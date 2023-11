Nowy film Marvela jest box offisową porażką. Szef Disneya mówi, kto jest winny

Prawie 274 mln dolarów - tyle Disney wydał na "Marvels". Na całym świecie film zarobił jednak do tej pory niecałe 188 mln. A przecież potencjał komercyjny był o wiele większy. W końcu mówimy tu o produkcji MCU ze znaną i lubianą Kapitan Marvel oraz Ms. Marvel, która zadebiutowała w uniwersum za sprawą serialu na Disney+. Co więc poszło nie tak? Są różne teorie.



Pojawiły się już głosy, że "Marvels" poniosło porażkę, bo ludzie nie chcą oglądać filmów z silnymi kobiecymi postaciami. O wiele większą popularnością cieszy się jednak teoria, wedle której problemem był strajk aktorów - produkcja nie była z tego powodu odpowiednio promowana. Bob Iger nie przychyla się ani do jednej, ani do drugiej opinii. Ma własne zdanie na ten temat.



