Meghan Markle wraca do aktorstwa. Ma taką rolę, że nie musi się starać

Meghan Markle ma na swoim koncie ciekawą i całkiem bogatą karierę. Najbardziej znana jest oczywiście z serialu "W garniturach", w którym przez kilka lat, w ponad 100 odcinkach, wcielała się w Rachel Elizabeth Zane. Wystąpiła w takich filmach jak "Twój na zawsze", "Szefowie wrogowie" i "Iskry miłości", ale pojawiła się również w serialach, m.in. "Fringe: Na granicy światów", "CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku", "Dopóki śmierć nas nie rozłączy", "Castle" czy "90210". Zapewne nie każda z tych pozycji jest szczytem marzeń, ale nie można było odmówić Markle obecności w interesujących produkcjach.

Meghan Markle znów na ekranie. Powrót po latach

W 2017 roku Markle ogłosiła swoje odejście z obsady "W garniturach", zaś rok później poślubiła brytyjskiego księcia Harry'ego. Naturalnie kontynuowanie przez nią kariery w zawodzie było niemożliwe, ale zamiast tego bardzo mocno skupiała się na działalności społecznej i wizytach humanitarnych na całym świecie. W 2020 roku książę Harry zrezygnował z pełnienia oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej, a niedługo później oboje zamieszkali w Stanach Zjednoczonych. Oboje sukcesywnie odseparowywali się od świata monarchii, a zatem dla Markle również musiała to być szansa na "zawodowe poluzowanie".

Wszystko wskazuje na to, że Meghan wróci na ekran. People poinformowało, że ma ona zagrać w nadchodzącym filmie Amazon MGM Studios, zatytułowanym "Close Personal Friends" (choć oficjalnego tłumaczenia jeszcze nie ma, można spodziewać się przełożenia na "Bliscy przyjaciele". Jak możemy się dowiedzieć, jest to komedia z udziałem dwóch par, które zaprzyjaźniają się w trakcie podróży do Santa Barbara. Markle została już zauważona na planie w Pasadenie, jednak jej udział ma być stosunkowo skromny - ma ona się wcielić w samą siebie.

W swoim najnowszym filmie Markle będzie mieć całkiem interesujące ekranowe towarzystwo. W "Close Personal Friends" wystąpią m.in. Brie Larson ("Kapitan Marvel"), Lily Collins ("Aż do kości"), Jack Quaid ("The Boys") oraz Henry Golding ("Bajecznie bogaci Azjaci"). Na ten moment o projekcie więcej nie wiadomo, ale w nadchodzących tygodniach zapewne otrzymamy więcej informacji, a potencjalna premiera tego filmu będzie wielkim testem dla popularności oraz zdolności aktorskich Meghan Markle.

Adam Kudyba 06.11.2025 09:11

