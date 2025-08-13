Obcy: Ziemia - kiedy kolejne odcinki serialu z Disney+?

Ładowanie...

Tegoroczna produkcja stworzona przez Noaha Hawleya to pierwszy serial, jaki kiedykolwiek powstał pod tym ikonicznym szyldem. Akcja rozgrywa się w 2120 roku - na dwa lata przed wydarzeniami znanymi z pierwszego "filmu "Obcego" Ridleya Scotta z 1979 roku. Pewna młoda kobieta wraz z żołnierzami odkrywa, że na Ziemi rozbił się statek kosmiczny. Jego zawartość w postaci przerażającej formy życia sprawi, że oprócz głównych bohaterów, zagrożona będzie cała planeta.

Obcy: Ziemia - harmonogram odcinków serialu

Obecnie na platformie streamingowej Disney+ można obejrzeć dwa pierwsze epizody "Obcego: Ziemi". Oto pełny harmonogram premier wszystkich ośmiu odcinków serialu:

Odcinek 1 - "Neverland" - dostępny do obejrzenia

Odcinek 2 - "Mr. October" - dostępny do obejrzenia

Odcinek 3 - "Metamorphosis" - 20/08/2025

Odcinek 4 - "Observation" - 27/08/2025

Odcinek 5 - "In Space, No One..." - 3/09/2025

Odcinek 6 - "The Fly" - 10/09/2025

Odcinek 7 - "Emergence" - 17/09/2025

Odcinek 8 - "The Real Monsters" - 24/09/2025

Oznacza to, że na każdy z kolejnych epizodów serialu będzie trzeba poczekać tydzień. Jest to miła odmiana, zwłaszcza biorąc pod uwagę zauważalne ostatnio tendencje do dzielenia sezonów na części. Disney+ postanawia stopniowo dawkować napięcie, a biorąc pod uwagę pierwsze sygnały, możemy się spodziewać porządnej produkcji, dobrze wykorzystującej swoje dziedzictwo.

Obcy: Ziemia - obsada

Sydney Chandler jako Wendy

jako Wendy Samuel Blenkin jako Boy Kavalier

jako Boy Kavalier Alex Lawther jako CJ

jako CJ Essie Davis jako Dame Silvia

jako Dame Silvia Adarsh Gourav jako Slightly

jako Slightly Timothy Olyphant jako Kirsh

jako Kirsh Kit Young jako Tootles

Adam Kudyba 13.08.2025 19:19

