Użytkownicy, których przy próbie obejrzenia filmu lub serialu w serwisie Max wita kod błędu 1k-0033, mogą chcieć szukać informacji na jego temat na stronie internetowej dostawcy tej usługi. Niestety wpisując tę frazę do wyszukiwarki nie dostaniemy żadnych informacji. Jedyne, co pozostaje, to rozmawiać z botem, który zwykle nic nie wie, a na koniec zaproponuje napisanie e-maila do BOK-u. Zero pomocy dla ludzi, którzy np. czekali do 3:00 na premierę nowego „Pingwina”.