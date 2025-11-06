Meghan Markle wraca do aktorstwa. Ma taką rolę, że nie musi się starać
Zanim została brytyjską księżną, Meghan Markle była dość popularną aktorką. Z oczywistych względów musiała zawiesić swoją karierę i skupić się na działalności w ramach ustanowionych przez brytyjską monarchię. Wiele wskazuje na to, że Meghan wraca do swojego dawnego zawodu.
Meghan Markle ma na swoim koncie ciekawą i całkiem bogatą karierę. Najbardziej znana jest oczywiście z serialu "W garniturach", w którym przez kilka lat, w ponad 100 odcinkach, wcielała się w Rachel Elizabeth Zane. Wystąpiła w takich filmach jak "Twój na zawsze", "Szefowie wrogowie" i "Iskry miłości", ale pojawiła się również w serialach, m.in. "Fringe: Na granicy światów", "CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku", "Dopóki śmierć nas nie rozłączy", "Castle" czy "90210". Zapewne nie każda z tych pozycji jest szczytem marzeń, ale nie można było odmówić Markle obecności w interesujących produkcjach.
Meghan Markle znów na ekranie. Powrót po latach
W 2017 roku Markle ogłosiła swoje odejście z obsady "W garniturach", zaś rok później poślubiła brytyjskiego księcia Harry'ego. Naturalnie kontynuowanie przez nią kariery w zawodzie było niemożliwe, ale zamiast tego bardzo mocno skupiała się na działalności społecznej i wizytach humanitarnych na całym świecie. W 2020 roku książę Harry zrezygnował z pełnienia oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej, a niedługo później oboje zamieszkali w Stanach Zjednoczonych. Oboje sukcesywnie odseparowywali się od świata monarchii, a zatem dla Markle również musiała to być szansa na "zawodowe poluzowanie".
Wszystko wskazuje na to, że Meghan wróci na ekran. People poinformowało, że ma ona zagrać w nadchodzącym filmie Amazon MGM Studios, zatytułowanym "Close Personal Friends" (choć oficjalnego tłumaczenia jeszcze nie ma, można spodziewać się przełożenia na "Bliscy przyjaciele". Jak możemy się dowiedzieć, jest to komedia z udziałem dwóch par, które zaprzyjaźniają się w trakcie podróży do Santa Barbara. Markle została już zauważona na planie w Pasadenie, jednak jej udział ma być stosunkowo skromny - ma ona się wcielić w samą siebie.
W swoim najnowszym filmie Markle będzie mieć całkiem interesujące ekranowe towarzystwo. W "Close Personal Friends" wystąpią m.in. Brie Larson ("Kapitan Marvel"), Lily Collins ("Aż do kości"), Jack Quaid ("The Boys") oraz Henry Golding ("Bajecznie bogaci Azjaci"). Na ten moment o projekcie więcej nie wiadomo, ale w nadchodzących tygodniach zapewne otrzymamy więcej informacji, a potencjalna premiera tego filmu będzie wielkim testem dla popularności oraz zdolności aktorskich Meghan Markle.
Więcej informacji o filmach przeczytacie na Spider's Web:
- Nowy burmistrz Nowego Jorku to syn słynnej reżyserki z Hollywood
- Paramount ma "czarną listę" aktorów. Nie dostaną pracy przez poglądy
- Predator: Strefa zagrożenia - recenzja. To nie jest Predator dla dzieci
- Netflix wrzucił serię uwielbianego (choć kontrowersyjnego) science fiction
- Wielki marsz - gdzie obejrzeć genialną adaptację Stephena Kinga? Premiera w VOD