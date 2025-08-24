REKLAMA
HBO Max: 15 najlepszych thrillerów w serwisie. Ranking

Są platformy streamingowe, które mają swoje specjalności. Jeśli chodzi o HBO Max - tu znajdzie się sporo mrocznych produkcji. Wybraliśmy 15 najlepszych thrillerów, które obejrzycie w tym serwisie.

Adam Kudyba
hbo max top thrillery
Thriller to jeden z najciekawszych gatunków kina, zarówno dawnego, jak i współczesnego. Jego "obowiązkiem" jest wzbudzać emocje, dreszcz niepokoju, wciągać widza w rozgrywkę dziejącą się na ekranie. Nie było łatwo wybrać czołówkę, ale ostatecznie się udało. Oto 15 thrillerów, które są dostępne do obejrzenia na HBO Max i warte Waszej uwagi.

Thrillery w HBO Max: TOP 15

15. 451 Fahrenheita

  • Rok produkcji: 2018
  • Czas trwania: 1h 40min
  • Reżyseria: Ramin Bahrani
  • Obsada: Michael Shannon, Michael B. Jordan, Sofia Boutella
  • Ocena IMDb: 5/10

Film bazujący na słynnej powieści Raya Bradbury'ego z 1953 roku. W świecie przedstawionym przez twórców filmu tytułowa temperatura to moment, w którym spala się papier. Akcja rozgrywa się w trakcie rządów faszystowskiej władzy, która tłumi niepodległe ruchy inteligenckie, a jedną z metod jest palenie książek. W środku tego kotła jest Guy Montag (Michael B. Jordan) - jeden ze strażaków, który coraz trudniej odnajduje się w nowej roli, a za sprawą poznania pewnej kobiety oraz rebeliantów, coraz mocniej kwestionuje rozkazy przełożonych.

14. Mountainhead

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 1h 48min
  • Reżyseria: Jesse Armstrong
  • Obsada: Steve Carell, Cory Michael Smith, Ramy Youssef, Jason Schwartzman
  • Ocena IMDb: 5.4/10

Co by było, gdyby Elon Musk, Jeff Bezos i inni możni tego świata spotkali się w kurorcie pośrodku niczego i wspólnie knuli spisek przeciwko całemu światu? Mniej więcej to, co widzimy w "Mountainhead". Akcja rozgrywa się w tytułowym kurorcie, gdzie czterech bogaczy wspólnie wypoczywa. Jak wiemy, nie będzie im to dane na długo, bowiem międzynarodowy, szalejący kryzys, skomplikuje ich plany.

13. Babygirl

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 1h 44min
  • Reżyseria: Halina Reijn
  • Obsada: Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas, Sophie Wilde
  • Ocena IMDb: 5.8/10

Za rolę w tym filmie Nicole Kidman wyjechała z Wenecji z Pucharem Volpiego dla najlepszej aktorki. Czy słusznie? Raczej tak, bowiem w tym filmie aktorka wraca do ekstraklasowej formy i przesuwa swoje dotychczasowe granice. Wciela się w Romy, prezeskę dużej i prosperującej firmy, która równocześnie nie odczuwa spełnienia w łóżku, ze swoim mężem (Banderas). Wkrótce poznaje Samuela (Dickinson), stażystę, z którym relacja zmieni jej życie.

12. Obsesja

  • Rok produkcji: 2023
  • Czas trwania: 1h 53min
  • Reżyseria: Todd Haynes
  • Obsada: Natalie Portman, Julianne Moore, Charles Melton, Cory Michael Smith
  • Ocena IMDb: 6.7/10

Natalie Portman po latach od "Czarnego łabędzia" postanowiła znów zagrać w mocnym thrillerze. Tym razem wciela się w aktorkę Elizabeth, która przygotowuje się do nowej roli. Postać, którą zagra, jest jak najbardziej prawdziwa - to Gracie (Moore), która przed laty, wraz ze swoim mężem Johnem (wspaniały Melton) była bohaterką głośnego skandalu. Elizabeth szczegółowo obserwuje jej życie i coraz mocniej wkracza w świat Gracie. Fascynacja robi się coraz bardziej niebezpieczna.

11. Caddo Lake

  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 1h 44min
  • Reżyseria: Logan George, Celine Held
  • Obsada: Dylan O'Brien, Eliza Scanlen, Caroline Falk, Lauren Ambrose
  • Ocena IMDb: 6.8/10

Jeśli szukacie thrillerów z gęstą i zawiłą fabułą, witamy w domu. A raczej w tytułowym Caddo Lake, gdzie nagle dochodzi do zaginięcia 8-letniej Anny. Równocześnie Paris (O'Brien), mieszkający w tej miejscowości, wciąż przeżywa dawny wypadek, w którym zginęła jego matka. Nieustannie prześladowany poczuciem winy podejrzewa, że jezioro Caddo skrywa mroczne sekrety sięgające dziesięcioleci.

10. Towarzysz

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 1h 37min
  • Reżyseria: Drew Hancock
  • Obsada: Sophie Thatcher, Jack Quaid, Rupert Friend, Lukas Gage, Harvey Guillen
  • Ocena IMDb: 6.9/10

O tym filmie najlepiej nic nie mówić, żeby nie wprowadzić na spoilerowe miny. Siłą rzeczy jednak muszę, więc oto, co musicie wiedzieć: Iris (Thatcher) wraz z kochającym chłopakiem Joshem (Quaid) wybiera się do pewnej posiadłości nad jeziorem, by lepiej poznać przyjaciół ukochanego. Sprawy przybierają jednak nieoczekiwany obrót, a niewinna wycieczka zamienia się w walkę o przetrwanie. Warto zobaczyć dla wielu elementów, ale w szczególności dla znakomitej Sophie Thatcher. Przed tą dziewczyną jeszcze dużo dobrego.

9. Lighthouse

  • Rok produkcji: 2019
  • Czas trwania: 1h 49min
  • Reżyser: Robert Eggers
  • Obsada: Willem Dafoe, Robert Pattison
  • Ocena IMDb: 7.4/10

Thriller, dramat, horror? Nie sposób wyróżnić jednego wyraźnego gatunku w tym filmie - Eggers czerpie z każdego i wprowadza tak wchodzącą pod skórę, ponurą grozę, że seans jest naprawdę wymagający. Akcja filmu rozgrywa się w starej latarni morskiej położonej w odległym miejscu. Reżyser opowiada historię dwóch strażników (wybitni Pattinson i Dafoe), którzy mają spędzić w tym miejscu najbliższe tygodnie. Izolacja coraz bardziej daje o sobie znać, a obłęd się tylko pogłębia.

8. Funny Games

  • Rok produkcji: 1997
  • Czas trwania: 1h 48min
  • Reżyseria: Michael Haneke
  • Obsada: Susanne Lothar, Ulrich Muhe, Arno Frisch, Frank Giering
  • Ocena IMDb: 7.5/10

Jeden z najstarszych reprezentantów dreszczowego kina w tym zestawieniu. Absolutny klasyk wielkiego mistrza kina, który, co ciekawe, 10 lat później sam nakręcił amerykański remake z udziałem Naomi Watts, Tima Rotha i Brady'ego Corbeta (tak, tego reżysera). Oryginał z 1997 roku, opowiadający historię niemieckiej rodziny skonfrontowanej ze zdegenerowanymi psychopatami, jest powszechnie uznawany za jeden z najlepszych filmów końcówki lat 90.

7. Plan doskonały

  • Rok produkcji: 2006
  • Czas trwania: 2h 9min
  • Reżyseria: Spike Lee
  • Obsada: Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster, Willem Dafoe, Christopher Plummer
  • Ocena IMDb: 7.6/10

Najnowszy efekt współpracy Spike'a Lee i Denzela Washingtona poznamy wkrótce, ale teraz warto wrócić do klasyka z 2006 roku. Washington wciela się w nim w detektywa Keitha Fraziera, który wpada w sam środek rozgrywki z udziałem przebiegłego kryminalisty, Daltona Russella (Owen), bezwzględnej konsultantki Madeleine White (Foster) i finansowego potentata, Arthura Case'a (Plummer). Jedna z najlepszych, niestety nienagrodzonych, ról Washingtona.

6. Ewolucja planety małp

  • Rok produkcji: 2014
  • Czas trwania: 130 minut 
  • Reżyseria: Matt Reeves
  • Obsada: Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kodi Smit-McPhee
  • Ocena IMDb: 7.6/10

Matt Reeves wspaniałym reżyserem jest - to wiedzą chyba wszyscy, zwłaszcza ci, którzy widzieli "Batmana" z 2022 roku. Osiem lat wcześniej Reeves został zaangażowany do ikonicznej, thrillerowo-dystopijnej serii. Właśnie w 2014 nakręcił "Ewolucję...", w której świat znów staje na krawędzi wojny. Akcja rozgrywa się 10 lat po wybuchu śmiertelnego wirusa, który zdziesiątkował ludzi, podczas gdy genetycznie zmodyfikowane małpy pod wodzą Cezara rosną w siłę.

5. Ostateczne rozwiązanie

  • Rok produkcji: 2001
  • Czas trwania: 1h 36min
  • Reżyseria: Frank Pierson
  • Obsada: Kenneth Branagh, Stanley Tucci, Colin Firth
  • Ocena IMDb: 7.6/10

Patrząc na obsadę widzi się samych aktorów o raczej przyjaznym usposobieniu na pierwszy rzut oka. Branagh, Tucci, Firth - każdy z nich, pod okiem Franka Piersona wcielił się w nazistę (drugi z wymienionych aktorów w samego Eichmanna). Sam film jest ekranizacją słynnej narady nazistów w Wannsee z 1942 roku. Dla tych, których daty nie są mocną stroną: to właśnie tam zdecydowano o tzw. "ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej". Wszyscy wiemy, czym ono było.

4. Anatomia upadku

  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 2h 30min
  • Reżyseria: Justine Triet
  • Obsada: Sandra Huller, Swann Arlaud, Milo Machado Green, Antoine Reinartz
  • Ocena IMDb: 7.6/10

Film nagrodzony Oscarem za najlepszy scenariusz oryginalny - wielu (moim zdaniem raczej słusznie) twierdzi, że zbyt skromnie go wyróżniono. Faktem jest, że zdobywca Złotej Palmy jest dziełem wciągającym i zwodzącym widza z chirurgiczną precyzją. Sprawa dotyczy Sandry (Huller), której mąż ginie w wyniku upadku z okna ich domu w Alpach. Wypadek? Samobójstwo? Żona go zabiła? "Anatomia upadku" to angażujący portret rozpadu małżeńskiego i wciągający thriller sądowy, który ciekawie podaje kolejne fakty.

3. Taksówkarz

  • Rok produkcji: 1976
  • Czas trwania: 1h 53min
  • Reżyseria: Martin Scorsese
  • Obsada: Robert De Niro, Jodie Foster, Cybill Shepherd, Harvey Keitel
  • Ocena IMDb: 8.2/10

Prawdopodobnie jeden z najlepszych filmów w historii kina, opus magnum Martina Scorsese, które pozostaje wciąż odnośnikiem dla wielu współczesnych dzieł. To skandalicznie pominięta przy Oscarach (4 nominacje, 0 statuetek) historia Travisa Bickle'a (De Niro) - nowojorskiego taksówkarza, cierpiącego na bezsenność weterana wojny w Wietnamie. Mężczyzna, im więcej przemocy i okrucieństwa obserwuje, tym bardziej chce rozprawić się z tym na własną rękę.

2. Wściekłe psy

  • Rok produkcji: 1992
  • Czas trwania: 1h 39min
  • Reżyseria: Quentin Tarantino
  • Obsada: Harvey Keitel, Michael Madsen, Tim Roth, Steve Buscemi, Quentin Tarantino
  • Ocena IMDb: 8.3/10

Skoro mowa o ikonicznych reżyserach i ich wybitnych filmach, na HBO Max znajdzie się też opus magnum samego Tarantino. "Wściekłe psy" to thriller gangsterski pełną gębą, a przy okazji pełnometrażowy debiut Tarantino jako reżysera. Jeśli wchodzić w świat kina, to właśnie tak. W centrum akcji filmu jest grupa złodziei, która po nieudanym napadzie orientuje się, że jeden z nich jest zdrajcą i zdążył powiedzieć policji o planie.

1. Joker

  • Rok produkcji: 2019
  • Czas trwania: 2h 2min
  • Reżyseria: Todd Phillips
  • Obsada: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy
  • Ocena IMDb: 8.3/10

Film, który na lata zdefiniował współczesne kino. Phillips, który dotychczas siedział w uniwersum "Kac Vegas", dokonał wielkiego czynu - przeniósł postać Jokera do świata rodem z kina Scorsesego. Arthur Fleck (nagrodzony Oscarem, wybitny Joaquin Phoenix) jest mieszkańcem Gotham, strudzonym życiem komikiem, który ledwo wiąże koniec z końcem. To wybitne studium jednostki zepchniętej na społeczny margines, która zbiera się, by oddać światu ból, który otrzymała.

Więcej o ofercie HBO Max poczytasz na Spider's Web:

24.08.2025 13:13
