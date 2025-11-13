REKLAMA
Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wystartowało. Sprawdź, czy znasz wszystkie, bro

W ramach plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wyłoniono 15 słów, które w finale powalczą o główną nagrodę. Jakie zwroty mają szansę na wygraną?

Anna Bortniak
mlodziezowe slowo roku 2025 finalowa 15
Konkurs na Młodzieżowe Słowo Roku za każdym razem wzbudza sporo emocji. Zawsze znajdzie się grupa osób, która twierdzi, że przecież nikt takich słów nie używa albo że to już relikt. W niektórych przypadkach zestawienie młodzieżowych słów to powtórka z rozrywki - w końcu wiele zwrotów funkcjonują w sieci już od dobrych kilku lat. Dyskusja na ten temat co roku jest zaciekła.

W poprzednich latach, od 2016 r., wyróżniono takie słowa jak: sztos, XD, dzban, alternatywka, śpiulkolot, essa, rel, natomiast w 2024 r. na szczycie podium znalazła się sigma - określenie osoby pewnej siebie i odnoszącej sukcesy, którą można podziwiać. Jakie słowo z 2025 r. ma szansę znaleźć się w gronie zwycięzców?

Młodzieżowe Słowo Roku 2025 - finałowa 15

Wydawnictwo Naukowe PWN, organizator plebiscytu, wyłonił finałową 15 słów, które zawalczą o tytuł Młodzieżowego Słowa Roku 2025. Są to:

  • 67
  • brainrot
  • bro
  • fr
  • freaky
  • GOAT
  • klasa
  • lowkey
  • OKPA
  • skibidi
  • slay
  • szacun
  • szponcić/szpont
  • tuff
  • twin

Wiele z powyższych wyrażeń może być niektórym niezaznajomionym z młodzieżowym slangiem znana albo mogą domyślać się, co oznaczają. Klasa, bro czy szacun nie budzą wątpliwości. Z kolei brainrot, skibidi, fr, slay i GOAT pojawiły się już w zeszłorocznym zestawieniu.

Niedawno popularność zdobył zwrot 67, o którym pisaliśmy więcej w tym artykule. Freaky to z kolei po prostu angielskie słowo, które oznacza kogoś dziwnego lub trochę przerażającego, a młodzież używa go do określenia kogoś nietypowego czy ekscentrycznego. Podobnie rzecz ma się z lowkey - ten angielski zwrot pochodzi z terminologii fotograficznej (low-key) i oznacza kogoś stonowanego.

Tuff to inny zapis angielskiego "tough", lecz oznacza to samo - coś trudnego lub ciężkiego. Często tym słowem określa się również coś atrakcyjnego i fajnego. Twin to natomiast angielskie określenie na bliźniaka, lecz w slangu oznacza kogoś bardzo bliskiego czy idealnie dopasowanego - jak bliźniak.

W zestawieniu znalazły się również bardziej polskie zwroty. OKPA, czyli połączenie angielskiego "OK" i polskiego pożegnania "pa", a także szponcić/szpont, co - w zależności od sytuacji - oznacza wygłupianie się lub kombinowanie.

Na stronie SJP trwa głosowanie na Młodzieżowe Słowo Roku 2025. Głosować można do 30 listopada.

13.11.2025 11:49
