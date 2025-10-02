Hollywood patrzy? Anna Próchniak nominowana do prestiżowej nagrody

Ładowanie...

Koniec roku to czas podsumowań, rankingów, wyróżnień tego, co się w jego trakcie działo. Tak jest też w branży filmowej i serialowej. Jednym z gremiów, które co roku przyznaje nagrody w tych dziedzinach jest BAFTA Scotland Awards. To dość młoda ceremonia - po raz pierwszy odbyła się w 2004 roku, czyli zaledwie 21 lat temu. Oczywiście to nie umniejsza wagi wydarzenia - zawsze należy się cieszyć, gdy praca twórców i aktorów może zostać doceniona. W tym szczególnym przypadku, jako Polacy, powinniśmy cieszyć się szczególnie, bowiem wśród tegorocznych nominowanych mamy silny polski akcent.

REKLAMA

Anna Próchniak nominowana do BAFTA Scotland

Już 19 listopada dowiemy się, kto zdobędzie nagrody przyznawane przez szkockie gremium. Do grona liderów pod względem nominacji zaliczają się dwa tytuły. Pierwszym z nich jest "The Outrun" - czterokrotnie nominowany film z Saoirse Ronan w roli kobiety, która powraca w rodzinne strony, by zmierzyć się z przeszłością. Jeśli chodzi zaś o seriale, prym wiedzie "Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy", opowiadające opartą na faktach historię pogrążonego w żałobie ojca (Colin Firth) chcącego poznać prawdę o katastrofie samolotu, w której zginęła jego córka.

Na szczególnie jedną z pozycji BAFTA Scotland Awards należy zwrócić uwagę. Wśród nominowanych w kategorii "Aktorka filmowa/telewizyjna" znalazła się Anna Próchniak - polska aktorka, mająca za sobą kreacje w takich filmach jak "Miasto 44", "Najlepszy", czy "Behawiorysta". Została wyróżniona za rolę w "Tatuażyście z Auschwitz" - serialu SkyShowtime, bazującym na słynnej, kontrowersyjnej książce Heather Morris. Polka wcieliła się w Gitę Furman - więźniarkę, w której z wzajemnością zakochuje się inny osadzony w Auschwitz, Lali Sokolov. Decyzja o nominowaniu naszej rodaczki do nagrody nie powinna dziwić nikogo, kto oglądał te produkcję - choć nie wszystko tam gra, jak należy, to wrażliwe i pełne czułości aktorstwo Próchniak jest zdecydowanie wyróżniającym się serialu.

TATUAŻYSTA Z AUSCHWITZ SkyShowtime SkyShowtime

Ciężko w tej chwili ocenić, czy nasza reprezentantka ma szansę na nagrodę. Oprócz niej "Tatuażysta z Auschwitz" jest jeszcze nominowany w kategorii scenariuszowej, a sama Próchniak ma w swojej kategorii dość solidną konkurencję w postaci Izuki Hoyle ("Big Boys"), Catherine McCormack ("Lockerbie"), Karen Gillan ("Douglas Is Cancelled") a także będącej faworytką Saoirse Ronan ("The Outrun") czy jedynej w swoim rodzaju Tildy Swinton ("The End"). W takim zestawieniu wygrana Próchniak nie byłaby łatwa,, ale smak zwycięstwa byłby bardzo wyrazisty.

BAFTA Scotland Awards - lista nominowanych

Aktor filmowy/telewizyjny

DAVID TENNANT - Rivals

JAMES MCARDLE - Four Mothers

JAMES MCAVOY - Speak No Evil

NCUTI GATWA - Doctor Who

PETER CAPALDI - Plaything (Black Mirror)

RUARIDH MOLLICA - Sebastian

Aktorka filmowa/telewizyjna

ANNA PRÓCHNIAK - The Tattooist of Auschwitz

CATHERINE MCCORMACK - Lockerbie: A Search for Truth

IZUKA HOYLE - Big Boys

KAREN GILLAN - Douglas Is Cancelled

SAOIRSE RONAN - The Outrun

TILDA SWINTON - The End

Dyrektor produkcji opartej na faktach

ANNE-CLAIRE PILLEY - Lena Zavaroni: The Forgotten Child Star

JACK COCKER - From Roger Moore With Love

MATT PINDER - The Hunt for Peter Tobin

SUZANNE RAES - Where Dragons Live

Dyrektor produkcji fikcyjnej

JOHNNY ALLAN - The Devil’s Hour

NIALL MACCORMICK - Rebus

NORA FINGSCHEIDT - The Outrun

ROBERT MCKILLOP - Ludwig

Rozrywka

THE ALL STAR EUROS SKETCH SHOW Production Team – The Comedy Unit/BBC Scotland

BURNS NIGHT 2025 Production Team – BBC Scotland

UP LATE WITH NICOLA BENEDETTI Production Team – IWC Media/Sky Arts

Rozrywka na faktach

ALL ABOARD! SCOTLAND’S POSHEST TRAIN - George Scott, Scott Given, Dave Donald -14th Floor Productions/Channel 4

DESIGNING THE HEBRIDES Production Team – DSP/BBC Scotland

LOCATION, LOCATION, LOCATION Production Team – IWC Media/Channel 4

SCOTLAND’S HOME OF THE YEAR Production Team – IWC Media/BBC Scotland

Serial na faktach

HIGHLAND COPS - Vari Innes, Mick McAvoy, David McConnell, Lewis Dodds, Eilidh Hart – Firecrest Films/BBC Scotland

THE HUNT FOR PETER TOBIN - Iain Scollay, Mick McAvoy, Matt Pinder, Kate Reid, Audrey McColligan, Michelle Paterson – Firecrest Films/BBC Scotland

INSIDE BARLINNIE - Production Team – Friel Kean Films/BBC Scotland

Film fabularny

ON FALLING - Laura Carreira, Jack Thomas-O’Brien

THE OUTRUN - Nora Fingscheidt, Amy Liptrot, Sarah Brocklehurst, Dominic Norris, Jack Lowden, Saoirse Ronan

TUMMY MONSTER - Ciaran Lyons, Beth Allan, David Liddell, William Aikman, Chris Lyons, Jen Stewart

Programy informacyjne

HUNTING THE WHISKY BANDITS (DISCLOSURE) - Samantha Poling, Liam McDougall, Anton Ferrie, Carla Basu, Shelley Jofre - BBC Scotland/BBC One

KIDS ON THE PSYCHIATRIC WARD (DISCLOSURE) Production Team - BBC Scotland/BBC One

SALMOND AND STURGEON: A TROUBLED UNION Mick McAvoy, Iain Scollay, Barry Ronan, Claudia Massie, Naomi Buchanan, Noel Nelis – Firecrest Films/BBC Scotland

Filmy krótkometrażowe i animowane

THE FLOWERS STAND SILENTLY, WITNESSING Production Team

MY DAD AND THE VOLCANO - Gavin Reid, Brendan Swift

PATERNAL ADVICE - Lisa Clarkson, Alex Polunin

SEEKING Production Team

Dokument

FROM ROGER MOORE WITH LOVE - Jack Cocker, Karen Steyn, Janet Lee, Noel Nelis - WhyNow Studios/BBC Two

IMAGINE... THE ACADEMY OF ARMANDO - Tanya Hudson, Catherine Abbott, Alan Yentob, Lindsey Hanlon, Daniel Taylor, Frances Kilgour – BBC Studios/BBC One

LENA ZAVARONI: THE FORGOTTEN CHILD STAR Production Team – Specky Productions/BBC Scotland

Scenariusz telewizyjny

AN T-EILEAN/THE ISLAND - Arabella Page Croft, Nicole Fitzpatrick, Nicholas Osborne, Patsi Mackenzie, Kieran Parker, Tom Sullivan – Black Camel Pictures/BBC Alba

LOCKERBIE: A SEARCH FOR TRUTH Production Team – Carnival Films/Sky Atlantic

THE TATTOOIST OF AUSCHWITZ - Jacquelin Perske, Claire Mundell, Tali Shalom Ezer, Brian Donovan - Synchronicity Films, Sky Studios, All3Media International/Sky Atlantic

Scenarzysta filmu lub serialu we współpracy ze Screen Scotland

AMY LIPTROT, NORA FINGSCHEIDT - The Outrun

DAVID HARROWER - Lockerbie: A Search for Truth

GREGORY BURKE - Rebus

LAURA CARREIRA - On Falling

Nagroda Publiczności we współpracy ze Screen Scotland

ASHLEY JENSEN - Shetland

GARY LAMONT - Rivals

KIRAN SONIA SAWAR - Slow Horses

NCUTI GATWA - Doctor Who

RICHARD RANKIN - Rebus

SHELI MCCOY (SABRE) - Gladiators

REKLAMA

Czytaj więcej na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 02.10.2025 09:11

Ładowanie...