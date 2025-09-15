REKLAMA
Uwielbiany i bardzo niegrzeczny serial wjechał na Netfliksa

Netflix zaskoczył swoich subskrybentów i nieoczekiwanie w poniedziałek opublikował wszystkie sezony uwielbianego serialu komediowego nagrodzonego czterema statuetkami Emmy. Ta nowość będzie hitem wśród użytkowników serwisu.

Anna Bortniak
Poniedziałek dla subskrybentów Netfliksa nie mógł zacząć się lepiej - do biblioteki serwisu znienacka dołączył serial, który przez wszystkie swoje sezony, a jest ich aż 11, zbierał pozytywne recenzje. Kontrowersyjna, lecz jednocześnie błyskotliwa produkcja z wyjątkowymi bohaterami to coś dla tych, którzy uwielbiają mieszankę dramatu z komedią, słodko-gorzkie klimaty i ambitne tytuły, a ten serial zdecydowanie do takich należy.

Wszystkie sezony serialu Shameless - Niepokorni są dostępne w serwisie Netflix

Mowa o amerykańskim serialu "Shameless - Niepokorni" autorstwa Paula Abbotta, który był emitowany w latach 2011-2021. Dramatyczno-komediowa produkcja skupia się na dysfunkcyjnej rodzinie Gallagherów, mieszkających w Chicago w dzielnicy South Side. Głową rodziny i ojcem szóstki dzieci jest Frank Gallagher, który większość czasu spędza na piciu alkoholu. W związku z tym, że matka zostawiła swoich bliskich, obowiązki rodzicielskie nieustannie pijanego ojca przejmuje najstarsza córka Fiona.

"Shameless - Niepokorni" to przykład produkcji pełnej czarnego humoru, która w błyskotliwy sposób porusza trudne tematy związane z alkoholizmem, ubóstwem czy trudami życia klasy robotniczej w Stanach Zjednoczonych. Jest ona również w interesujący sposób nakręcona, ponieważ w niektórych momentach bohaterowie sarkastycznie zwracają się do widzów, łamiąc tym samym czwartą ścianę.

Mówiąc o bohaterach, warto wspomnieć, że serial Abbotta był chwalony za genialną grę aktorską. Nic dziwnego - w obsadzie amerykańskiej wersji znaleźli się m.in. William H. Macy, Emmy Rossum, Jeremy Allen White, Cameron Monaghan, Emma Kenney czy Ethan Cutkosky. Macy za swój występ był zresztą dwukrotnie nominowany do Złotego Globu, co mówi samo za siebie.

Sam serial był nominowany do kilkunastu statuetek Emmy, zdobywając ostatecznie cztery nagrody. Oznacza to, że Netflix ma w swojej bibliotece produkcję, która ma szansę stać się wielkim hitem wśród subskrybentów serwisu.

15.09.2025 13:40
