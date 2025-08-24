Ładowanie...

Jeśli chodzi o serwisy wideo na żądanie, to mamy ich całe zatrzęsienie. Prym wiedzie oczywiście tutaj Netflix, który jest prawdziwym gigantem. Po piętach dreptają mu co prawda konkurencji w postaci HBO Max, Disney+ i Apple TV, które mają inną ofertę programową. Oprócz tego poszczególne usługi różnią się pod względem jakości - zarówno jeśli chodzi o treści, jak i o aplikacje klienckie.

Z tego tekstu dowiesz się:

REKLAMA

W przypadku serwisu Netflix użytkownicy cenią sobie dostępność aplikacji na najróżniejszych platformach oraz ich jakość. W większości przypadków nie sprawiają problemów, a do tego za sprawą autorskich rozwiązań, w tym np. użycia konkretnych kodeków, potrafią nieźle działać nawet na kiepskim łączu. Niestety w przypadku każdej usługi online mogą pojawić się problemy takie jak błąd E100.

W przypadku serwisu Netflix użytkownicy widzą czasami kod błędu E100.

Co właściwie oznacza kod błędu E100 i jak sobie z nim poradzić, jeśli te standardowe metody naprawiania serwisu Netflix zawodzą? Na stronach pomocy czytamy, iż komunikat tvq-pb-101 (E100) lub tvq-pb-101 (2.10.0) pojawia się, gdy występuje problem z danymi zapisanymi na urządzeniu, co blokuje odtwarzanie.

Netflix przygotował krótką instrukcję dla użytkowników, których trapią błędy takie jak tvq-pb-101 (E100) lub tvq-pb-101 (2.10.0). Rozwiązanie problemu może się przy tym różnić w zależności od tego, z jakiego typu urządzenia (oraz z jakim systemem operacyjnym) korzystamy w celu odtwarzania filmów i seriali udostępnianych przez platformę.

E100, czyli tvq-pb-101 w serwisie Netflix. Jak rozwiązać problem?

W przypadku telewizorów lub podłączonych do nich urządzeń (którymi mogą być konsole do gier, Apple TV itd.) do przesyłania strumieniowego konieczne jest ponowne uruchomienie urządzenia. Jeśli zwykły restart nie wystarczy, to należy je wyłączyć, odłączyć od zasilania, odczekać około 15 sekund i dopiero włączyć sprzęt ponownie.

W przypadku dekoderów od kablówki lub telewizji satelitarnej również zalecane jest ponowne uruchomienie, ale w ich przypadku Netflix sugeruje, aby poczekać dłużej z ich ponownym podłączeniem do prądu. W tym przypadku warto dać im od minuty do trzech minut spokoju, zanim spróbujemy ponownie włączyć film lub serial.

A co jeśli zalecane przez Netflix sposoby rozwiązania problemu nie pomagają?

Netflix wyszczególnia dodatkowy sposób na „rozwiązanie” problemu w przypadku telewizorów i przystawek do nich z systemem Android. W niektórych przypadkach funkcja strumieniowego przesyłania… nie jest dostępna i już. Zaleceniem serwisu Netflix jest - nie żartuję - zakup innego sprzętu…

Niektórzy użytkownicy, którzy napotkali na podobne problemy, raportują w serwisach social media, iż zniknęły one samoistnie po kilku dniach. A co, jeśli nie chcemy czekać, bo jesteśmy naprawdę napaleni na pierwsze odcinki 2. sezonu „Wednesday” lub planujemy kolejny seans kultowej kreskówki „Batman: The Animated Series”?

Inne sposoby na naprawdę serwisu Netflix

Sposobem na usunięcie błędu tvq-pb-101 (E100) i innych problemów może być reinstalacja aplikacji Netflix wraz z usunięciem zapisanych przez nią w urządzeniu danych. Jeśli z kolei korzystamy z przeglądarki, a nie z aplikacji - to możemy spróbować usunąć pliki tymczasowe lub całkowicie ją przeinstalować.

Sprawdź sposoby rozwiązywania innych tego typu problemów:

REKLAMA

Inny sposób, jaki proponują użytkownicy serwisu Netflix dotknięci tego typu problemami, to zalogowanie się na swoje konto na innym urządzeniu i stworzenie dodatkowego profilu. Możliwe, że to wystarczy, aby Netflix zaczął działać również na tym urządzeniu, na którym kod błędu E100 się pojawił powodując problemy z odtwarzaniem.

Jeśli to nie pomoże, to jeśli problem z serwisem Netflix występuje na urządzeniu mobilnym, a nie na TV, możemy spróbować jeszcze innej metody polegającej na otwarciu strony tej usługi w przeglądarce, takiej jak np. Firefox. Z jej poziomu możemy potem spróbować uruchomić odtwarzanie bezpośrednio w aplikacji wyświetlającej błąd.

REKLAMA

Piotr Grabiec 24.08.2025 10:57

Ładowanie...