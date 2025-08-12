Młody Rambo wybrany! To może się udać

Ładowanie...

John Rambo to jedna z najsłynniejszych postaci w historii kina, przez dekady kreowana przez Sylvestra Stallone'a. Za najbardziej ikoniczny film z jego udziałem uchodzi oryginał, "Rambo - Pierwsza krew" z 1982 roku. Słynny aktor był ponadprzeciętnie zaangażowany w każdy z pięciu dotychczasowych filmów: oprócz głównej roli, we wszystkich odsłonach pełnił funkcję współscenarzysty, zaś "Rambo IV" nawet sam wyreżyserował.

Wiemy, kto się wcieli w młodego Johna Rambo

Od jakiegoś czasu nie jest tajemnicą, że trwają prace nad "Johnem Rambo" - filmowym prequelem dotychczasowych filmów, który ma koncentrować się na historii tytułowego bohatera podczas wojny w Wietnamie. Wiadomo zatem było, że wyjątkowo trzeba będzie obsadzić w głównej roli kogoś innego.

Jak podaje Deadline, tym szczęśliwcem został Noah Centineo. 29-letni amerykański aktor może nie należy póki co do branżowej ekstraklasy, ale konsekwentnie buduje swoją pozycję w świecie kina. Najbardziej znany jest z "Do wszystkich chłopców, których kochałam", "Sierra Burgess jest przegrywem", czy "Lepszego modelu", jednak ostatnimi czasy angażuje się w nieco poważniejsze kino - grał główną rolę w serialu "Zwerbowany", wystąpił też w takich produkcjach jak "Black Adam", "Dream Scenario" czy "Warfare".

Co ciekawe, Centineo nie jest jedynym nazwiskiem przykuwającym uwagę. Reżyserią zajmie się Jalmari Helander - fiński twórca, który póki co najbardziej zasłynął z nakręcenia "Sisu" - bogatego w rozwałkę i mięso filmu, w którym główny bohater, weteran wojenny, mści się na nazistach w bardzo brutalny sposób. Jego obecność w projekcie zapowiada, że będzie się działo. Według źródeł portalu, Sylvester Stallone ma świadomość prac nad nowym filmem o Rambo, natomiast nie planuje się w niego zaangażować w żadnej formie - po raz pierwszy w historii serii.

Adam Kudyba 12.08.2025 09:26

