REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Sequel uwielbianego (i bardzo złego) filmu zmierza do Prime Video

Prime Video ogłosił datę premiery trzeciej części jednej ze swoich najgorzej ocenianych serii. Mowa o hiszpańskiej produkcji "Nasza wina", która jest kontynuacją filmów "Moja wina" i "Twoja wina". Melodramat dla młodzieży zadebiutuje w serwisie jeszcze w tym roku.

Anna Bortniak
nasza wina culpa mia kontynuacja data premiery prime video
REKLAMA

W 2023 r. w serwisie Prime Video zadebiutował hiszpańskojęzyczny film "Moja wina", który jest adaptacją bestsellerowej powieści dla młodzieży autorstwa Mercedes Ron z Wattpada. Produkcja w reżyserii Domingo Gonzaleza skupia się na Noah, która zakochuje się w swoim przyrodnim bracie, co wywraca jej świat do góry nogami.

Ciepłe przyjęcie produkcji "Culpa mía" zaowocowało ekranizacją drugiej części powieści, czyli - tu bez niespodzianek - filmem "Twoja wina" ("Culpa Tuya"), który ukazał się w 2024 roku. Choć romans dla młodzieży, który jest kontynuacją historii Noah i Nicka nie podbił serc krytyków (okrągłe 0 proc. na Rotten Tomatoes), to widzowie ponownie rzucili się na niego bez opamiętania.

REKLAMA

Nasza wina: kiedy premiera 3. części z serii Moja wina?

Twórcy przewidzieli taki stan rzeczy, dlatego produkcja "Nasza wina" ("Culpa nuestra") była kręcona równolegle z 2. częścią serii. Teraz, półtorej roku po premierze filmu "Twoja wina", Prime Video ujawnił, kiedy zadebiutuje trzecia i najpewniej ostatnia część serii. Wydarzy się to jesienią, 16 października 2025 roku.

W finałowej odsłonie Noah i Nick pojawiają się na ślubie Jenny i Liona. Ich spotkanie nie jest łatwe - para rozstała się bowiem jakiś czas wcześniej. Dodatkowo chłopak stawia przed swoją przyrodnią siostrą mur, przez który dziewczyna nie może się przedrzeć. W konsekwencji ich relacja napotyka trudności - on jest bowiem spadkobiercą imperium biznesowego, a ona dopiero zaczyna swoją karierę. Mimo to uczucie, które wciąż się w nich tli, będzie trudne do stłamszenia. Bohaterowie będą musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ich miłość jest silniejsza, niż uraza.

Za kamerą produkcji ponownie stanie Domingo González, a w role główne znów wcielą się Nicole Wallace i Gabriel Guevara. W obsadzie znaleźli się również: Gabriela Andrada, Marta Hazas, Álex Béjar, Jaime Ordóñez, Mariano Venancio, Gary Anthony Stennette, Iván Sánchez, Victor Varona, Goya Toledo, Eva Ruiz, Javier Morgade, Felipe Londoño i Fran Morcillo.

To jednak nie do końca finał przygód bohaterów. W połowie lutego 2025 roku w Prime Video zadebiutował amerykański remake hiszpańskiej produkcji - "Moja wina: Londyn" - który również doczeka się kontynuacji. W maju serwis ogłosił, że do angielskiej serii dołączą "Twoja wina: Londyn" i "Nasza wina: Londyn", a Asha Banks i Matthew Broome wrócą do swoich ról z premierowej odsłony.

Moja wina - gdzie obejrzeć?
Prime Video
Moja wina
Prime Video
REKLAMA

O produkcjach dla młodzieży czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
21.08.2025 13:31
Tagi: filmy młodzieżowePrime Videoyoung adult
Najnowsze
12:31
Najlepsze komedie w serwisie Netflix. Wybieramy TOP 20 tytułów
Aktualizacja: 2025-08-21T12:31:10+02:00
10:09
Ważna powieść Stephena Kinga została zekranizowana. Opinie są jednogłośne
Aktualizacja: 2025-08-21T10:09:08+02:00
9:05
Gwiazda Rozdzielenia zagra w nowym Spider-Manie
Aktualizacja: 2025-08-21T09:05:13+02:00
8:47
Trump chciał zakazać TikToka. Teraz Biały Dom założył tam konto
Aktualizacja: 2025-08-21T08:47:44+02:00
19:24
Najlepsze filmy science fiction w Disney+. Nie tylko Star Wars, Marvel i Obcy
Aktualizacja: 2025-08-20T19:24:00+02:00
18:16
Emily w Paryżu jedzie do Wenecji. Netflix ogłosił datę premiery 5. sezonu
Aktualizacja: 2025-08-20T18:16:40+02:00
17:52
Trailer nowego Fallouta scena po scenie. Czego spodziewać się po 2. sezonie serialu?
Aktualizacja: 2025-08-20T17:52:39+02:00
16:51
Nie będzie spoilerów 3. sezonu spin-offu The Walking Dead. CANAL+ o to zadba
Aktualizacja: 2025-08-20T16:51:08+02:00
16:03
Obcy: historia serii. Skąd wziął się pomysł i jak to się zaczęło?
Aktualizacja: 2025-08-20T16:03:00+02:00
15:21
2 miesiące temu w kinach, dzisiaj w VOD. Chwalona animacja Pixara już jest
Aktualizacja: 2025-08-20T15:21:33+02:00
14:48
Tiktokerka wróciła z L4 do pracy. Tego samego dnia została zwolniona
Aktualizacja: 2025-08-20T14:48:03+02:00
13:52
Obcy: chronologia serii filmów. Jak łączą się z serialem i jak oglądać?
Aktualizacja: 2025-08-20T13:52:56+02:00
13:32
Materialiści – gdzie obejrzeć film online? Jest już dostępny w VOD
Aktualizacja: 2025-08-20T13:32:30+02:00
11:19
Najbardziej wyczekiwany horror tego roku nareszcie obejrzymy w domu
Aktualizacja: 2025-08-20T11:19:31+02:00
10:20
Tak wygląda 2. sezon 1670. Netflix pokazał zwiastun
Aktualizacja: 2025-08-20T10:20:39+02:00
9:51
Dzikość Netfliksa w kluczowej sprawie minęła się z prawdą. Rzeczywistość jest inna
Aktualizacja: 2025-08-20T09:51:20+02:00
8:48
Największe serialowe wydarzenie od lat. Dziwny zwiastun od twórcy Breaking Bad
Aktualizacja: 2025-08-20T08:48:08+02:00
23:16
Genialny zwiastun 2. sezonu Fallouta. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-08-19T23:16:51+02:00
22:48
Netflix: najlepsze seriale kryminalne w 2025 r. Musicie je obejrzeć, póki jeszcze tam są
Aktualizacja: 2025-08-19T22:48:24+02:00
19:25
Najbardziej wyczekiwany film Netfliksa jednak trafi do kin
Aktualizacja: 2025-08-19T19:25:55+02:00
17:26
Weasleyowie wybrani. To oni zagrają rodzeństwo Rona w serialu Harry Potter
Aktualizacja: 2025-08-19T17:26:18+02:00
16:48
Nie czytajcie opisu tego serialu Netfliksa. Zaskoczy was
Aktualizacja: 2025-08-19T16:48:31+02:00
14:47
Słowo "skibidi" zostało dodane do słownika, a ty nawet nie wiesz, co znaczy
Aktualizacja: 2025-08-19T14:47:51+02:00
14:02
Nowy Superman już wkrótce online. Gdzie go obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-08-19T14:02:52+02:00
13:31
Zastanawiasz się, czym jest kod błędu 1k-0033 w HBO Max? Mamy rozwiązanie problemu
Aktualizacja: 2025-08-19T13:31:57+02:00
13:14
Netflix przez pół roku za darmo. Ten, kto wymyślił tę promocję, to swój chłop
Aktualizacja: 2025-08-19T13:14:52+02:00
10:17
Mówią o nim: najlepszy film sci-fi wszech czasów. Jest już na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-08-19T10:17:41+02:00
9:57
Dyplomatka, sezon 3. - kiedy premiera? Jest konkretna data
Aktualizacja: 2025-08-19T09:57:52+02:00
9:31
Kluczowy reżyser opuszcza Rozdzielenie od Apple TV+. Co dalej?
Aktualizacja: 2025-08-19T09:31:53+02:00
8:26
Netflix przedłużył genialny kryminalny thriller. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2025-08-19T08:26:21+02:00
21:04
Zawsze przychodzi noc - recenzja thrillera, który trzyma w napięciu
Aktualizacja: 2025-08-18T21:04:00+02:00
19:41
Netflix i jego najlepsze horrory w 2025. 15 strasznych filmów
Aktualizacja: 2025-08-18T19:41:00+02:00
17:13
Ten brutalny serial Netfliksa napawa mnie niepokojem. Trudno się go ogląda
Aktualizacja: 2025-08-18T17:13:00+02:00
16:01
Nie miałem najmniejszej ochoty na ten nowy thriller od Prime Video. Cieszę się, że dałem mu szansę
Aktualizacja: 2025-08-18T16:01:00+02:00
15:55
Premier League: gdzie oglądać mecze w sezonie 2025/26? Terminarz
Aktualizacja: 2025-08-18T15:55:00+02:00
15:15
Najlepsze filmy Netflix Original. TOP 25 tytułów. Ranking
Aktualizacja: 2025-08-18T15:15:48+02:00
15:08
Fagata pokazała swoje ubrania. Jej sklep to chyba żart
Aktualizacja: 2025-08-18T15:08:54+02:00
14:17
Wielki restart Marvela po Avengers 6. W jaki sposób do niego dojdzie?
Aktualizacja: 2025-08-18T14:17:38+02:00
13:14
Friz i Wersow zrobili kinowy film o swojej miłości. Tak, kinowy
Aktualizacja: 2025-08-18T13:14:36+02:00
11:55
Tarantino wskazał swój najlepszy film. W Polsce jest dostępny na Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-18T11:55:25+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA