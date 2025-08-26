Najlepsze komedie na HBO Max. 15 propozycji na wieczór

Ładowanie...

Choć HBO Max raczej częściej słynie z mrocznych produkcji z dreszczykiem, ma w swojej ofercie spore zasoby, jeśli chodzi o filmy komediowe. Zapotrzebowanie na ten gatunek jest, co niedawno udowodniła chociażby kinowa "Naga broń". Choć żadna z jej poprzednich części nie znajduje się w tym serwisie, zapewniamy: gdy szukacie komedii, HBO Max ma dla Was trochę propozycji. Wybraliśmy 15 najciekawszych pozycji, które są dostępne do obejrzenia w ramach korzystania z tej platformy.

HBO Max - TOP 15 najlepszych komedii w serwisie

15. Klasa próżniacza

Rok produkcji : 2015

: 2015 Reżyseria : Jason Mann

: Jason Mann Czas trwania : 86 minut

: 86 minut Obsada : Bridget Regan, Ed Weeks, Tom Bell, Bruce Davison

: Bridget Regan, Ed Weeks, Tom Bell, Bruce Davison Ocena IMDb: 3.9/10

Charles (Weeks) pragnie wieść wygodne i dostatnie życie. Wiele wskazuje na to, że jest już na progu do spełnienia swojego marzenia - lada moment ma się odbyć ślub z Fioną Langham (Regan), bardzo bogatą dziewczyną pochodzącą z zamożnej rodziny, która go akceptuje - nawet surowy ojciec, Edward. Niespodziewanie impreza zostaje przez brata Charlesa, Leonarda.

14. Mountainhead

Rok produkcji : 2025

: 2025 Reżyseria : Jesse Armstrong

: Jesse Armstrong Czas trwania : 109 minut

: 109 minut Obsada : Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith, Ramy Youssef

: Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith, Ramy Youssef Ocena IMDb: 5.4/10

Jeśli ktoś wierzy w teorię, że liderzy światowego biznesu spotykają się na odludziu i razem knują jak podbić świat, ten film powinien trafić w jego gusta. Fabuła dokładnie na takim szkielecie jest oparta - oto bowiem Randall (Carell), Hugo (Schwartzman), Jeff (Youssef) i Ven (Smith) spotykają się w tytułowym kurorcie, by wspólnie pomierzyć wielkość swoich majątków. Kryzys międzynarodowy, którego stają się świadkami, komplikuje ich plany i zmusza do radykalnych ruchów.

13. Szkolne miłości

Rok produkcji : 2024

: 2024 Reżyseria : Jordan Weiss

: Jordan Weiss Czas trwania : 98 minut

: 98 minut Obsada : Kiernan Shipka, Nico Hiraga, Caleb Hearon, Tramell Tillman, Charlie Hall, Ava DeMary

: Kiernan Shipka, Nico Hiraga, Caleb Hearon, Tramell Tillman, Charlie Hall, Ava DeMary Ocena IMDb: 5.6/10

Ben (Hiraga) i Jamie (Shipka) są świeżo upieczonymi studentami i jednocześnie najlepszymi przyjaciółmi od dawna. Oboje są w związkach na odległość ze swoimi drugimi połówkami. Wkrótce obydwoje decydują się je zakończyć. Ta sytuacja (i nie tylko ta, jak się okaże), wkrótce wystawi na próbę ich długoletnią przyjaźń.

12. Minecraft: Film

Rok produkcji : 2025

: 2025 Reżyseria : Jared Hess

: Jared Hess Czas trwania : 101 minut

: 101 minut Obsada : Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Hansen

: Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Hansen Ocena IMDb: 5.6/10

Kasowy hit tego roku, który jakiś czas temu z dużego ekranu trafił do HBO Max. Garrett "Śmieciarzyna" Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Dawn (Danielle Brooks) i Natalie (Emma Myers) wskutek niespodziewanego splotu wydarzeń trafiają do Nadziemia - krainy zbudowanej z sześcianów. Spotykają w niej Steve'a (Jack Black) - doświadczonego gracza, który pomoże im przetrwać w tym świecie i wrócić do domu.

11. Rodzice kontra duch

Rok produkcji : 2025

: 2025 Reżyseria : Craig Johnson

: Craig Johnson Czas trwania : 100 minut

: 100 minut Obsada : Nik Dodani, Brian Cox, Brandon Flynn, Lisa Kudrow

: Nik Dodani, Brian Cox, Brandon Flynn, Lisa Kudrow Ocena IMDb: 5.7/10

Josh (Flynn) i Rohan (Dodani) to dobrze dogadująca się ze sobą para, która właśnie planuje weekendowy wypad na wieś, celem przedstawienia sobie nawzajem rodziców. Nie zapowiada się na sukces - pomiędzy jednymi i drugimi zaczynają dominować napięcia. Wkrótce okazuje się, że nie jest to największy problem, z którym muszą się zmierzyć. Dom, który wynajęli na spędzenie wspólnego, rodzinnego czasu, jest nawiedzony.

10. Rok pod psem

Rok produkcji : 2009

: 2009 Reżyseria : George LaVoo

: George LaVoo Czas trwania : 80 min

: 80 min Obsada : Jeff Bridges, Lauren Ambrose, Lois Smith

: Jeff Bridges, Lauren Ambrose, Lois Smith Ocena IMDb: 6/10

Jeff Bridges wciela się w Jona Katza - pisarza, który zmaga się z wypaleniem, niemocą twórczą i związanym z nimi kryzysem wieku średniego. Ostatnimi czasy jego życie to generalnie pasmo nieszczęść - oprócz problemów zawodowych zostawiła go żona. Pewnego dnia Jon przygarnia psa i, jak nietrudno się domyślić, ta decyzja jest przełomem dla dotychczasowej, ponurej egzystencji mężczyzny.

9. Niebezpieczni dżentelmeni

Rok produkcji : 2022

: 2022 Reżyseria : Maciej Kawalski

: Maciej Kawalski Czas trwania : 107 minut

: 107 minut Obsada : Marcin Dorociński, Tomasz Kot, Andrzej Seweryn, Wojciech Mecwaldowski, Jacek Koman

: Marcin Dorociński, Tomasz Kot, Andrzej Seweryn, Wojciech Mecwaldowski, Jacek Koman Ocena IMDb: 6/10

Co by było, gdyby Tadeusz Boy-Żeleński, Witkacy, Joseph Conrad i Bronisław Malinowski obudzili się skacowani po zakopiańskiej imprezie w jednym pokoju z trupem? To ciekawy fabularny punkt wyjścia, jaki serwuje nam Maciej Kawalski. "Niebezpieczni dżentelmeni" to szalona komedia i przejażdżka przez bogatą galerię postaci - Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Artur Rubinstein, Karol Szymanowski, Józef Piłsudski, Włodzimierz Lenin. Kogo w tym filmie nie ma?

8. Ricky Stanicky

Rok produkcji : 2024

: 2024 Reżyseria : Peter Farrelly

: Peter Farrelly Czas trwania : 112 minut

: 112 minut Obsada : Zac Efron, John Cena, William H. Macy, Jermaine Fowler, Andrew Santino

: Zac Efron, John Cena, William H. Macy, Jermaine Fowler, Andrew Santino Ocena IMDb: 6.2/10

Mieliście kiedyś tak, że kłamstwo z dzieciństwa stało się wielopoziomową, szeroko zakrojoną wymówką do pewnych rzeczy? Na pewno mieli tak Dean (Efron), JT (Santino) i Wes (Fowler) - mężczyźni, którzy przyjaźnią się od dzieciństwa, a tytułowy Ricky Stanicky to wymyślony przyjaciel, który jest dla nich powodem do wymigania się od kłopotów lub niechcianych obowiązków w domu. Gdy żona jednego z nich zaczyna rodzić, plan spędzenia wspólnego czasu się komplikuje. Wtedy panowie wpadają na plan wynajęcia aktora (Cena), który podszyje się pod Ricky'ego.

7. Legalna blondynka

Rok produkcji : 2001

: 2001 Reżyseria : Robert Luketic

: Robert Luketic Czas trwania : 96 minut

: 96 minut Obsada : Reese Witherspoon, Luke Wilson, Selma Blair, Matthew Davis, Victor Garber, Jennifer Coolidge

: Reese Witherspoon, Luke Wilson, Selma Blair, Matthew Davis, Victor Garber, Jennifer Coolidge Ocena IMDb: 6.5/10

Jeden z klasyków tzw. "kobiecego kina", a dla Reese Witherspoon niewątpliwie jedna z najsłynniejszych kreacji w karierze. Aktorka wciela się w Elle Woods - amerykańską studentką, która prowadzi życie "popular girl" - jest miss, przewodniczącą bractwa, chodzi z przystojnym chłopakiem. Gdy ten decyduje się na studia prawnicze na Harvardzie, zrywa z Elle twierdząc, że jest ona zbyt "typową blondynką". Porzucona dziewczyna postanawia udowodnić swoją wartość.

6. Beetlejuice Beetlejuice

Rok produkcji : 2024

: 2024 Reżyseria : Tim Burton

: Tim Burton Czas trwania : 104 minuty

: 104 minuty Obsada : Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci, Jenna Ortega, Willem Dafoe

: Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci, Jenna Ortega, Willem Dafoe Ocena IMDb: 6.6/10

Jeden z najbardziej spektakularnych filmowych powrotów ostatnich lat. Wykonał go rzecz jasna Tim Burton, dla którego oryginalny "Beetlejuice" to jeden z najbardziej udanych filmów w karierze. Burton i spółka ponownie zabrali widzów do Winter River, gdzie po rodzinnej tragedii powrócili Deetzowie. Lydia (Ryder) prowadzi program o paranormalnych zjawiskach, ale dręczą ją wspomnienia, a dodatkowo nie układa jej się z córką, Astrid (Ortega). Gdy ta otwiera portal do zaświatów, istnieje tylko jedna postać, która może pomóc Lydii ocalić córkę.

5. Saturday Night

Rok produkcji : 2024

: 2024 Reżyseria : Jason Reitman

: Jason Reitman Czas trwania : 109 minut

: 109 minut Obsada : Gabriel LaBelle, Cooper Hoffman, Rachel Sennott, Dylan O’Brien, Cory Michael Smith, Willem Dafoe

: Gabriel LaBelle, Cooper Hoffman, Rachel Sennott, Dylan O’Brien, Cory Michael Smith, Willem Dafoe Ocena IMDb: 6.9/10

Nie ma chyba konsumenta popkultury, który przynajmniej nie słyszałby o Saturday Night Live. Film Jasona Reitmana zagląda za kulisy tego co się działo późnym wieczorem 11 października 1975 roku, przez 90 minut poprzedzających emisję pierwszego odcinka show. To obraz wielkiego chaosu, napięć, nerwów, ale zarazem ekscytacji i oczekiwania na coś wielkiego i przełomowego. Świetna młoda obsada, angażujący scenariusz - ten film ma w sobie wiele dobrego.

4. Teściowie

Rok produkcji : 2021

: 2021 Reżyseria : Jakub Michalczuk

: Jakub Michalczuk Czas trwania : 81 minut

: 81 minut Obsada : Maja Ostaszewska, Marcin Dorociński, Izabela Kuna, Adam Woronowicz

: Maja Ostaszewska, Marcin Dorociński, Izabela Kuna, Adam Woronowicz Ocena IMDb: 7.1/10

Teściowie to zwykle największy koszmar dla dowolnej ze stron pary młodej, a przynajmniej tak się utarło. W filmie Michalczuka koncentrujemy się tylko i wyłącznie na nich, a konkretniej na Wilkach (Ostaszewska i Dorociński) oraz Chrapkach (Kuna i Woronowicz). Okazuje się, że ślub został odwołany, ale w takim razie co zrobić z weselem? Co się stało? Czyja to jest wina? Ten film to jeden wielki festiwal mocnych i jednocześnie zabawnych napięć, doskonale wygrywanych dzięki znakomitym aktorom.

3. 21 Jump Street

Rok produkcji : 2012

: 2012 Reżyseria : Phil Lord, Christopher Miller

: Phil Lord, Christopher Miller Czas trwania : 109 minut

: 109 minut Obsada : Jonah Hill, Channing Tatum, Brie Larson, Dave Franco, Rob Riggle, Ice Cube

: Jonah Hill, Channing Tatum, Brie Larson, Dave Franco, Rob Riggle, Ice Cube Ocena IMDb: 7.2/10

Nie skłamałbym, mówiąc, że to jedna z najbardziej ikonicznych komedii wczesnego XXI wieku. Channing Tatum i Jonah Hill stworzyli niemal idealny duet aktorski w postaci Jenko i Schmidta - facetów, którzy w szkole byli wrogami, a dziś są kumplami pracującymi razem w policji. Obaj otrzymują bojowe zadanie - wcielić się w studentów i rozbić gang narkotykowy na swojej uczelni.

2. Pewnego razu...w Hollywood

Rok produkcji : 2019

: 2019 Reżyseria : Quentin Tarantino

: Quentin Tarantino Czas trwania : 161 minut

: 161 minut Obsada : Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Austin Butler, Al Pacino

: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Austin Butler, Al Pacino Ocena IMDb: 7.6/10

Jak dotychczas to ostatni film nakręcony przez mistrza Tarantino. Głównym bohaterem opowieści jest Rick Dalton (DiCaprio) - aktor, który wraz ze swoim przyjacielem, kaskaderem Cliffem Boothem (Pitt) powraca do Hollywood. Obaj mężczyźni na nowo próbują odnaleźć się w przemyśle filmowym, których pod ich nieobecność trochę się zmienił. To, jak to inteligentnie ujęła kiedyś Barbara Białowąs, "film o filmie w ramach filmu" - choć w wydaniu Tarantino to malowniczy i ekscytujący obraz zmierzchu klasycznego Hollywood.

1. Grand Budapest Hotel

Rok produkcji : 2014

: 2014 Reżyseria : Wes Anderson

: Wes Anderson Czas trwania : 100 minut

: 100 minut Obsada : Ralph Fiennes, Tony Revolori, Edward Norton, Tilda Swinton, Adrien Brody, Willem Dafoe

: Ralph Fiennes, Tony Revolori, Edward Norton, Tilda Swinton, Adrien Brody, Willem Dafoe Ocena IMDb: 8.1/10

Spośród całej dotychczasowej filmografii Wesa Andersona to zdecydowanie mój ulubiony film - nie dziwi mnie zatem, a wręcz cieszy, że jest tak wysoko oceniany przez innych. Wybitny jak zwykle Ralph Fiennes wciela się w Gustave'a H. - ekscentrycznego konsjerża zawiadującego tytułowym hotelem. Po śmierci pewnej bogaczki zostaje on uwikłany w aferę wokół kradzieży obrazu. Jego dotychczasowy protegowany (Revolori) wkrótce zostaje też jego przyjacielem.

Więcej filmowych TOP-ek możecie sprawdzić na Spider's Web:

Adam Kudyba 26.08.2025 20:11

