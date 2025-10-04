Ładowanie...

Jasne, nawet zajmując się tym na co dzień, nie jesteśmy w stanie obejrzeć wszystkiego. A jednak naprawdę nie dociera do mnie, że brytyjski dramat historyczny z taką obsadą nie zamajaczył mi na horyzoncie. Okej, w 2012 r. znaczna część z tej gwiazdorskiej ekipy nie była jeszcze tak popularna, jak teraz, nie zmienia to jednak faktu, że produkcja o takiej renomie - wychwalana przez zatrważającą większość ludzi, którzy zdecydowali się coś o niej napisać - powinna była jakoś do mnie dotrzeć. No, ale co się odwlecze...



Jeśli ktokolwiek z Szanownych Czytelników również nie miał jeszcze z tym obrazem styczności, serdecznie zalecam pójść w moje ślady i naprawić ten błąd. Dlaczego naprawdę warto to zrobić? Już tłumaczę.



„The Hollow Crown” to serial o specyficznej strukturze: każdy z dwóch sezonów obejmuje dwie lub trzy części; każda z części skupia się na innym królu Anglii (mamy tu dwóch Ryszardów i trzech Henryków). Produkcja BBC najpierw adaptowała drugą tetralogię Williama Szekspira, czyli cykl czterech kronik opowiadających o losach czterech władców. Następnie pochylono sią nad Wojną Dwóch Róż. Pierwotnie całość miała formę cyklu dłuższych filmów - poszczególnym królom poświęcono blisko 3 godziny.



Pierwsza partia cyklu w znacznej mierze pozostaje wierna tekstom dramatów, choć materiał źródłowy został skrócony i miejscami okrojony. Druga wyraźnie kondensuje trzyczęściowego „Henryka VI” do dwóch części, usuwając między innymi znaczące sceny z udziałem Talbota i Joanny d’Arc oraz pomijając bunt Jacka Cade’a.



Wyszło obłędnie.

The Hollow Crown - SkyShowtime. Serialowa polecajka na weekend

W serialu BBC działa wszystko. Wszystko, bez cienia przesady. Zacznijmy od wartości produkcyjnych: dopracowana scenografia, kostiumy, zdjęcia, realizacje bitew. Produkcja ma spory rozmach (rzecz jasna: jak na tamten czas) i wizualną skalę oraz powagę kina epickiego, przy zachowaniu wrażenia intymności tekstu teatralnego. Jasne, od 2012/2016 r. telewizja ewoluowała, a blockbusterowe obrazy za setki milionów zrealizowane na potrzeby streamingu nikogo już nie dziwią. Mimo tego, „Korona” robi wrażenie.



Reżyserzy o teatralnym backgroundzie potrafili przenieść sceniczny ładunek na ekran, unikając przy tym sztucznej „teatralności telewizyjnej”. Dzięki umiejętnemu kadrowaniu, pracy kamery i montażowi Szekspir brzmi współcześnie, ale nie traci odniesień do języka i rytmu oryginału. To przetłumaczenie tekstu na język obrazu jest największym artystycznym osiągnięciem projektu; swego czasu dziennikarze wielokrotnie wskazywali, że jest to „Szekspir skrojony na ekran XXI wieku”.



Ja również głęboko kłaniam się w pas za umiejętność zachowania esencji sztuki przy sprawnym uproszczeniu formy dla współczesnego widza. Ten tytuł udowadnia, że nawet mniej popularne kroniki mogą stać się fascynującym, telewizyjnym widowiskiem - kluczowe, by styl adaptacji skutecznie pomagał widzom zrozumieć fabułę i motywacje postaci. Zgadzamy się też chyba, że walor popularyzatorski to walor ogromny.



To ujęcie tetralogii (pierwotnie cztery dramaty jako ciągła opowieść) tworzy kompletny, spójny, epicki łuk fabularny - dzięki temu zarówno mniejszy, jak i wielki wymiar królewskiej polityki stają się w pełni czytelne, klarowne i poruszające na miarę telewizyjnego show. Nawet ścieżka dźwiękowa wzmacnia dramaturgię - nic dziwnego, że muzykę nagrodzono BAFTA.

„The Hollow Crown” odsłania zatem historyczne dramaty w czytelnej, a zarazem artystycznie ambitnej formie - a jest to nie lada sztuka.

Być może nigdy wcześniej i nigdy później nie przeniesiono Szekspira na ekran z tak oszałamiającym skutkiem. Jest interesująco, absorbująco, pięknie. Seans to wspaniała, rozrywkowa i edukująca przygoda - od początku do końca.



Na koniec raz jeszcze odniosę się do obsady, bo to jest aż nieprawdopodobne: w obu seriach twórcy zebrali plejadę największych brytyjskich aktorek i aktorów. Jest ich tu takie zatrzęsienie, że nie wydaje mi się, by jakakolwiek inna brytyjska produkcja telewizyjna kiedykolwiek zebrała tak mocarną ekipę.



Sami spójrzcie.

The Hollow Crown - obsada

Seria I

Ben Whishaw

Jeremy Irons

Tom Hiddleston

Simon Russell Beale

Patrick Stewart

David Suchet

Julie Walters

Alun Armstrong

David Morrissey

Rory Kinnear

Richard Griffiths

John Hurt

Clemebce Poesy

Andrew Scott

Seria II

Benedict Cumberbatch

Judi Dench

Sophie Okonedo

Hugh Bonneville

Tom Sturridge

Keeley Hawes

Michael Gambon

Ben Miles

Michał Jarecki 04.10.2025 13:01

