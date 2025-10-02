Hollywood patrzy? Anna Próchniak nominowana do prestiżowej nagrody
Sezon nagród zbliża się wielkimi krokami. Aktorzy grający w filmach i serialach stają do walki o najważniejsze branżowe wyróżnienia. O jedno z nich ma szansę zawalczyć polska aktorka - Anna Próchniak.
Koniec roku to czas podsumowań, rankingów, wyróżnień tego, co się w jego trakcie działo. Tak jest też w branży filmowej i serialowej. Jednym z gremiów, które co roku przyznaje nagrody w tych dziedzinach jest BAFTA Scotland Awards. To dość młoda ceremonia - po raz pierwszy odbyła się w 2004 roku, czyli zaledwie 21 lat temu. Oczywiście to nie umniejsza wagi wydarzenia - zawsze należy się cieszyć, gdy praca twórców i aktorów może zostać doceniona. W tym szczególnym przypadku, jako Polacy, powinniśmy cieszyć się szczególnie, bowiem wśród tegorocznych nominowanych mamy silny polski akcent.
Anna Próchniak nominowana do BAFTA Scotland
Już 19 listopada dowiemy się, kto zdobędzie nagrody przyznawane przez szkockie gremium. Do grona liderów pod względem nominacji zaliczają się dwa tytuły. Pierwszym z nich jest "The Outrun" - czterokrotnie nominowany film z Saoirse Ronan w roli kobiety, która powraca w rodzinne strony, by zmierzyć się z przeszłością. Jeśli chodzi zaś o seriale, prym wiedzie "Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy", opowiadające opartą na faktach historię pogrążonego w żałobie ojca (Colin Firth) chcącego poznać prawdę o katastrofie samolotu, w której zginęła jego córka.
Na szczególnie jedną z pozycji BAFTA Scotland Awards należy zwrócić uwagę. Wśród nominowanych w kategorii "Aktorka filmowa/telewizyjna" znalazła się Anna Próchniak - polska aktorka, mająca za sobą kreacje w takich filmach jak "Miasto 44", "Najlepszy", czy "Behawiorysta". Została wyróżniona za rolę w "Tatuażyście z Auschwitz" - serialu SkyShowtime, bazującym na słynnej, kontrowersyjnej książce Heather Morris. Polka wcieliła się w Gitę Furman - więźniarkę, w której z wzajemnością zakochuje się inny osadzony w Auschwitz, Lali Sokolov. Decyzja o nominowaniu naszej rodaczki do nagrody nie powinna dziwić nikogo, kto oglądał te produkcję - choć nie wszystko tam gra, jak należy, to wrażliwe i pełne czułości aktorstwo Próchniak jest zdecydowanie wyróżniającym się serialu.
Ciężko w tej chwili ocenić, czy nasza reprezentantka ma szansę na nagrodę. Oprócz niej "Tatuażysta z Auschwitz" jest jeszcze nominowany w kategorii scenariuszowej, a sama Próchniak ma w swojej kategorii dość solidną konkurencję w postaci Izuki Hoyle ("Big Boys"), Catherine McCormack ("Lockerbie"), Karen Gillan ("Douglas Is Cancelled") a także będącej faworytką Saoirse Ronan ("The Outrun") czy jedynej w swoim rodzaju Tildy Swinton ("The End"). W takim zestawieniu wygrana Próchniak nie byłaby łatwa,, ale smak zwycięstwa byłby bardzo wyrazisty.
BAFTA Scotland Awards - lista nominowanych
Aktor filmowy/telewizyjny
- DAVID TENNANT - Rivals
- JAMES MCARDLE - Four Mothers
- JAMES MCAVOY - Speak No Evil
- NCUTI GATWA - Doctor Who
- PETER CAPALDI - Plaything (Black Mirror)
- RUARIDH MOLLICA - Sebastian
Aktorka filmowa/telewizyjna
- ANNA PRÓCHNIAK - The Tattooist of Auschwitz
- CATHERINE MCCORMACK - Lockerbie: A Search for Truth
- IZUKA HOYLE - Big Boys
- KAREN GILLAN - Douglas Is Cancelled
- SAOIRSE RONAN - The Outrun
- TILDA SWINTON - The End
Dyrektor produkcji opartej na faktach
- ANNE-CLAIRE PILLEY - Lena Zavaroni: The Forgotten Child Star
- JACK COCKER - From Roger Moore With Love
- MATT PINDER - The Hunt for Peter Tobin
- SUZANNE RAES - Where Dragons Live
Dyrektor produkcji fikcyjnej
- JOHNNY ALLAN - The Devil’s Hour
- NIALL MACCORMICK - Rebus
- NORA FINGSCHEIDT - The Outrun
- ROBERT MCKILLOP - Ludwig
Rozrywka
- THE ALL STAR EUROS SKETCH SHOW Production Team – The Comedy Unit/BBC Scotland
- BURNS NIGHT 2025 Production Team – BBC Scotland
- UP LATE WITH NICOLA BENEDETTI Production Team – IWC Media/Sky Arts
Rozrywka na faktach
- ALL ABOARD! SCOTLAND’S POSHEST TRAIN - George Scott, Scott Given, Dave Donald -14th Floor Productions/Channel 4
- DESIGNING THE HEBRIDES Production Team – DSP/BBC Scotland
- LOCATION, LOCATION, LOCATION Production Team – IWC Media/Channel 4
- SCOTLAND’S HOME OF THE YEAR Production Team – IWC Media/BBC Scotland
Serial na faktach
- HIGHLAND COPS - Vari Innes, Mick McAvoy, David McConnell, Lewis Dodds, Eilidh Hart – Firecrest Films/BBC Scotland
- THE HUNT FOR PETER TOBIN - Iain Scollay, Mick McAvoy, Matt Pinder, Kate Reid, Audrey McColligan, Michelle Paterson – Firecrest Films/BBC Scotland
- INSIDE BARLINNIE - Production Team – Friel Kean Films/BBC Scotland
Film fabularny
- ON FALLING - Laura Carreira, Jack Thomas-O’Brien
- THE OUTRUN - Nora Fingscheidt, Amy Liptrot, Sarah Brocklehurst, Dominic Norris, Jack Lowden, Saoirse Ronan
- TUMMY MONSTER - Ciaran Lyons, Beth Allan, David Liddell, William Aikman, Chris Lyons, Jen Stewart
Programy informacyjne
- HUNTING THE WHISKY BANDITS (DISCLOSURE) - Samantha Poling, Liam McDougall, Anton Ferrie, Carla Basu, Shelley Jofre - BBC Scotland/BBC One
- KIDS ON THE PSYCHIATRIC WARD (DISCLOSURE) Production Team - BBC Scotland/BBC One
- SALMOND AND STURGEON: A TROUBLED UNION Mick McAvoy, Iain Scollay, Barry Ronan, Claudia Massie, Naomi Buchanan, Noel Nelis – Firecrest Films/BBC Scotland
Filmy krótkometrażowe i animowane
- THE FLOWERS STAND SILENTLY, WITNESSING Production Team
- MY DAD AND THE VOLCANO - Gavin Reid, Brendan Swift
- PATERNAL ADVICE - Lisa Clarkson, Alex Polunin
- SEEKING Production Team
Dokument
- FROM ROGER MOORE WITH LOVE - Jack Cocker, Karen Steyn, Janet Lee, Noel Nelis - WhyNow Studios/BBC Two
- IMAGINE... THE ACADEMY OF ARMANDO - Tanya Hudson, Catherine Abbott, Alan Yentob, Lindsey Hanlon, Daniel Taylor, Frances Kilgour – BBC Studios/BBC One
- LENA ZAVARONI: THE FORGOTTEN CHILD STAR Production Team – Specky Productions/BBC Scotland
Scenariusz telewizyjny
- AN T-EILEAN/THE ISLAND - Arabella Page Croft, Nicole Fitzpatrick, Nicholas Osborne, Patsi Mackenzie, Kieran Parker, Tom Sullivan – Black Camel Pictures/BBC Alba
- LOCKERBIE: A SEARCH FOR TRUTH Production Team – Carnival Films/Sky Atlantic
- THE TATTOOIST OF AUSCHWITZ - Jacquelin Perske, Claire Mundell, Tali Shalom Ezer, Brian Donovan - Synchronicity Films, Sky Studios, All3Media International/Sky Atlantic
Scenarzysta filmu lub serialu we współpracy ze Screen Scotland
- AMY LIPTROT, NORA FINGSCHEIDT - The Outrun
- DAVID HARROWER - Lockerbie: A Search for Truth
- GREGORY BURKE - Rebus
- LAURA CARREIRA - On Falling
Nagroda Publiczności we współpracy ze Screen Scotland
- ASHLEY JENSEN - Shetland
- GARY LAMONT - Rivals
- KIRAN SONIA SAWAR - Slow Horses
- NCUTI GATWA - Doctor Who
- RICHARD RANKIN - Rebus
- SHELI MCCOY (SABRE) - Gladiators
