Lada chwila poznamy polskiego kandydata do Oscara. Oto faworyci

Ładowanie...

Choć polska kinematografia ma się dobrze, za oceanem nasze filmy mają różną prasę. Spośród nominowanych przez Polskę filmów największym sukcesem ostatnich lat jest "Ida" Pawła Pawlikowskiego, która w 2014 roku wygrała Oscara za najlepszy film międzynarodowy. Od tamtego czasu polskie filmy do najlepszej piątki kandydatów zakwalifikowały się tylko trzykrotnie. Ostatni film, który wysłano do oscarowego boju, opowiadający o ukraińskiej rodzinie spędzającej wakacje na Teneryfie "Pod wulkanem" Damiana Kocura, przepadł. Czy tym razem będzie inaczej? Można mieć na to nadzieję, bowiem największą walkę o reprezentowanie Polski zdają się toczyć dwa interesujące filmy.

REKLAMA

Kto jest w grze o polską nominację do Oscara? Te nazwiska dobrze znacie

Lista zgłoszonych do walki o miano polskiego kandydata do Oscara jest póki co niejawna. Możemy jednak silnie podejrzewać zwłaszcza jeden tytuł. W pierwotnym składzie komisji widniało nazwisko Katarzyny Sobańskiej - scenografki. Została jednak wyłączona ze względu na osobiste zaangażowanie w jeden ze zgłoszonych tytułów. O którym filmie mowa?

To "Chopin, Chopin!" w reżyserii Michała Kwiecińskiego, mającego w swoim dorobku takie tytuły jak "Filip" czy "Jutro idziemy do kina". Polska superprodukcja (mówienie o niej w ten sposób zdaje się być zasadne ze względu na budżet w wysokości 64 milionów złotych, drugi największy po "Quo vadis") jest na językach od jakiegoś czasu i zgłoszenie jej do międzynarodowej rywalizacji byłoby sensownym posunięciem. Zwłaszcza, że Fryderyk Chopin (w tej roli Eryk Kulm jr) to postać znana praktycznie całemu światu.

Film zapowiada się na dość niecodzienną, wręcz odjechaną biografię artysty, osadzoną w czasach jego młodości i popularności. Dodatkowo, w filmie zobaczymy międzynarodową obsadę: oprócz Karoliny Gruszki, Mai Ostaszewskiej, Kamila Szeptyckiego czy Martyny Byczkowskiej w aktorskim składzie mamy również Victora Meuteleta ("Filip"), Josephine de la Baume "Bodyguard Zawodowiec") i Lamberta Wilsona ("Matrix Reaktywacja").

Film Kwiecińskiego ma jednak potencjalną konkurencję w postaci słynnej polskiej reżyserki, Agnieszki Holland. Ona również nakręciła biopic - mowa o "Franzu Kafce" (w głównej roli Idan Weiss), opowiadającym jednym z najważniejszych pisarzy XX wieku, prekursorze egzystencjalizmu. Film Holland opisuje go jako młodego człowieka uwięzionego w koszmarze biurokratycznej codzienności, czującego się niezrozumianym przez świat, w tym despotycznego ojca.

Reżyserka nie pierwszy raz staje w oscarowe szranki, ma renomę odpowiednią do tego, by być traktowana jako kandydatka do sukcesu. Choć moim zdaniem tym razem Holland obejdzie się smakiem, na pewno nie należy lekceważyć jej nazwiska przy komentowaniu polskiego oscarowego wyścigu.

Oscary 2026 - kto wyłoni polskiego kandydata?

Niedawno Polski Instytut Sztuki Filmowej ogłosił skład komisji, która wyłoni reprezentujący nasz kraj na Oscarach film. Przewodniczącą gremium jest Ewa Puszczyńska, producentka takich filmów jak "Zimna wojna" i "Strefa interesów". Oprócz niej polskiego kandydata do nagrody akademii wyłonią:

Krzysztof Terej (producent)

Bartosz Konopka (reżyser)

Agatha Dominik (scenarzystka)

Joanna Kos-Krauze (reżyserka, scenarzystka)

Hanna Raniszewska aka Hania Rani (pianistka, kompozytorka)

Krzysztof Spór (dziennikarz filmowy)

Kamila Dorbach (dyrektorka PISF)

Grażyna Torbicka (dziennikarka, dyrektorka artystyczna festiwalu Dwa Brzegi)

REKLAMA

Więcej informacji o filmach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 11.09.2025 13:04

Ładowanie...