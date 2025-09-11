Użytkownicy Netfliksa wydali wyrok. To najlepszy serial na podstawie Harlana Cobena
Na Netfliksie roi się od seriali na podstawie prozy Harlana Cobena. Uwielbiają je użytkownicy platformy z całego świata. W mediach społecznościowych chętnie wskazują swoje ulubione. Wybór niby trudny, ale wielu widzów nie ma wątpliwości. "Niewinny" jest najlepszy.
W 2018 roku Netflix podpisał umowę z Harlanem Cobenem na kilkanaście adaptacji jego książek. Cztery lata później ją przedłużył, bo przecież kolejne seriale - z różnych części świata - cieszyły się sporym zainteresowaniem. Dalej się zresztą cieszą, bo ich liczba stale się powiększa. Do tej pory powstało ich 10 ("Safe" został zrealizowany jeszcze przed kontraktem), a kolejne są już w drodze.
Przy tylu serialach trudno jednoznacznie wybrać ten najlepszy. Niektórzy uważają, że te polskie nie mają sobie równych (są trzy - "W głębi lasu", "Zachowaj spokój", "Tylko jedno spojrzenie"). W mediach społecznościowych użytkownicy Netfliksa znacznie częściej wskazują jednak produkcję hiszpańską. Dla nich to właśnie "Niewinny" bije konkurencję na głowę.
Niewinny - najlepszy serial na podstawie Harlana Cobena?
"Niewinny" opowiada historię Mateo, który niesłusznie zostaje skazany za morderstwo. Po latach spędzonych w więzieniu wreszcie ma szansę na szczęście - z ciężarną żoną szykuje się do kupna domu marzeń. Ale jak to w kryminałach Harlana Cobena już bywa, nic nie układa się po jego myśli. Jeden telefon ponownie rujnuje mu życie.
W czasie premiery w 2021 roku użytkownicy Netfliksa nie mogli się od "Niewinnego" oderwać. Do tej pory w mediach społecznościowych bardzo miło go wspominają.
Nowe adaptacje Harlana Cobena to meh. (...) Najlepsza od Netfliksa to "Niewinny", bo potem każda kolejna jest gorsza od poprzedniej
"Niewinny" jest jedną z najlepszych opowieści, jakie widziałem na ekranie
"Niewinny" jest jedną z najlepszych rzeczy, jakie zrobił Netflix! Harlan Coben to legenda
- czytamy na X (dawny Twitter).
Nawet jeśli od premiery "Niewinnego" minęło ładnych parę lat, ewidentnie wciąż rozpala on wyobraźnię użytkowników Netfliksa. Jeśli więc jeszcze go nie wiedzieliście, a jesteście fanami adaptacji książek Harlana Cobena, najwyższy czas nadrobić zaległości.
