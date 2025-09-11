Ładowanie...

W 2018 roku Netflix podpisał umowę z Harlanem Cobenem na kilkanaście adaptacji jego książek. Cztery lata później ją przedłużył, bo przecież kolejne seriale - z różnych części świata - cieszyły się sporym zainteresowaniem. Dalej się zresztą cieszą, bo ich liczba stale się powiększa. Do tej pory powstało ich 10 ("Safe" został zrealizowany jeszcze przed kontraktem), a kolejne są już w drodze.



Przy tylu serialach trudno jednoznacznie wybrać ten najlepszy. Niektórzy uważają, że te polskie nie mają sobie równych (są trzy - "W głębi lasu", "Zachowaj spokój", "Tylko jedno spojrzenie"). W mediach społecznościowych użytkownicy Netfliksa znacznie częściej wskazują jednak produkcję hiszpańską. Dla nich to właśnie "Niewinny" bije konkurencję na głowę.

REKLAMA

Niewinny - najlepszy serial na podstawie Harlana Cobena?

"Niewinny" opowiada historię Mateo, który niesłusznie zostaje skazany za morderstwo. Po latach spędzonych w więzieniu wreszcie ma szansę na szczęście - z ciężarną żoną szykuje się do kupna domu marzeń. Ale jak to w kryminałach Harlana Cobena już bywa, nic nie układa się po jego myśli. Jeden telefon ponownie rujnuje mu życie.

W czasie premiery w 2021 roku użytkownicy Netfliksa nie mogli się od "Niewinnego" oderwać. Do tej pory w mediach społecznościowych bardzo miło go wspominają.

Nowe adaptacje Harlana Cobena to meh. (...) Najlepsza od Netfliksa to "Niewinny", bo potem każda kolejna jest gorsza od poprzedniej



"Niewinny" jest jedną z najlepszych opowieści, jakie widziałem na ekranie



"Niewinny" jest jedną z najlepszych rzeczy, jakie zrobił Netflix! Harlan Coben to legenda



- czytamy na X (dawny Twitter).

Nawet jeśli od premiery "Niewinnego" minęło ładnych parę lat, ewidentnie wciąż rozpala on wyobraźnię użytkowników Netfliksa. Jeśli więc jeszcze go nie wiedzieliście, a jesteście fanami adaptacji książek Harlana Cobena, najwyższy czas nadrobić zaległości.



Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

"NIEWINNEGO" OBEJRZYSZ NA: NIEWINNY Netflix

REKLAMA

Rafał Christ 11.09.2025 11:32

Ładowanie...