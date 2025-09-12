REKLAMA
Netflix: TOP 6 nowości na weekend, w tym polski hit kinowy

Połowa września tuż przed nami, ale co najważniejsze, zbliża się wyczekiwana część tygodnia - weekend. Netflix ma kilka propozycji, które pozwolą go umilić. Oto najciekawsze nowości serwisu.

Adam Kudyba
Niedługo po początku roku szkolnego każdemu przyda się chwila wytchnienia. Jedną z opcji wartych rozważenia jest oferta streamingowa zaproponowana przez Netfliksa. Polscy subskrybenci tej platformy chętnie oglądają dostępne tam produkcje: spośród filmów pod względem oglądalności króluje "100 dni do matury", a tuż za nimi znajdują "K-popowe łowczynie demonów" i "Wesele". Gdy zaś mowa o serialach, to tam największym zainteresowaniem cieszą się "Wednesday" i "Dwa groby". Prezentujemy 6 najciekawszych nowości, którymi warto się zainteresować w nadchodzący weekend.

Netflix: nowości na weekend. TOP 6

Nie ten Paryż

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 107 minut 
  • Reżyseria: Janeen Damian
  • Obsada: Miranda Cosgrove, Pierson Fode, Frances Fisher, Yvonne Orji

Jaki kraj, taki Paryż, chciałoby się rzec. A przynajmniej taka myśl mogła przejść przez głowę Dawn (Miranda Cosgrove). Kobieta zgłasza się do udziału w programie randkowym przekonana, że jego akcja dzieje się w Paryżu. Rzeczywistość jest zgoła odmienna - zdjęcia są kręcone w Paris - miejscowości w Teksasie. Rozczarowana kobieta planuje opuścić program, ale wkrótce spotyka na swojej drodze Treya (Fode).

Charlie Sheen: Dokument

  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Andrew Renzi
  • Ocena IMDb: 7,9/10

Nie ma chyba w Hollywood większego skandalisty niż Charlie Sheen. Nie na darmo w końcu wzięło się użyte w jednej z polskich piosenek stwierdzenie "imprezuję jak Charlie Sheen". Aresztowanie za napaść, przemoc domowa, alkohol, narkotyki, zarażanie wirusem HIV - to tylko skrawki jego życiorysu. W dwuczęściowym dokumencie Netfliksa aktor opowiada o swoim życiu, karierze, wzlotach i upadkach.

Zabite

  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Luis Estrada
  • Obsada: Paulina Gaitan, Arcelia Ramirez, Joaquin Cosio
  • Ocena IMDb: 6,5/10

Adaptacja powieści Jorge Ibarguengoitii. Głównymi bohaterkami meksykańskiego miniserialu są siostry Arcangela i Serafina Baladro, które w latach 60. prowadziły w Meksyku domy publiczne i dopuszczały się bezlitosnych morderstw. Z biegiem czasu przeszły do historii jako najokrutniejsze i najbardziej przerażające seryjne morderczynie w kraju, które zbudowały swoje imperium.

Dziennik porzuconej dziewczyny

  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Emma Bucht, Susanne Thorson
  • Obsada: Carla Sehn, Moah Madsen, Johannes Lindkvist
  • Ocena IMDb: 5,8/10

Choć kraje z północy Europy częściej częstują nas mroźnymi kryminałami, tym razem mamy inne klimaty. Serial przenosi nas do Szwecji, a konkretniej do Malmoe, gdzie mieszka Amanda - 31-letnia kobieta, która spędza lato na intensywnym randkowaniu, przeszukiwaniu aplikacji. Próbuje wszystkiego, byle tylko poczuć się kochana. Wraz z przyjaciółkami poszukują odpowiedzi na pytanie: dlaczego tak trudno jest znaleźć miłość?

Love is Blind: Francja

  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Chris Coelen
  • Obsada: Teddy Riner, Luthna Plocus

Popularne reality show dotarło również na Lazurowe Wybrzeże. Format nie ulega zmianie - single poznają się, randkują i zaręczają się, nie widząc się na oczy. Czy to zadziała? I co ważniejsze: czy znajdą prawdziwą miłość? Odwieczne pytanie może znaleźć odpowiedź właśnie w tym programie, prowadzonym przez Teddy'ego Rinera i Luthnę Plocus.

100 dni do matury

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 110 minut 
  • Reżyseria: Mikołaj Piszczan
  • Obsada: Bartosz Laskowski, Jacek Koman, Małgorzata Foremniak, Pola Sieczko
  • Ocena IMDb: 4,5/10

Polski hit wyprodukowany przez nikogo innego, jak Ekipę. Uczęszczający do klasy maturalnej Kapsel orientuje się, że nadchodzący egzamin dojrzałości będzie wstępem do przyszłego rozpadu jego paczki przyjaciół - każde z nich zapewne rozjedzie się w swoją stronę. Decyduje się więc na szalony plan - chce włamać się do systemu Ministerstwa Edukacji i zmienić wyniki matur.

Więcej o produkcjach Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

Adam Kudyba
12.09.2025 17:15
