Polski kandydat do Oscara wybrany. To on zawalczy o statuetkę

W poniedziałek po południu w gmachu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej odbyło się posiedzenie Komisji Oscarowej. Jej członkowie wyłonili produkcję, która będzie reprezentować Polskę podczas 98. edycji rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy.

Polski kandydat do Oscara wybrany. O statuetkę zawalczy Franz Kafka w reżyserii Agnieszki Holland

Komisji Oscarowa, z producentką Ewą Puszczyńską na czele, zadecydowała, że podczas nadchodzącej edycji rozdania Oscarów w wyścigu o nagrodę udział weźmie "Franz Kafka" w reżyserii Agnieszki Holland.

Dramat biograficzny skupia się na Franzu Kafce - dziś literackiej ikonie, a kiedyś młodym człowiekiem uwięzionym w biurokratycznej codzienności. Pisarz, znany ze swojej cenionej powieści "Proces", był wegetarianinem z wyboru, synem despotycznego ojca i człowiekiem, który był pogrążony w egzystencjalnym kryzysie. Agnieszka Holland przedstawia w filmie artystę niezrozumianego i pełnego lęków, który uciekał w świat wyobraźni i absurdu, tworząc dzieła, dzięki którym okrzyknięto go jednym z najwybitniejszych pisarzy XX wieku.

"Franz Kafka" został pokazany po raz pierwszy 5 września na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, a 22 września mogli zobaczyć go uczestnicy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W kinach będzie można obejrzeć go 24 października.

Komisja Oscarowa - w skład której oprócz Ewy Puszczyńskiej wchodzą: Agatha Dominik, Kamila Dorbach, Bartosz Konopka, Joanna Kos-Krauze, Hanna Raniszewska, Katarzyna Sobańska, Krzysztof Spór i Krzysztof Terej - poinformowała, że oprócz "Franza Kafki" zgłoszono również następujące produkcje:

"Pociągi" reż. Maciej Drygas,

"Vinci 2" reż. Juliusz Machulski,

"Chopin, Chopin!" reż. Michał Kwieciński,

"Dom dobry" reż. Wojciech Smarzowski,

"Dwie siostry" reż. Łukasz Karwowski,

"Listy z Wilczej" reż. Arjun Talwar.

98. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się w nocy z 15 na 16 marca 2026 roku.

Anna Bortniak 15.09.2025 15:11

