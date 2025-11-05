REKLAMA
Nowości Canal+ na listopad. Powrót kultowego polskiego serialu

Rok 2025 powoli chyli się ku końcowi, za to jesienna, chłodna atmosfera trwa w najlepsze. Listopadowa oferta Canal+ powinna rozgrzać widzów i skłonić ich do seansów w bezpiecznej, domowej przestrzeni. Oto filmy i seriale, które serwis przygotował na ten miesiąc dla swoich subskrybentów.

Adam Kudyba
canal plus nowosci listopad
Jesień, jakkolwiek piękna, sprzyja deszczowej pogodzie, ciemnym chmurom i widokami, przez które raczej nie chce się wychodzić z domu. Jeśli ktoś zdecyduje się rzeczywiście częściej zostawać w czterech ścianach, nie ominie go zestaw produkcji, które lada dzień trafią do oferty Canal+. Nie brakuje wśród nich znanych i lubianych tytułów - sporo z nich to nowości, które jeszcze jakiś czas temu można było znaleźć w repertuarze kin. Szykuje się również powrót serialu, który kocha cała Polska.

Canal+ - nowości. Co przygotował serwis?

Wrooklyn Zoo

Krzysztof Skonieczny kilka lat temu dał światu jeden z najlepszych polskich serialów - "Ślepnąc od świateł". Kolejne swoje twórcze kroki skierował do stolicy Dolnego Śląska, Wrocławia. "Wrooklyn Zoo" to historia charyzmatycznego skejta Kosy i wywodzącej się z tradycyjnej rodziny, romskiej dziewczyny Zory, którzy żyją w odmiennych, niekoniecznie pałających do siebie sympatią środowiskach. Wkrótce pomiędzy nimi rodzi się między nimi silne, niezdolne do powstrzymania przez kogokolwiek uczucie. Produkcja zdobyła nagrodę na FPFF w Gdyni w 2024 roku w kategorii najlepszy montaż, a w jej obsadzie, oprócz debiutujących Mateusza Okuły i Natalii Szmidt znaleźli się m.in. Konrad Eleryk, Jan Frycz czy Zdechły Osa.

Premiera 8 listopada w Canal+.

WROOKLYN ZOO

Dziewczyna z igłą

Polsko-duńska koprodukcja, która reprezentowała kraj ze stolicą w Kopenhadze na Oscarach - znalazła się tam w ścisłej piątce nominowanych w kategorii "najlepszy film międzynarodowy". Produkcja w reżyserii Magnusa von Horna (absolwenta łódzkiej filmówki) opowiada o młodej szwaczce Karoline, która po zajściu w ciążę z właścicielem szwalni zostaje zwolniona z pracy. Wkrótce podejmuje pracę u Dagmar, która pod przykrywką sklepu ze słodyczami prowadzi agencję adopcyjną.

Premiera 11 listopada w Canal+.

The Office PL - 5. sezon

Gdy padł pomysł przeniesienia legendarnego "The Office" na polskie warunki, wielu pukało się w głowę i sądziło, że to niemożliwe. A jednak - na Canal+ wkrótce zawita kolejny sezon serialu, który w krzywym zwierciadle pokazuje rzeczywistość pracowników „Kropliczanki”. W piątym sezonie spotkamy się z ulubionymi bohaterami, a w tle znajdą się m.in. zajadła kampania polityczna, zdrady, romanse i spisek. W obsadzie ponownie zobaczymy m.in. Adama Woronowicza, Piotra Polaka czy Vanessę Aleksander, a także dojdzie do gościnnych występów m.in. Joanny Kulig i Pawła Deląga.

Premiera 14 listopada w Canal+

Abigail

Film, za którym stoi nie byle kto - duet Matta Bettineli-Olpina i Tylera Gilletta, znanych jako Radio Silence. Panowie dokonali zmartwychwstania serii "Krzyk", teraz zajmują się powrotem "Mumii", a w zeszłym roku na ekrany kin weszła "Abigail". Tytułowa bohaterka to dwunastoletnia baletnica, córka wpływowego bossa świata przestępczego, która zostaje uprowadzona przez grupę porywaczy, którzy żądają okupu w wysokości 50 milionów dolarów. W oczekiwaniu na pieniądze sąmuszeni są pilnować dziewczynkę w odizolowanej rezydencji. Szybko jednak sytuacja wymyka się spod kontroli, bowiem okazuje się, że to na nich czyha śmiertelne zagrożenie. Dużo tu horrorowej frajdy, a dla ról Alishy Weir, Melissy Barrery czy Dana Stevensa zdecydowanie warto zbadać ten tytuł.

Premiera 21 listopada w Canal+.

Quebonafide: Północ Południe

Jedna z największych filmowych zagadek polskiego kina ostatnich lat. Współtworzony przez Quebonafide film jest wyjątkowy na poziomie koncepcji - łączy formę musicalu z elementami kina muzycznego i osobistego dokumentu. Muzyk po zniknięciu ze sceny zdecydował się powrócić, spojrzeć ponownie na najważniejsze momenty w swojej karierze i opowiedzieć o własnych zmaganiach z chorobą afektywną dwubiegunową. Efektem tego procesu jest właśnie "Północ Południe", w którego obsadzie zobaczymy m.in. Martynę Byczkowską, Katarzynę Figurę, Roberta Gonerę, Andrzeja Grabowskiego, Okiego, Roberta Lewandowskiego, Jakuba Józefa Orlińskiego czy Antoniego Królikowskiego.

Premiera 22 listopada w Canal+.

Canal+ - pozostałe filmy i seriale w listopadowej ofercie serwisu

Filmy:

  • Kruk (2024) - dostępny do obejrzenia
  • Hellboy: Wzgórze nawiedzonych - 6/11/25
  • Reagan - 15/11/25
  • Król kręgli - 18/11/25
  • Megamocny kontra syndykat zagłady - 23/11/25

Seriale:

  • Cat's Eyes - 11/11/25
  • El Immortal - 12/11/25
