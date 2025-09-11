Użytkownicy Netfliksa mają nowy ulubiony serial. W Polsce o nim cicho

Ładowanie...

"Szklane serce" to taka współczesna wariacja na temat baśni o Kopciuszku. W japońskim serialu podążamy za młodą perkusistką Akane. Zostaje ona wyrzucona ze swojego zespołu i kiedy jest w największym dołku, genialny muzyk odkrywa jej talent. Zaprasza ją do swojej nowej grupy. Główna bohaterka podejmuje wyzwanie i stopniowo odkrywa swój indywidualny styl.



"Szklane serce" zgodnie z zapowiedziami Netfliksa wyznacza zupełnie nowe standardy japońskich seriali. Zachwyca bowiem filmowym rozmachem i scenami z udziałem dziesiątek tysięcy statystów, w który rozbrzmiewa chwytliwa muzyka. Choć brzmi to jedynie jak marketingowe obietnice bez pokrycia, widzowie potwierdzają, że to prawda. Nie mogą się bowiem od produkcji oderwać.

Szklane serce - opinie o serialu Netfliksa

Właściwie to widzowie potwierdzają po prostu opinie krytyków, którzy zachwycili się "Szklanym sercem". Na Rotten Tomatoes serial zebrał aż 80 proc. pozytywnych recenzji. Nic więc dziwnego, że użytkownicy Netfliksa chętnie po niego sięgali. Zadebiutował na platformie pod koniec lipca i zaraz wbił się do globalnej topki najpopularniejszych seriali nieanglojęzycznych.

Co prawda "Szklane serce" do szczytu zestawienia nigdy nie doszło, a raczej wlokło się w jego ogonie. Tak mocno zawojowało jednak serca użytkowników Netfliksa, że do teraz zachwycają się nim w mediach społecznościowych. Nazywają go nawet swoim ulubionym serialem tego roku.

Obejrzyjcie "Szklane serce" na Netfliksie. Nie zawiedziecie się. To mój ulubiony serial roku



"Szklane serce" na Netfliksie ogląda się bardzo przyjemnie



Obejrzyjcie "Szklane serce" na Netfliksie. Podziękujecie mi później - czytamy na X (dawny Twitter).

Choć od premiery "Szklanego serca" minęło już grubo ponad miesiąc, wciąż się o nim mówi. A jednak w Polsce ciągle jest o nim cicho. Japoński serial nie trafił do topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w naszym kraju. Czyżbyśmy więc przegapili produkcję wyjątkową? Wciąż możemy się o tym przekonać, nadrabiając tę zaległość.



Rafał Christ 11.09.2025 16:41

