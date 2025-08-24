REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Netflix i kod błędu E100, czyli inaczej tvq-pb-101. Jak rozwiązać problem z odtwarzaniem?

Netflix to wiodący serwis wideo na żądanie, który zaskarbił sobie sympatię użytkowników wysoką jakością aplikacji, ale nawet takim gigantom zdarzają się wpadki. Co oznacza kod błędu E100, czyli inaczej tvq-pb-101? Wyjaśniamy, jak rozwiązać problemy z odtwarzaniem filmów i seriali na tej platformie VOD.

Piotr Grabiec
netflix-kod-bledu-e100-tvq-pb-101-jak-rozwiazac-problem
REKLAMA

Jeśli chodzi o serwisy wideo na żądanie, to mamy ich całe zatrzęsienie. Prym wiedzie oczywiście tutaj Netflix, który jest prawdziwym gigantem. Po piętach dreptają mu co prawda konkurencji w postaci HBO MaxDisney+ i Apple TV, które mają inną ofertę programową. Oprócz tego poszczególne usługi różnią się pod względem jakości - zarówno jeśli chodzi o treści, jak i o aplikacje klienckie.

Z tego tekstu dowiesz się:

REKLAMA

W przypadku serwisu Netflix użytkownicy cenią sobie dostępność aplikacji na najróżniejszych platformach oraz ich jakość. W większości przypadków nie sprawiają problemów, a do tego za sprawą autorskich rozwiązań, w tym np. użycia konkretnych kodeków, potrafią nieźle działać nawet na kiepskim łączu. Niestety w przypadku każdej usługi online mogą pojawić się problemy takie jak błąd E100.

W przypadku serwisu Netflix użytkownicy widzą czasami kod błędu E100.

Co właściwie oznacza kod błędu E100 i jak sobie z nim poradzić, jeśli te standardowe metody naprawiania serwisu Netflix zawodzą? Na stronach pomocy czytamy, iż komunikat tvq-pb-101 (E100) lub tvq-pb-101 (2.10.0) pojawia się, gdy występuje problem z danymi zapisanymi na urządzeniu, co blokuje odtwarzanie.

Netflix przygotował krótką instrukcję dla użytkowników, których trapią błędy takie jak tvq-pb-101 (E100) lub tvq-pb-101 (2.10.0). Rozwiązanie problemu może się przy tym różnić w zależności od tego, z jakiego typu urządzenia (oraz z jakim systemem operacyjnym) korzystamy w celu odtwarzania filmów i seriali udostępnianych przez platformę.

E100, czyli tvq-pb-101 w serwisie Netflix. Jak rozwiązać problem?

W przypadku telewizorów lub podłączonych do nich urządzeń (którymi mogą być konsole do gier, Apple TV itd.) do przesyłania strumieniowego konieczne jest ponowne uruchomienie urządzenia. Jeśli zwykły restart nie wystarczy, to należy je wyłączyć, odłączyć od zasilania, odczekać około 15 sekund i dopiero włączyć sprzęt ponownie.

W przypadku dekoderów od kablówki lub telewizji satelitarnej również zalecane jest ponowne uruchomienie, ale w ich przypadku Netflix sugeruje, aby poczekać dłużej z ich ponownym podłączeniem do prądu. W tym przypadku warto dać im od minuty do trzech minut spokoju, zanim spróbujemy ponownie włączyć film lub serial.

A co jeśli zalecane przez Netflix sposoby rozwiązania problemu nie pomagają?

Netflix wyszczególnia dodatkowy sposób na „rozwiązanie” problemu w przypadku telewizorów i przystawek do nich z systemem Android. W niektórych przypadkach funkcja strumieniowego przesyłania… nie jest dostępna i już. Zaleceniem serwisu Netflix jest - nie żartuję - zakup innego sprzętu…

Niektórzy użytkownicy, którzy napotkali na podobne problemy, raportują w serwisach social media, iż zniknęły one samoistnie po kilku dniach. A co, jeśli nie chcemy czekać, bo jesteśmy naprawdę napaleni na pierwsze odcinki 2. sezonu „Wednesday” lub planujemy kolejny seans kultowej kreskówki „Batman: The Animated Series”?

Inne sposoby na naprawdę serwisu Netflix

Sposobem na usunięcie błędu tvq-pb-101 (E100) i innych problemów może być reinstalacja aplikacji Netflix wraz z usunięciem zapisanych przez nią w urządzeniu danych. Jeśli z kolei korzystamy z przeglądarki, a nie z aplikacji - to możemy spróbować usunąć pliki tymczasowe lub całkowicie ją przeinstalować.

Sprawdź sposoby rozwiązywania innych tego typu problemów:

REKLAMA

Inny sposób, jaki proponują użytkownicy serwisu Netflix dotknięci tego typu problemami, to zalogowanie się na swoje konto na innym urządzeniu i stworzenie dodatkowego profilu. Możliwe, że to wystarczy, aby Netflix zaczął działać również na tym urządzeniu, na którym kod błędu E100 się pojawił powodując problemy z odtwarzaniem.

Jeśli to nie pomoże, to jeśli problem z serwisem Netflix występuje na urządzeniu mobilnym, a nie na TV, możemy spróbować jeszcze innej metody polegającej na otwarciu strony tej usługi w przeglądarce, takiej jak np. Firefox. Z jej poziomu możemy potem spróbować uruchomić odtwarzanie bezpośrednio w aplikacji wyświetlającej błąd.

REKLAMA
Piotr Grabiec
24.08.2025 10:57
Tagi: vod
Najnowsze
8:51
Netflix zrzuca bombę. Na ten kryminał z legendarną obsadą wszyscy się rzucicie
Aktualizacja: 2025-08-24T08:51:00+02:00
7:59
Ten mocarny film nie trafił do polskich kin. Dzięki Prime Video nareszcie możemy go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-24T07:59:00+02:00
5:30
Akacjowa 38: ile ma odcinków? Zbliża się finał 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-08-24T05:30:00+02:00
4:33
Dziedzictwo - gdzie oglądać serial na VOD i kiedy emisja w TV?
Aktualizacja: 2025-08-24T04:33:00+02:00
15:45
Kultowy film z Julią Roberts znika z Netfliksa. To najlepszy moment, żeby go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-23T15:45:00+02:00
13:49
Najlepsze thrillery? Netflix ma 15 świetnych filmów
Aktualizacja: 2025-08-23T13:49:40+02:00
12:12
Tak Polacy walczą o Schedę. Recenzja polskiego kryminału HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-23T12:12:00+02:00
11:02
Dawno nie widziałem tak pięknego filmu o buncie. Jest dostępny online
Aktualizacja: 2025-08-23T11:02:00+02:00
10:15
Disney+ robi świetne kryminały. Najnowszy jest tego dowodem
Aktualizacja: 2025-08-23T10:15:00+02:00
9:03
Film akcji zawładnął Prime Video. Widzowie szykują się na wizytę w kinie
Aktualizacja: 2025-08-23T09:03:00+02:00
8:01
Peacemaker – kiedy kolejne odcinki 2. sezonu? Harmonogram
Aktualizacja: 2025-08-23T08:01:00+02:00
7:15
Scheda: kiedy kolejne odcinki? Kalendarz
Aktualizacja: 2025-08-23T07:15:00+02:00
19:20
Peacemaker, sezon 2.: co warto przypomnieć sobie przed seansem?
Aktualizacja: 2025-08-22T19:20:00+02:00
18:12
Disney+ po 10 latach wrzucił nowe odcinki swojego najbardziej wakacyjnego serialu
Aktualizacja: 2025-08-22T18:12:16+02:00
14:46
SkyShowtime za darmo przez 2 lata. Wjechała mega promocja
Aktualizacja: 2025-08-22T14:46:46+02:00
14:21
Psychologiczny dramat rodzinny z twistem - jak nowy tytuł HBO Max wpisuje się w streamingowe trendy 2025
Aktualizacja: 2025-08-22T14:21:52+02:00
13:51
F1 z Bradem Pittem wjechało do VOD. Gdzie je obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-08-22T13:51:20+02:00
12:44
Scheda to mroczny serial od HBO Max. By dowiedzieć się o nim więcej, odwiedziłem miasto-widmo
Aktualizacja: 2025-08-22T12:44:28+02:00
12:16
Stanisław Soyka przed laty wykonał kultowy utwór do Toy Story
Aktualizacja: 2025-08-22T12:16:39+02:00
11:20
Nicolas Cage zagra w ikonicznym serialu kryminalnym HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-22T11:20:43+02:00
11:03
Wielkie oscarowe kino w HBO Max. Musicie obejrzeć ten film
Aktualizacja: 2025-08-22T11:03:16+02:00
9:40
Stanisław Soyka miał wystąpić w Sopocie. Wzruszające nagranie z ostatniej próby
Aktualizacja: 2025-08-22T09:40:32+02:00
8:43
Wraca jeden z najlepszych seriali w historii Netfliksa. Jest zapowiedź
Aktualizacja: 2025-08-22T08:43:01+02:00
8:20
Peacemaker w 2. sezonie bawi bez względu na wszystko. Recenzja
Aktualizacja: 2025-08-22T08:20:32+02:00
23:16
Nie żyje Stanisław Soyka. Wybitny muzyk miał 66 lat
Aktualizacja: 2025-08-21T23:16:12+02:00
19:19
Tak mocnego dnia w HBO Max nie było od dawna. Spotkanie 2 genialnych premier
Aktualizacja: 2025-08-21T19:19:00+02:00
18:11
Najlepszy film biograficzny tego roku wpada na Prime Video. Uwielbiam go
Aktualizacja: 2025-08-21T18:11:00+02:00
17:13
6 optymistycznych filmów, które zrobią ci dzień
Aktualizacja: 2025-08-21T17:13:00+02:00
16:01
Netflix wprowadził swój wielki hit do kin. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania
Aktualizacja: 2025-08-21T16:01:00+02:00
15:39
Dlaczego dzieciaki biorą darmowe gazetki z Biedronki na kilogramy?
Aktualizacja: 2025-08-21T15:39:27+02:00
14:50
Wojanki to hit internetu. Gdzie kupić napoje i ile kosztują?
Aktualizacja: 2025-08-21T14:50:43+02:00
13:31
Sequel uwielbianego (i bardzo złego) filmu zmierza do Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-21T13:31:08+02:00
12:31
Najlepsze komedie w serwisie Netflix. Wybieramy TOP 20 tytułów
Aktualizacja: 2025-08-21T12:31:10+02:00
10:09
Ważna powieść Stephena Kinga została zekranizowana. Opinie są jednogłośne
Aktualizacja: 2025-08-21T10:09:08+02:00
9:05
Gwiazda Rozdzielenia zagra w nowym Spider-Manie
Aktualizacja: 2025-08-21T09:05:13+02:00
8:47
Trump chciał zakazać TikToka. Teraz Biały Dom założył tam konto
Aktualizacja: 2025-08-21T08:47:44+02:00
19:24
Najlepsze filmy science fiction w Disney+. Nie tylko Star Wars, Marvel i Obcy
Aktualizacja: 2025-08-20T19:24:00+02:00
18:16
Emily w Paryżu jedzie do Wenecji. Netflix ogłosił datę premiery 5. sezonu
Aktualizacja: 2025-08-20T18:16:40+02:00
17:52
Trailer nowego Fallouta scena po scenie. Czego spodziewać się po 2. sezonie serialu?
Aktualizacja: 2025-08-20T17:52:39+02:00
16:51
Nie będzie spoilerów 3. sezonu spin-offu The Walking Dead. CANAL+ o to zadba
Aktualizacja: 2025-08-20T16:51:08+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA