nie wraca do Gwiezdnych wojen
Aktualizacja: 2025-08-11T08:28:41+02:00
18:23
Wednesday to nie tylko Jenna Ortega. Oto aktorki, które grały w Rodzinie Addamsów
Aktualizacja: 2025-08-10T18:23:00+02:00
14:00
Zniknięcia - recenzja. Jeden z najlepszych filmów roku
Aktualizacja: 2025-08-10T14:00:30+02:00
12:03
Max Korzh wystąpił w Warszawie. Sytuacja wymknęła się spod kontroli
Aktualizacja: 2025-08-10T12:03:30+02:00
11:03
Najbardziej popisowy heist movie XXI w. wjechał na HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-10T11:03:00+02:00
10:16
One Piece nie zawija do portu. Netflix zamówił 3. sezon
Aktualizacja: 2025-08-10T10:16:05+02:00
10:01
Wszystkie filmy na podstawie książek Stephena Kinga. Jest ich ponad 60
Aktualizacja: 2025-08-10T10:01:00+02:00
9:03
Netflix opatula widzów thrillerem mrocznym jak noc
Aktualizacja: 2025-08-10T09:03:00+02:00
8:05
Tom Holland jest najlepszym Spider-Manem w historii. Tak wyglądała jego droga
Aktualizacja: 2025-08-10T08:05:00+02:00
6:40
Kick: streamowanie, logowanie, wyszukiwanie. Poradnik
Aktualizacja: 2025-08-10T06:40:00+02:00
13:11
To przez ten serial pokochałem Marvela. A szczególnie Spider-Mana
Aktualizacja: 2025-08-09T13:11:00+02:00
12:01
Spider-Mani nosili w filmach tuzin kostiumów, a my zebraliśmy je wszystkie. Pamiętasz każdy?
Aktualizacja: 2025-08-09T12:01:00+02:00
10:19
HBO Max: co obejrzeć? TOP 5 nowości na weekend, w tym powrót do Outlandera
Aktualizacja: 2025-08-09T10:19:00+02:00
9:14
Użytkownicy Prime Video nie odpuszczą sci-fi. Żadnemu
Aktualizacja: 2025-08-09T09:14:00+02:00
8:33
Nawet największa franczyza na Disney+ przegrywa z tym świetnym thrillerem
Aktualizacja: 2025-08-09T08:33:00+02:00
6:01
Disney+ - czy jest okres próbny? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-08-09T06:01:00+02:00
20:21
Stephen King uwielbia ten horror. Bardzo niepokojący film już w VOD
Aktualizacja: 2025-08-08T20:21:00+02:00
19:44
Widzowie pokochali ten serial fantasy w Disney+. Czy dostanie kontynuację?
Aktualizacja: 2025-08-08T19:44:08+02:00
18:50
Remigiusz Mróz ujawnił, że obsada serialu Chyłka miała być zupełnie inna
Aktualizacja: 2025-08-08T18:50:36+02:00
16:15
Kasowanie horrorów wywołuje we mnie gęsią skórkę. Disney+, ogarnij się
Aktualizacja: 2025-08-08T16:15:00+02:00
13:43
Jest pierwsze nagranie z nową Hermioną. Dokładnie tak ją sobie wyobrażam
Aktualizacja: 2025-08-08T13:43:42+02:00
13:14
Nowy sezon znakomitej komedii Apple'a nie ma ani jednej negatywnej oceny. I słusznie
Aktualizacja: 2025-08-08T13:14:47+02:00
11:44
The Pitt - kiedy 2. sezon hitowego serialu HBO Max?
Aktualizacja: 2025-08-08T11:44:07+02:00
9:39
Grał już Trumpa, teraz zagra potwora z sercem. Jedyny Frankenstein, na którego czekam
Aktualizacja: 2025-08-08T09:39:58+02:00
9:01
Czy dostaniemy wreszcie Sicario 3? Są bardzo dobre wieści
Aktualizacja: 2025-08-08T09:01:09+02:00
19:15
Netflix: TOP 5 nowości na weekend, w tym powrót kultowego serialu
Aktualizacja: 2025-08-07T19:15:00+02:00
18:06
Batman 2: nareszcie się doczekaliśmy. Świetne wieści dla fanów filmu Matta Reevesa
Aktualizacja: 2025-08-07T18:06:36+02:00
17:40
Disney pozazdrościł Labubu i zrobił swoją kolekcję zabawek
Aktualizacja: 2025-08-07T17:40:11+02:00
16:37
Na HBO Max wleciała uwielbiana seria filmów science fiction
Aktualizacja: 2025-08-07T16:37:54+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA