Polska komedia prosto z kin ekspresowo trafi na Netfliksa

Biblioteka Netfliksa wzbogaci się o kolejny polski tytuł. Jest to absolutna nowość, która zadebiutowała na wielkich ekranach pod koniec lipca, a już niebawem będą ją mogli obejrzeć subskrybenci streamingowego giganta. Mowa o filmie "Vinci 2", który otrzymał już datę premiery.

Anna Bortniak
vinci 2 premiera na netflix jest data
W 2004 roku zadebiutował film "Vinci". Komedia kryminalna w reżyserii Juliusza Machulskiego skupia się na złodziejaszku Cumie (Robert Więckiewicz), który po kilku latach odsiadki z pomocą pasera Grubego (Mieczysław Grąbka) wychodzi z więzienia. Cuma nie zamierza jednak próżnować - niedługo po wyjściu na wolność otrzymuje zlecenie, by ukraść "Damę z gronostajem" namalowaną przez Leonarda da Vinci. Obraz ma bowiem trafić do Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Cuma prosi o pomoc Juliana (Borys Szyc), byłego kolegę po fachu, który w międzyczasie został policjantem.

Vinci 2 - kiedy premiera w serwisie Netflix? Jest data

"Vinci 2" to kontynuacja produkcji Machulskiego, która została nakręcona ponad 20 lat po premierze pierwszej części. Zainteresowanie twórczością reżysera przez ten czas wcale jednak nie zmalało - komedia kryminalna podczas weekendu otwarcia zgromadziła około 160 tys. widzów, stając się największą polską premierą podczas tegorocznych wakacji.

Dziś wiadomo już, że produkcja, która zadebiutowała 25 lipca, trafi na Netfliksa mniej, niż 3 miesiące po premierze - 8 października.

W sequelu Cuma wiedzie spokojnie życie w hiszpańskiej Andaluzji, nie spodziewając się, że ponownie wróci do gry. Aż do momentu, gdy okazuje się, że Chudy (Mirosław Haniszewski), obecny rywal Grubego, planuje napad w Krakowie wraz z nową i młodą ekipą. Dla Cumy to sprawa honoru. Postanawia zatem wrócić do Polski, by odzyskać szacunek i wyrównać rachunki.

W obsadzie "Vinci 2" znalazła się oryginalna obsada, czyli Robert Więckiewicz, Borys Szyc, Kamilla Baar, Jacek Król, Łukasz Simlat i Marcin Dorociński, ale również nowe twarze - Mirosław Haniszewski, Piotr Witkowski, Jakub Hycnar, Zofia Jastrzębska i Jan Sałasiński. Za kamerą ponownie stanął Juliusz Machulski.

Film "Vinci 2" trafi na Netfliksa 8 października.

Anna Bortniak
10.09.2025 19:52
Tagi: Filmy NetflixPolskie filmyPolskie komedie
