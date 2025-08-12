REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Będzie nowa Rodzina Addamsów od twórców Wednesday

Twórcy serialu "Wednesday" ogłosili, że pracują nad filmem z uniwersum Rodziny Addamsów, który ma trafić na wielkie ekrany. Ma to być zupełnie nowa, odświeżona wersja poprzednich produkcji o mrocznej rodzince. Co wiadomo na jej temat?

Anna Bortniak
nowa rodzina addamsow od tworcow wednesday
Rodzina Addamsów istnieje już od 1938 roku - właśnie wtedy po raz pierwszy przedrukował je magazyn "New Yorker". Początkowo postaci nie miały imion - te zostały im nadane dopiero w 1964 roku przy okazji premiery sitcomu "Rodzina Addamsów".

Potrzeba było lat, aby produkcja o Addamsach ugruntowała swoją pozycję w popkulturze - wydarzyło się to niemal trzy dekady od premiery pierwszego serialu emitowanego w latach 1964-66 i 1977. Filmem o rodzinie Addamsów, który spopularyzował jej bohaterów, była "Rodzina Addamsów" z 1991 roku. W obsadzie znaleźli się wówczas m.in. Anjelica Huston (Morticia), Raúl Juliá (Gomez), Christina Ricci (Wednesday) i Jimmy Workman (Pugsley).

Dziś współczesnymi twarzami rodziny Addamsów są aktorzy, którzy pojawili się w serialu "Wednesday" od Netfliksa. Jest to przede wszystkim Jenna Ortega, serialowa Wednesday, ale również Catherine Zeta-Jones (Morticia), Luis Guzmán (Gomez) czy Isaac Ordonez (Pugsley). Okazuje się jednak, że twórcom "Wednesday" jednak nie wystarcza, a do uniwersum tytułów o rodzinie Addamsów ma dołączyć jeszcze jedna produkcja.

Twórcy serialu Wednesday pracują nad nową produkcją o rodzinie Addamsów

W podcaście "Crew Call" serwisu Deadline twórcy "Wednesday", Alfred Gough i Miles Millar, ujawnili, że pracują nad nowym filmem animowanym o rodzinie Addamsów dla Amazon MGM Studios. Animacja ma być powiewem świeżości wśród dotychczas nakręconych tytułów i nie będzie związana z produkcją odcinkową Netfliksa o Wednesday Addams.

Pracujemy nad tym z Amazon MGM i Kevinem Miserocchim, który prowadzi Fundację Addamsów. Znał Charlesa Addamsa i opiekuna płomienia rodziny Addamsów, a także z Gail Berman i Johnem Glickmanem. Reaktywujemy serię filmów animowanych. Nie będzie to więc miało nic wspólnego z dwoma poprzednimi filmami ani z tym serialem. To będzie zupełnie nowa produkcja o Addamsach. Tak naprawdę niewiele możemy o niej powiedzieć, ponieważ jest na bardzo wczesnym etapie.

Najnowsza animacja ma docelowo trafić na wielkie ekrany.

Do tej pory w uniwersum "Rodziny Addamsów" pojawiły się trzy animacje. Pierwsza z nich to serial "Przygody rodziny Addamsów" ("The Addams Family") z lat 1973-1975, kolejnym jest film "Rodzina Addamsów" ("The Addams Family") z 2019 roku, a ostatnim - kontynuacja "Rodziny Addamsów", czyli "Rodzina Addamsów 2" z 2021 roku. W najnowszych animacjach głosów bohaterom użyczyli m.in. Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz oraz Finn Wolfhard.

O rodzinie Addamsów czytaj w Spider's Web:

Anna Bortniak
12.08.2025 18:20
Tagi: Rodzina Addamsów
Aktualizacja: 2025-08-12T18:20:41+02:00
