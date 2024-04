To film dla fanów "The Crown" i mocnego kina. Netflix ugryzł ten skandal zupełnie inaczej

Każda z postaci była napisana tak, by wzbudzać w widzach konkretne emocje. Sam McAlister była producentką, która bez względu na wszystko z uporem maniaka będzie dążyć do wyznaczonego celu. Bohaterka była momentami irytująca, ale w końcu o to chodzi - by poczuć jakiekolwiek emocje. Emily Maitlis była z kolei konkretną dziennikarką, której wizerunek dopełniał jej wierny psi pupil. Od kobiety bił zarówno niczym niezmącony spokój, jak i pewność siebie, choć były momenty, kiedy zza twardej skorupy widać było przebłysk niepewności i zdenerwowania. Jeśli zaś chodzi o księcia Andrzeja - Rufus Sewell zagrał wspaniale. Widać było wewnętrzne rozdarcie członka rodziny królewskiej, który chwilami popadał ze skrajności w skrajność - od zabawnego wuja do nieprzewidywalnego człowieka z brudem za uszami. Innymi słowy - każda z tych postaci była wielowymiarowa, co nadrabiało początkowy brak dynamiki.



Warte odnotowania jest także to, że rozterki Sam dotyczyły nie tylko jej życia zawodowego, ale również prywatnego - bohaterka walczy z tym, by zdobyć upragniony temat i mieć go przed wszystkimi, a jednocześnie po wyjściu z redakcji musi zdjąć identyfikator BBC i wrócić do roli matki, co też nie zawsze jej się udaje. To pokazuje, że bohaterka potrafi poświęcić się dla pracy i dla społeczeństwa, choć nie zawsze radzi sobie z tym, by odłożyć absorbującą pracę na bok i skupić się na życiu rodzinnym.



Można powiedzieć, że "Mocny temat" został zrobiony po prostu uczciwie. To nie teorie spiskowe odnośnie śmierci Jeffreya Epsteina, rzekome zaaranżowanie spotkania księcia i przestępcy seksualnego w 2010 r. czy jego szokujące wypowiedzi odnośnie aktów seksualnych miały przyciągnąć widza przed ekran. Twórcy zdecydowali się zaciekawić nas dobrze znaną historią, która w połączeniu z trafionym castingiem i świetnym montażem ostatecznie złożyła się na uczciwy i porządny film. To sprawiło, że "Mocny temat" okazał się być mocną produkcją wartą obejrzenia.



Film "Mocny temat" jest dostępny w serwisie Netflix.