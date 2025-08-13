Obcy: Ziemia - kiedy kolejne odcinki serialu z Disney+?
"Obcy: Ziemia" to jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku, osadzona w uniwersum legendarnego science-fiction. Niektóre epizody serialu już są dostępne do obejrzenia. Kiedy możemy się spodziewać kolejnych?
Tegoroczna produkcja stworzona przez Noaha Hawleya to pierwszy serial, jaki kiedykolwiek powstał pod tym ikonicznym szyldem. Akcja rozgrywa się w 2120 roku - na dwa lata przed wydarzeniami znanymi z pierwszego "filmu "Obcego" Ridleya Scotta z 1979 roku. Pewna młoda kobieta wraz z żołnierzami odkrywa, że na Ziemi rozbił się statek kosmiczny. Jego zawartość w postaci przerażającej formy życia sprawi, że oprócz głównych bohaterów, zagrożona będzie cała planeta.
Obcy: Ziemia - harmonogram odcinków serialu
Obecnie na platformie streamingowej Disney+ można obejrzeć dwa pierwsze epizody "Obcego: Ziemi". Oto pełny harmonogram premier wszystkich ośmiu odcinków serialu:
- Odcinek 1 - "Neverland" - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 2 - "Mr. October" - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 3 - "Metamorphosis" - 20/08/2025
- Odcinek 4 - "Observation" - 27/08/2025
- Odcinek 5 - "In Space, No One..." - 3/09/2025
- Odcinek 6 - "The Fly" - 10/09/2025
- Odcinek 7 - "Emergence" - 17/09/2025
- Odcinek 8 - "The Real Monsters" - 24/09/2025
Oznacza to, że na każdy z kolejnych epizodów serialu będzie trzeba poczekać tydzień. Jest to miła odmiana, zwłaszcza biorąc pod uwagę zauważalne ostatnio tendencje do dzielenia sezonów na części. Disney+ postanawia stopniowo dawkować napięcie, a biorąc pod uwagę pierwsze sygnały, możemy się spodziewać porządnej produkcji, dobrze wykorzystującej swoje dziedzictwo.
Obcy: Ziemia - obsada
- Sydney Chandler jako Wendy
- Samuel Blenkin jako Boy Kavalier
- Alex Lawther jako CJ
- Essie Davis jako Dame Silvia
- Adarsh Gourav jako Slightly
- Timothy Olyphant jako Kirsh
- Kit Young jako Tootles
