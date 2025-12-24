Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Netflix nie pozwala na nudę. Propozycje na długi weekend

Wraz z Wigilią, oficjalnie otwierającą święta, zaczyna się też długi weekend. W ciągu najbliższych dni czeka nas wiele dobrego ze strony Netfliksa. Przedstawiamy najciekawsze pozycje, które trafią do oferty serwisu w najbliższych dniach.

Adam Kudyba
netflix swieta co obejrzec
REKLAMA

Długi, świąteczny weekend sprzyja przede wszystkim rodzinnemu spędzaniu czasu, zajadaniu się potrawami, innymi słowy, temu, co powinno być przyjemne. Są jednak i tacy, którym do szczęścia wystarczy herbata, kocyk i coś do obejrzenia w te chłodne, zimowe dni - i to jest okej. Tacy odbiorcy mogą skorzystać z oferty Netfliksa, bowiem w ciągu najbliższych dni oferta serwisu powiększy się o kilka ważnych tytułów.

REKLAMA

Netflix - tytuły na długi weekend. TOP 6

REKLAMA

Żegnaj, June

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 114 minut
  • Reżyser: Kate Winslet
  • Obsada: Kate Winslet, Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Risborough, Timothy Spall, Helen Mirren

Debiuty reżyserskie wśród aktorów to coraz częstsza praktyka. Niedawno w kinach taki ruch wykonała Scarlett Johansson. Tym razem swoją przygodę ze staniem za kamerą rozpoczyna Kate Winslet. Bierze się za gatunek dość bezpieczny - mowa o familijnym, świątecznym dramacie. Jego akcja rozgrywa się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, gdy życie czwórki rodzeństwa nagle się zmienia, gdy stan zdrowia ich chorej matki (Helen Mirren) pogarsza się w okresie świątecznym. Film jest zapowiadany jako historia o miłości, pojednaniu i żałobie.

Premiera 24 grudnia.

Madagaskar

  • Rok produkcji: 2005
  • Czas trwania: 86 minut
  • Reżyser: Eric Darnell, Tom McGrath
  • Obsada: Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett Smith
  • Ocena IMDb: 6.9/10

Kultowa animacja, która z czasem rozrosła się do miana wielkiej marki, której spin-offem są chociażby słynne "Pingwiny z Madagaskaru". Aż ciężko uwierzyć, że minęło aż 20 lat! Lew Alex, żyrafa Melman, hipopotamica Gloria i zebra Marty to przyjaciele, którzy w zoo wiedli spokojne życie. Wskutek niespełnionych dotychczas marzeń jednego z nich i nieoczekiwanego splotu okoliczności uciekają z zoo, a następnie zostają razem przetransportowani do Afryki, konkretnie na wyspę Madagaskar. Tam muszą się nauczyć nowego życia.

Premiera 24 grudnia.

Skrzat: Nowy początek

  • Rok produkcji: 2005
  • Reżyser: Krzysztof Komander
  • Obsada: Amelia Golda, Maksymilian Zieliński, Natalia Komander, Arkadiusz Jakubik, Agata Turkot
  • Ocena IMDb: 7.6/10

Tym razem propozycja z cyklu: dziecięce kino familijno-przygodowe. 11-letnia Hania (Golda) właśnie przeprowadziła się do nowego miasta i stara się odnaleźć się w zupełnie nowym środowisku. Idzie jak po grudzie, a niespecjalnie pomaga w tym to, że Hania wierzy w istnienie skrzatów. Kiedy dziewczynki z klasy zabierają jej medalik – bezcenną rodzinną pamiątkę – Hania postanawia odzyskać go za wszelką cenę. By tego dokonać, musi udowodnić, że skrzaty istnieją naprawdę. W tej pełnej przygód misji pomoże jej szkolny outsider Michał (Zieliński) – szkolny outsider i młody wynalazca.

Premiera 25 grudnia.

To my

  • Rok produkcji: 2019
  • Czas trwania: 116 minut
  • Reżyser: Jordan Peele
  • Obsada: Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Tim Heidecker
  • Ocena IMDb: 6.8/10

Jordan Peele to jeden z najważniejszych współczesnych reżyserów. Mało kto tak dobrze jak on potrafi w jednym filmie zmieścić wchodzące pod skórę kino grozy, historię o tematyce rasowej i komentarz społeczny wobec Ameryki. Mała Adelaide odłącza się od ojca w lunaparku i w pokoju luster spotyka swego sobowtóra. Po latach jako dorosła kobieta (Lupita Nyong’o) przyjeżdża w to samo miejsce z mężem Gabe'em (Winston Duke) i z dziećmi na wakacje Wkrótce wszystko zmienia się w koszmar - na ich podjeździe pojawiają się...ich sobowtóry. Wówczas rozpoczyna się walka o przetrwanie.

Premiera 25 grudnia.

Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 115 minut
  • Reżyser: Laura Poitras, Mark Obenhaus
  • Ocena IMDb: 7.5/10

Jedyny reprezentant kina dokumentalnego w tym zestawieniu propozycji Netfliksa. "Zatajone" to dokument o nagrodzonym Pulitzerem Seymourze Hershu. Ten dziennikarz przez lata relacjonował wiele tematów, o których Ameryka i rządzący nią prawdopodobnie woleliby zapomnieć - skandale związane z torturami i zbrodniami popełnianymi przez armię amerykańską podczas wojen w Wietnamie i Iraku, tajne bombardowanie Kambodży przez USA. Słynna dokumentalistka, Laura Poitras przygląda się jego karierze.

Premiera 26 grudnia.

Stranger Things 5 - część 2

  • Lata emisji: 2016-
  • Liczba sezonów: 5
  • Twórcy: Matt Duffer, Ross Duffer
  • Obsada: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, David Harbour, Jamie Campbell Bower
  • Ocena IMDb: 8.6/10

Pierwsze odcinku 5. sezonu przyniosły nam sporo emocji, a zwłaszcza ostatni - intensywną atmosferę, spektakularne starcia i zwroty akcji. Teraz wiemy już, że Will (Noah Schnapp) jest posiadaczem mocy. Jak użyje jej w starciu z diabolicznym Vecną (Bower)? Czy Hawkins przetrwa? Co z Max (Sadie Sink)? Druga część ma przynieść nam więcej odpowiedzi.

Premiera 26 grudnia.

REKLAMA

Więcej o ofercie Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
24.12.2025 08:05
Tagi: Co obejrzeć?Filmy NetflixSeriale Netflix
Najnowsze
8:05
Netflix nie pozwala na nudę. Propozycje na długi weekend
Aktualizacja: 2025-12-24T08:05:00+01:00
7:15
Najlepsze komedie 2025 roku. Zwycięzca mógł być tylko jeden
Aktualizacja: 2025-12-24T07:15:00+01:00
20:11
Na Prime Video nowe sci-fi walczy z fantasy. Wygrywają widzowie
Aktualizacja: 2025-12-23T20:11:00+01:00
18:51
Netflix kasuje serial dla młodzieży. Ten akurat dało się oglądać
Aktualizacja: 2025-12-23T18:51:11+01:00
18:22
W Avatarze 3 zagrała wnuczka Charliego Chaplina. To świetna rola
Aktualizacja: 2025-12-23T18:22:00+01:00
16:11
Klasyk kina wojennego podbija HBO Max. Jest inny niż wszystko, co widziałeś
Aktualizacja: 2025-12-23T16:11:00+01:00
15:56
Avengers: Doomsday z pierwszym zwiastunem. Tak, on wraca
Aktualizacja: 2025-12-23T15:56:39+01:00
14:18
Disney+ pokazał nowości na styczeń 2026. Nie ma słabego ogniwa
Aktualizacja: 2025-12-23T14:18:15+01:00
13:30
Najlepsza komedia fantasy 2025 roku właśnie trafiła na VOD
Aktualizacja: 2025-12-23T13:30:16+01:00
12:57
HBO Max ujawnił najpopularniejsze filmy i seriale 2025 roku. Ja w szoku
Aktualizacja: 2025-12-23T12:57:45+01:00
10:47
Odyseja pod ostrzałem. Widzowie śmieją się z kostiumów
Aktualizacja: 2025-12-23T10:47:12+01:00
9:50
Widzowie kochają kryminał HBO Max. Dopiero teraz go odkryliście?
Aktualizacja: 2025-12-23T09:50:57+01:00
9:27
Thor powróci w Avengers: Doomsday. Marvelowi znów wyciekł zwiastun
Aktualizacja: 2025-12-23T09:27:58+01:00
8:33
Netflix ujawnił czas trwania ostatnich odcinków Stranger Things. Grubo
Aktualizacja: 2025-12-23T08:33:36+01:00
18:33
Kiedy nowe odcinki thrillera To jej wina w SkyShowtime? Harmonogram
Aktualizacja: 2025-12-22T18:33:00+01:00
17:17
O tych filmach świątecznych na pewno nie słyszeliście. To ukryte perełki
Aktualizacja: 2025-12-22T17:17:00+01:00
15:41
Tak wygląda Odyseja. Monumentalne fantasy Nolana dostało pełny zwiastun
Aktualizacja: 2025-12-22T15:41:28+01:00
12:22
Widziałem fragment Odysei. Wbiła mnie w fotel
Aktualizacja: 2025-12-22T12:22:00+01:00
11:41
To była najlepsza postać Avatara 3. Została koszmarnie zmarnowana
Aktualizacja: 2025-12-22T11:41:00+01:00
11:02
Gdzie obejrzeć Psi Patrol? Sprawdzamy dostępność serialu i filmów
Aktualizacja: 2025-12-22T11:02:19+01:00
11:01
Taco Hemingway wyprzedał trasę. Fajnie, tylko dlaczego w przedsprzedaży?
Aktualizacja: 2025-12-22T11:01:05+01:00
10:20
Avatar 3 już przeszedł do historii. Tyle zarobił w weekend
Aktualizacja: 2025-12-22T10:20:15+01:00
10:06
Twórcy "Jedynej" nie kryją żalu. Google Earth zaspoilowało ich serial
Aktualizacja: 2025-12-22T10:06:07+01:00
8:11
Aktor z filmu To: Rozdział 2 nie żyje. Miał 46 lat
Aktualizacja: 2025-12-22T08:11:37+01:00
16:35
Zawsze marzyłem o takim kinie szpiegowskim. HBO Max rozpieszcza
Aktualizacja: 2025-12-21T16:35:38+01:00
15:24
Avatar 3, czyli TOP 5 największych zbrodni Jamesa Camerona. Zgrzytam zębami
Aktualizacja: 2025-12-21T15:24:00+01:00
13:16
Przesilenie zimowe to idealny film na Święta. Wybraliśmy 5 podobnych
Aktualizacja: 2025-12-21T13:16:29+01:00
10:57
Jestem oczarowana świątecznymi nowościami w VOD. W końcu mam co oglądać
Aktualizacja: 2025-12-21T10:57:00+01:00
9:29
Twórca Leona zawodowca zaadaptował klasykę literatury. Jestem zaskoczony
Aktualizacja: 2025-12-21T09:29:00+01:00
8:47
Netflix dodaje ten film, żeby nas dobić. Szybko się nie pozbieramy
Aktualizacja: 2025-12-21T08:47:30+01:00
6:22
Facet na święta to hit. Czy Netflix ogłosi 4. sezon?
Aktualizacja: 2025-12-21T06:22:00+01:00
5:15
Avatar 3 leci do Disney+. Kiedy premiera online?
Aktualizacja: 2025-12-21T05:15:00+01:00
14:10
Użytkownicy Disney+ szanują tradycję. Już oglądają ulubioną komedię Polaków
Aktualizacja: 2025-12-20T14:10:00+01:00
13:09
Ten film wojenny powinien lecieć w kinach. Ale w streamingu też ogląda się go jak Call of Duty
Aktualizacja: 2025-12-20T13:09:00+01:00
12:11
Widziałem nowego Spartakusa. Fani starego serialu, jesteście w domu
Aktualizacja: 2025-12-20T12:11:00+01:00
11:01
W nowym horrorze na Netfliksie nie przewidzisz, kto zginie pierwszy
Aktualizacja: 2025-12-20T11:01:00+01:00
10:01
HBO Max szykuje się do Świąt. Nowości serwisu są bezkonkurencyjne
Aktualizacja: 2025-12-20T10:01:00+01:00
9:08
Nowość sci-fi gotowa roznieść Prime Video. Użytkownicy czekali na to od dawna
Aktualizacja: 2025-12-20T09:08:00+01:00
8:06
O co chodzi z ogniem i popiołem w Avatarze 3? I o czym będzie kontynuacja?
Aktualizacja: 2025-12-20T08:06:00+01:00
7:04
Kevin sam w domu jest takim hitem, że ludzie płacą, by go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-12-20T07:04:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA