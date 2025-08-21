Sequel uwielbianego (i bardzo złego) filmu zmierza do Prime Video

Ładowanie...

W 2023 r. w serwisie Prime Video zadebiutował hiszpańskojęzyczny film "Moja wina", który jest adaptacją bestsellerowej powieści dla młodzieży autorstwa Mercedes Ron z Wattpada. Produkcja w reżyserii Domingo Gonzaleza skupia się na Noah, która zakochuje się w swoim przyrodnim bracie, co wywraca jej świat do góry nogami.

Ciepłe przyjęcie produkcji "Culpa mía" zaowocowało ekranizacją drugiej części powieści, czyli - tu bez niespodzianek - filmem "Twoja wina" ("Culpa Tuya"), który ukazał się w 2024 roku. Choć romans dla młodzieży, który jest kontynuacją historii Noah i Nicka nie podbił serc krytyków (okrągłe 0 proc. na Rotten Tomatoes), to widzowie ponownie rzucili się na niego bez opamiętania.

Nasza wina: kiedy premiera 3. części z serii Moja wina?

Twórcy przewidzieli taki stan rzeczy, dlatego produkcja "Nasza wina" ("Culpa nuestra") była kręcona równolegle z 2. częścią serii. Teraz, półtorej roku po premierze filmu "Twoja wina", Prime Video ujawnił, kiedy zadebiutuje trzecia i najpewniej ostatnia część serii. Wydarzy się to jesienią, 16 października 2025 roku.

W finałowej odsłonie Noah i Nick pojawiają się na ślubie Jenny i Liona. Ich spotkanie nie jest łatwe - para rozstała się bowiem jakiś czas wcześniej. Dodatkowo chłopak stawia przed swoją przyrodnią siostrą mur, przez który dziewczyna nie może się przedrzeć. W konsekwencji ich relacja napotyka trudności - on jest bowiem spadkobiercą imperium biznesowego, a ona dopiero zaczyna swoją karierę. Mimo to uczucie, które wciąż się w nich tli, będzie trudne do stłamszenia. Bohaterowie będą musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ich miłość jest silniejsza, niż uraza.

Za kamerą produkcji ponownie stanie Domingo González, a w role główne znów wcielą się Nicole Wallace i Gabriel Guevara. W obsadzie znaleźli się również: Gabriela Andrada, Marta Hazas, Álex Béjar, Jaime Ordóñez, Mariano Venancio, Gary Anthony Stennette, Iván Sánchez, Victor Varona, Goya Toledo, Eva Ruiz, Javier Morgade, Felipe Londoño i Fran Morcillo.

To jednak nie do końca finał przygód bohaterów. W połowie lutego 2025 roku w Prime Video zadebiutował amerykański remake hiszpańskiej produkcji - "Moja wina: Londyn" - który również doczeka się kontynuacji. W maju serwis ogłosił, że do angielskiej serii dołączą "Twoja wina: Londyn" i "Nasza wina: Londyn", a Asha Banks i Matthew Broome wrócą do swoich ról z premierowej odsłony.

Anna Bortniak 21.08.2025 13:31

