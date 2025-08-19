REKLAMA
Słowo "skibidi" zostało dodane do słownika, a ty nawet nie wiesz, co znaczy

W słowniku Cambridge Dictionary znalazły się trzy nowe słowa, które pokoleniu Alfa z pewnością są znane. Mowa o "skibidi", "delulu" i "tradwife". Co oznaczają?

Media społecznościowe, w szczególności TikTok, mają obecnie ogromny wpływ na język, którym posługujemy się na co dzień. Anglicyzmy, takie jak "sorry", "deadline" czy "weekend" to słowa, które na dobre rozgościły się we współczesnej polszczyźnie i raczej większość osób wie, co oznaczają. Od jakiegoś czasu pojawiają się jednak obok nich inne angielsko brzmiące wyrazy, które nie dla wszystkich są zrozumiałe i mogą sprawiać kłopoty, jeśli chodzi o ich zrozumienie.

Taki słowami posługuje się znaczna część młodego pokolenia, a szczególnie ci, którzy są aktywnymi użytkownikami TikToka. Wyrazy te tak bardzo zyskały na znaczeniu, że Cambridge Dictionary postanowił poddać je legitymizacji i umieścił je na kartach swojego słownika.

Cambridge Dictionary dodał do słownika słowa "skibidi", "delulu" i "tradwife". Co oznaczają?

Umieszczenie przez Cambridge Dictionary w słowniku słów "skibidi", "delulu" i "tradwife" oznacza, że neologizmy te nie są jedynie chwilową modą wśród internautów, a pełnoprawnymi słowami, które na stałe zapiszą się we współczesnym języku.

Kultura internetowa zmienia język angielski, a obserwowanie i uchwycenie tego efektu w słowniku jest fascynujące. Nie codziennie można zobaczyć słowa takie jak "skibidi" i "delulu" w Cambridge Dictionary. Dodajemy słowa tylko wtedy, gdy sądzimy, że pozostaną na stałe

- wyjaśnił Colin McIntosh, kierownik programu leksykalnego.

"Skibidi" to słowo, które znalazło się w finałowej dwudziestce konkursu na Młodzieżowe Słowo Roku. Jest ono pozbawione wyraźnego znaczenia i pojawia się często w towarzystwie innych słów. W zależności od kontekstu, sugeruje coś fajnego, dziwnego, złego lub zaskakującego. Wyraz "skibidi" został zaczerpnięty z serii filmików "Skibidi Toilet" autorstwa Aleksieja Gierasimowa, które opowiadają o wojnie między toaletami z ludzkimi głowami (tytułowe Skibidi Toilet) a humanoidalnymi postaciami, których głowy zastępują urządzenia elektroniczne.

Mniej kontrowersyjnym słowem jest "delulu", które również rywalizowało o tytuł Młodzieżowego Słowa Roku 2024. Wyraz zainspirowany jest angielskim określeniem "delusional", które wykorzystywane jest do opisania osoby ogarniętą obsesją na punkcie swojego idola. Używają go często fani K-popu. "Delulu" może również oznaczać kogoś, dla kogo osobiste przekonania są ważniejsze, niż rzeczywistość.

"Tradwife" to natomiast określenie, które dotyczy szczególnie konserwatywnych influencerek. Publikują one w mediach społecznościowych treści, w których pokazują, jak dbają o swoich mężów i gromadkę dzieci oraz dom. Jednymi z najpopularniejszych tradwife są Hannah Neeleman, w sieci znana jako Ballerina Farm, a także Nara Smith.

