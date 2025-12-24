Netflix nie pozwala na nudę. Propozycje na długi weekend

Ładowanie...

Długi, świąteczny weekend sprzyja przede wszystkim rodzinnemu spędzaniu czasu, zajadaniu się potrawami, innymi słowy, temu, co powinno być przyjemne. Są jednak i tacy, którym do szczęścia wystarczy herbata, kocyk i coś do obejrzenia w te chłodne, zimowe dni - i to jest okej. Tacy odbiorcy mogą skorzystać z oferty Netfliksa, bowiem w ciągu najbliższych dni oferta serwisu powiększy się o kilka ważnych tytułów.

Netflix - tytuły na długi weekend. TOP 6

Żegnaj, June

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 114 minut

Reżyser: Kate Winslet

Obsada: Kate Winslet, Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Risborough, Timothy Spall, Helen Mirren

Debiuty reżyserskie wśród aktorów to coraz częstsza praktyka. Niedawno w kinach taki ruch wykonała Scarlett Johansson. Tym razem swoją przygodę ze staniem za kamerą rozpoczyna Kate Winslet. Bierze się za gatunek dość bezpieczny - mowa o familijnym, świątecznym dramacie. Jego akcja rozgrywa się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, gdy życie czwórki rodzeństwa nagle się zmienia, gdy stan zdrowia ich chorej matki (Helen Mirren) pogarsza się w okresie świątecznym. Film jest zapowiadany jako historia o miłości, pojednaniu i żałobie.

Premiera 24 grudnia.

Madagaskar

Rok produkcji: 2005

Czas trwania: 86 minut

Reżyser: Eric Darnell, Tom McGrath

Obsada: Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett Smith

Ocena IMDb: 6.9/10

Kultowa animacja, która z czasem rozrosła się do miana wielkiej marki, której spin-offem są chociażby słynne "Pingwiny z Madagaskaru". Aż ciężko uwierzyć, że minęło aż 20 lat! Lew Alex, żyrafa Melman, hipopotamica Gloria i zebra Marty to przyjaciele, którzy w zoo wiedli spokojne życie. Wskutek niespełnionych dotychczas marzeń jednego z nich i nieoczekiwanego splotu okoliczności uciekają z zoo, a następnie zostają razem przetransportowani do Afryki, konkretnie na wyspę Madagaskar. Tam muszą się nauczyć nowego życia.

Premiera 24 grudnia.

Skrzat: Nowy początek

Rok produkcji: 2005

Reżyser: Krzysztof Komander

Obsada: Amelia Golda, Maksymilian Zieliński, Natalia Komander, Arkadiusz Jakubik, Agata Turkot

Ocena IMDb: 7.6/10

Tym razem propozycja z cyklu: dziecięce kino familijno-przygodowe. 11-letnia Hania (Golda) właśnie przeprowadziła się do nowego miasta i stara się odnaleźć się w zupełnie nowym środowisku. Idzie jak po grudzie, a niespecjalnie pomaga w tym to, że Hania wierzy w istnienie skrzatów. Kiedy dziewczynki z klasy zabierają jej medalik – bezcenną rodzinną pamiątkę – Hania postanawia odzyskać go za wszelką cenę. By tego dokonać, musi udowodnić, że skrzaty istnieją naprawdę. W tej pełnej przygód misji pomoże jej szkolny outsider Michał (Zieliński) – szkolny outsider i młody wynalazca.

Premiera 25 grudnia.

To my

Rok produkcji: 2019

Czas trwania: 116 minut

Reżyser: Jordan Peele

Obsada: Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Tim Heidecker

Ocena IMDb: 6.8/10

Jordan Peele to jeden z najważniejszych współczesnych reżyserów. Mało kto tak dobrze jak on potrafi w jednym filmie zmieścić wchodzące pod skórę kino grozy, historię o tematyce rasowej i komentarz społeczny wobec Ameryki. Mała Adelaide odłącza się od ojca w lunaparku i w pokoju luster spotyka swego sobowtóra. Po latach jako dorosła kobieta (Lupita Nyong’o) przyjeżdża w to samo miejsce z mężem Gabe'em (Winston Duke) i z dziećmi na wakacje Wkrótce wszystko zmienia się w koszmar - na ich podjeździe pojawiają się...ich sobowtóry. Wówczas rozpoczyna się walka o przetrwanie.

Premiera 25 grudnia.

Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 115 minut

Reżyser: Laura Poitras, Mark Obenhaus

Ocena IMDb: 7.5/10

Jedyny reprezentant kina dokumentalnego w tym zestawieniu propozycji Netfliksa. "Zatajone" to dokument o nagrodzonym Pulitzerem Seymourze Hershu. Ten dziennikarz przez lata relacjonował wiele tematów, o których Ameryka i rządzący nią prawdopodobnie woleliby zapomnieć - skandale związane z torturami i zbrodniami popełnianymi przez armię amerykańską podczas wojen w Wietnamie i Iraku, tajne bombardowanie Kambodży przez USA. Słynna dokumentalistka, Laura Poitras przygląda się jego karierze.

Premiera 26 grudnia.

Stranger Things 5 - część 2

Lata emisji: 2016-

Liczba sezonów: 5

Twórcy: Matt Duffer, Ross Duffer

Obsada: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, David Harbour, Jamie Campbell Bower

Ocena IMDb: 8.6/10

Pierwsze odcinku 5. sezonu przyniosły nam sporo emocji, a zwłaszcza ostatni - intensywną atmosferę, spektakularne starcia i zwroty akcji. Teraz wiemy już, że Will (Noah Schnapp) jest posiadaczem mocy. Jak użyje jej w starciu z diabolicznym Vecną (Bower)? Czy Hawkins przetrwa? Co z Max (Sadie Sink)? Druga część ma przynieść nam więcej odpowiedzi.

Premiera 26 grudnia.

Adam Kudyba 24.12.2025 08:05

