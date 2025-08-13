REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Obcy: Ziemia - kiedy kolejne odcinki serialu z Disney+?

"Obcy: Ziemia" to jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku, osadzona w uniwersum legendarnego science-fiction. Niektóre epizody serialu już są dostępne do obejrzenia. Kiedy możemy się spodziewać kolejnych?

Adam Kudyba
obcy ziemia serial odcinki
REKLAMA

Tegoroczna produkcja stworzona przez Noaha Hawleya to pierwszy serial, jaki kiedykolwiek powstał pod tym ikonicznym szyldem. Akcja rozgrywa się w 2120 roku - na dwa lata przed wydarzeniami znanymi z pierwszego "filmu "Obcego" Ridleya Scotta z 1979 roku. Pewna młoda kobieta wraz z żołnierzami odkrywa, że na Ziemi rozbił się statek kosmiczny. Jego zawartość w postaci przerażającej formy życia sprawi, że oprócz głównych bohaterów, zagrożona będzie cała planeta.

REKLAMA

Obcy: Ziemia - harmonogram odcinków serialu

Obecnie na platformie streamingowej Disney+ można obejrzeć dwa pierwsze epizody "Obcego: Ziemi". Oto pełny harmonogram premier wszystkich ośmiu odcinków serialu:

  • Odcinek 1 - "Neverland" - dostępny do obejrzenia
  • Odcinek 2 - "Mr. October" - dostępny do obejrzenia
  • Odcinek 3 - "Metamorphosis" - 20/08/2025
  • Odcinek 4 - "Observation" - 27/08/2025
  • Odcinek 5 - "In Space, No One..." - 3/09/2025
  • Odcinek 6 - "The Fly" - 10/09/2025
  • Odcinek 7 - "Emergence" - 17/09/2025
  • Odcinek 8 - "The Real Monsters" - 24/09/2025

Oznacza to, że na każdy z kolejnych epizodów serialu będzie trzeba poczekać tydzień. Jest to miła odmiana, zwłaszcza biorąc pod uwagę zauważalne ostatnio tendencje do dzielenia sezonów na części. Disney+ postanawia stopniowo dawkować napięcie, a biorąc pod uwagę pierwsze sygnały, możemy się spodziewać porządnej produkcji, dobrze wykorzystującej swoje dziedzictwo.

Czytaj także: Obcy: Ziemia - recenzja. To jeszcze Alien, czy już Stranger Things?

Obcy: Ziemia - obsada

  • Sydney Chandler jako Wendy
  • Samuel Blenkin jako Boy Kavalier
  • Alex Lawther jako CJ
  • Essie Davis jako Dame Silvia
  • Adarsh Gourav jako Slightly
  • Timothy Olyphant jako Kirsh
  • Kit Young jako Tootles
REKLAMA

Więcej na temat produkcji ze świata "Obcego" przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
13.08.2025 19:19
Tagi: Disney+Noah HawleyObcy
Najnowsze
18:56
Długi weekend to ostatnia szansa, by zobaczyć wystawę Harry'ego Pottera
Aktualizacja: 2025-08-13T18:56:40+02:00
16:15
Widzowie zachwycają się thrillerem o toksycznej męskości. To nowość HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-13T16:15:24+02:00
15:29
Marty Supreme: zwiastun filmu. Oto Timothée Chalamet jako mistrz ping-ponga
Aktualizacja: 2025-08-13T15:29:39+02:00
14:27
Jak serial Obcy: Ziemia łączy się z filmami? Tak wygląda kolejność oglądania
Aktualizacja: 2025-08-13T14:27:26+02:00
13:37
Bitwa na Milionerów. TVN rzuca Polsatowi rękawicę
Aktualizacja: 2025-08-13T13:37:36+02:00
11:48
2. sezon 1670 nadchodzi. Netflix zdradził tytuły odcinków
Aktualizacja: 2025-08-13T11:48:22+02:00
10:55
Obcy: Ziemia - recenzja. To jeszcze Alien, czy już Stranger Things?
Aktualizacja: 2025-08-13T10:55:30+02:00
10:14
Jak HBO Max zrobi thriller, to nie ma bata. Jest zwiastun
Aktualizacja: 2025-08-13T10:14:49+02:00
9:32
Disney+ dodał serial sci-fi, na który czekało pół świata. Nareszcie
Aktualizacja: 2025-08-13T09:32:24+02:00
8:56
Nikt nie wierzył, ale ten polski film się udał. Teraz wpada na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-13T08:56:53+02:00
8:51
Widzowie wydali wyrok. To najlepsze sci-fi na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-08-13T08:51:56+02:00
20:15
Cezary Pazura ujawnił, że 13 posterunek może wrócić, ale z jedną dużą zmianą
Aktualizacja: 2025-08-12T20:15:24+02:00
18:20
Będzie nowa Rodzina Addamsów od twórców Wednesday
Aktualizacja: 2025-08-12T18:20:41+02:00
16:19
TikTok weryfikuje wiek użytkowników. Sztuczna inteligencja popełniła błąd
Aktualizacja: 2025-08-12T16:19:12+02:00
14:34
Wniósł flagę UPA na koncert w Warszawie. Teraz przeprasza
Aktualizacja: 2025-08-12T14:34:49+02:00
11:49
Netflix zrobił spin-off Johna Wicka przed spin-offem Johna Wicka. Widzowie zbierają szczęki
Aktualizacja: 2025-08-12T11:49:19+02:00
10:53
Widzowie znaleźli najlepszy serial 2025 roku. Kino absolutne
Aktualizacja: 2025-08-12T10:53:41+02:00
9:26
Młody Rambo wybrany! To może się udać
Aktualizacja: 2025-08-12T09:26:53+02:00
8:58
Premiera Shreka 5 opóźniona. Ktoś się dziwi? My nie
Aktualizacja: 2025-08-12T08:58:25+02:00
20:22
Nowości w CANAL+. Fani teorii spiskowych i gier wideo będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-11T20:22:37+02:00
19:02
Kto jest odpowiedzialny za zniknięcia w Zniknięciach? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-08-11T19:02:00+02:00
18:33
Ten serialowy klasyk użytkownicy Netfliksa nazywają najlepszym, co widzieli. Niedługo znika
Aktualizacja: 2025-08-11T18:33:00+02:00
18:01
Nowy film Netfliksa ogląda się jak rasowy thriller
Aktualizacja: 2025-08-11T18:01:00+02:00
17:24
Ten thriller zyskał na Netfliksie drugie życie. Jakim cudem?
Aktualizacja: 2025-08-11T17:24:46+02:00
13:55
Demi Lovato i Joe Jonas znowu razem. Wykonali kawałki z Camp Rock
Aktualizacja: 2025-08-11T13:55:42+02:00
13:51
Przestańcie olewać najlepszy kryminał Netfliksa. Jest 10/10
Aktualizacja: 2025-08-11T13:51:21+02:00
11:33
Max Korzh: kto to jest? Białoruski artysta wyprzedał Stadion Narodowy
Aktualizacja: 2025-08-11T11:33:14+02:00
11:11
Nowe fantasy podbija Prime Video. A to przecież jeden z najgorszych filmów wszech czasów
Aktualizacja: 2025-08-11T11:11:36+02:00
10:01
We współczesnym kinie jest za mało nadziei i za dużo pesymizmu
Aktualizacja: 2025-08-11T10:01:30+02:00
8:28
Nie, Ewan McGregor nie wraca do Gwiezdnych wojen
Aktualizacja: 2025-08-11T08:28:41+02:00
18:23
Wednesday to nie tylko Jenna Ortega. Oto aktorki, które grały w Rodzinie Addamsów
Aktualizacja: 2025-08-10T18:23:00+02:00
14:00
Zniknięcia - recenzja. Jeden z najlepszych filmów roku
Aktualizacja: 2025-08-10T14:00:30+02:00
12:03
Max Korzh wystąpił w Warszawie. Sytuacja wymknęła się spod kontroli
Aktualizacja: 2025-08-10T12:03:30+02:00
11:03
Najbardziej popisowy heist movie XXI w. wjechał na HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-10T11:03:00+02:00
10:16
One Piece nie zawija do portu. Netflix zamówił 3. sezon
Aktualizacja: 2025-08-10T10:16:05+02:00
10:01
Wszystkie filmy na podstawie książek Stephena Kinga. Jest ich ponad 60
Aktualizacja: 2025-08-10T10:01:00+02:00
9:03
Netflix opatula widzów thrillerem mrocznym jak noc
Aktualizacja: 2025-08-10T09:03:00+02:00
8:05
Tom Holland jest najlepszym Spider-Manem w historii. Tak wyglądała jego droga
Aktualizacja: 2025-08-10T08:05:00+02:00
6:40
Kick: streamowanie, logowanie, wyszukiwanie. Poradnik
Aktualizacja: 2025-08-10T06:40:00+02:00
13:11
To przez ten serial pokochałem Marvela. A szczególnie Spider-Mana
Aktualizacja: 2025-08-09T13:11:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA