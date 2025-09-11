REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Lada chwila poznamy polskiego kandydata do Oscara. Oto faworyci

Sezon nagród trwa w najlepsze, a kraje wybierają filmy, które staną do walki o Oscara za najlepszy film międzynarodowy. Już za kilka dni dowiemy się, kto będzie w tym wyścigu reprezentował Polskę. Wszystko wskazuje na to, że w grze są przede wszystkim dwie produkcje uznanych twórców.

Adam Kudyba
polska oscary filmy faworyci
REKLAMA

Choć polska kinematografia ma się dobrze, za oceanem nasze filmy mają różną prasę. Spośród nominowanych przez Polskę filmów największym sukcesem ostatnich lat jest "Ida" Pawła Pawlikowskiego, która w 2014 roku wygrała Oscara za najlepszy film międzynarodowy. Od tamtego czasu polskie filmy do najlepszej piątki kandydatów zakwalifikowały się tylko trzykrotnie. Ostatni film, który wysłano do oscarowego boju, opowiadający o ukraińskiej rodzinie spędzającej wakacje na Teneryfie "Pod wulkanem" Damiana Kocura, przepadł. Czy tym razem będzie inaczej? Można mieć na to nadzieję, bowiem największą walkę o reprezentowanie Polski zdają się toczyć dwa interesujące filmy.

REKLAMA

Kto jest w grze o polską nominację do Oscara? Te nazwiska dobrze znacie

Lista zgłoszonych do walki o miano polskiego kandydata do Oscara jest póki co niejawna. Możemy jednak silnie podejrzewać zwłaszcza jeden tytuł. W pierwotnym składzie komisji widniało nazwisko Katarzyny Sobańskiej - scenografki. Została jednak wyłączona ze względu na osobiste zaangażowanie w jeden ze zgłoszonych tytułów. O którym filmie mowa?

To "Chopin, Chopin!" w reżyserii Michała Kwiecińskiego, mającego w swoim dorobku takie tytuły jak "Filip" czy "Jutro idziemy do kina". Polska superprodukcja (mówienie o niej w ten sposób zdaje się być zasadne ze względu na budżet w wysokości 64 milionów złotych, drugi największy po "Quo vadis") jest na językach od jakiegoś czasu i zgłoszenie jej do międzynarodowej rywalizacji byłoby sensownym posunięciem. Zwłaszcza, że Fryderyk Chopin (w tej roli Eryk Kulm jr) to postać znana praktycznie całemu światu.

Film zapowiada się na dość niecodzienną, wręcz odjechaną biografię artysty, osadzoną w czasach jego młodości i popularności. Dodatkowo, w filmie zobaczymy międzynarodową obsadę: oprócz Karoliny Gruszki, Mai Ostaszewskiej, Kamila Szeptyckiego czy Martyny Byczkowskiej w aktorskim składzie mamy również Victora Meuteleta ("Filip"), Josephine de la Baume "Bodyguard Zawodowiec") i Lamberta Wilsona ("Matrix Reaktywacja").

Film Kwiecińskiego ma jednak potencjalną konkurencję w postaci słynnej polskiej reżyserki, Agnieszki Holland. Ona również nakręciła biopic - mowa o "Franzu Kafce" (w głównej roli Idan Weiss), opowiadającym jednym z najważniejszych pisarzy XX wieku, prekursorze egzystencjalizmu. Film Holland opisuje go jako młodego człowieka uwięzionego w koszmarze biurokratycznej codzienności, czującego się niezrozumianym przez świat, w tym despotycznego ojca.

Reżyserka nie pierwszy raz staje w oscarowe szranki, ma renomę odpowiednią do tego, by być traktowana jako kandydatka do sukcesu. Choć moim zdaniem tym razem Holland obejdzie się smakiem, na pewno nie należy lekceważyć jej nazwiska przy komentowaniu polskiego oscarowego wyścigu.

Oscary 2026 - kto wyłoni polskiego kandydata?

Niedawno Polski Instytut Sztuki Filmowej ogłosił skład komisji, która wyłoni reprezentujący nasz kraj na Oscarach film. Przewodniczącą gremium jest Ewa Puszczyńska, producentka takich filmów jak "Zimna wojna" i "Strefa interesów". Oprócz niej polskiego kandydata do nagrody akademii wyłonią:

  • Krzysztof Terej (producent)
  • Bartosz Konopka (reżyser)
  • Agatha Dominik (scenarzystka)
  • Joanna Kos-Krauze (reżyserka, scenarzystka)
  • Hanna Raniszewska aka Hania Rani (pianistka, kompozytorka)
  • Krzysztof Spór (dziennikarz filmowy)
  • Kamila Dorbach (dyrektorka PISF)
  • Grażyna Torbicka (dziennikarka, dyrektorka artystyczna festiwalu Dwa Brzegi)
REKLAMA

Więcej informacji o filmach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
11.09.2025 13:04
Tagi: OscaryPolski Instytut Sztuki FilmowejPolskie filmy
Najnowsze
12:10
Czop, Boczarska, Popławska i Dziędziel w nowym filmie Zapiski śmiertelnika. Data premiery i plakat teaserowy
Aktualizacja: 2025-09-11T12:10:18+02:00
11:32
Użytkownicy Netfliksa wydali wyrok. To najlepszy serial na podstawie Harlana Cobena
Aktualizacja: 2025-09-11T11:32:42+02:00
10:45
Disney+ wjechał z nową promocją. Super cena za kilka miesięcy oglądania
Aktualizacja: 2025-09-11T10:45:57+02:00
9:17
Będzie spin-off Wednesday. O kim opowie nowy serial z uniwersum Tima Burtona?
Aktualizacja: 2025-09-11T09:17:50+02:00
21:37
Taniec z gwiazdami: kiedy nowe odcinki? Harmonogram emisji 17. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-10T21:37:00+02:00
19:52
Polska komedia prosto z kin ekspresowo trafi na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-10T19:52:48+02:00
18:16
Netflix wspaniale kończy 2025 rok. Wielkie hity nadchodzą
Aktualizacja: 2025-09-10T18:16:00+02:00
17:56
Wielki powrót hitowej serii Prime Video. Jest zwiastun filmu Nasza wina
Aktualizacja: 2025-09-10T17:56:50+02:00
15:32
Jedna z najlepszych polskich komedii wylądowała w SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-09-10T15:32:31+02:00
15:00
Adaptację Resident Evil będzie współtworzył wybitny polski operator
Aktualizacja: 2025-09-10T15:00:08+02:00
14:17
Elżbieta Jaworowicz ostrzega przed oszustwem na Sprawę dla reportera
Aktualizacja: 2025-09-10T14:17:25+02:00
13:13
Netflix: najlepsze seriale kryminalne w 2025 roku
Aktualizacja: 2025-09-10T13:13:36+02:00
12:58
Netflix: najlepsze filmy akcji na platformie. TOP 10
Aktualizacja: 2025-09-10T12:58:11+02:00
12:58
Oparty na faktach dreszczowiec podbija Prime Video. Sprawdziłem go
Aktualizacja: 2025-09-10T12:58:01+02:00
11:23
Twórca Obecności może porzucić swoje dziecko. Nowa część i tak powstanie
Aktualizacja: 2025-09-10T11:23:32+02:00
10:34
Netflix: cena w 2025 roku. Ile kosztuje subskrypcja?
Aktualizacja: 2025-09-10T10:34:11+02:00
10:28
To będzie najmocniejszy polski serial roku. Jest zwiastun i data premiery
Aktualizacja: 2025-09-10T10:28:10+02:00
9:20
Widzowie kłócą się, czy kultowy serial kryminalny jest lepszy od Breaking Bad
Aktualizacja: 2025-09-10T09:20:53+02:00
19:16
Good Luck Guys 2 - opinia. Już wiem, co wcześniej poszło nie tak
Aktualizacja: 2025-09-09T19:16:48+02:00
18:29
Nowy horror dopiero trafił do kin, a już zmierza na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-09T18:29:54+02:00
16:26
Kanał na Youtube opowiada o prezydencie Nawrockim. Wszystko to fałsz
Aktualizacja: 2025-09-09T16:26:58+02:00
15:31
Najlepsze filmy romantyczne. TOP 25 tytułów na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-09-09T15:31:56+02:00
15:11
Disney+ pozamiatał. Widzieliśmy Breslau. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-09T15:11:00+02:00
13:56
Świetnie oceniana komedia Netfliksa przedłużona na 2. sezon
Aktualizacja: 2025-09-09T13:56:05+02:00
12:33
Prześwit: mamy datę premiery i zwiastun filmu z Cezarym Łukaszewiczem i Darią Poluniną
Aktualizacja: 2025-09-09T12:33:09+02:00
11:37
Disney+ ukrył świetną promocję. Można zaoszczędzić prawie połowę na subskrypcji
Aktualizacja: 2025-09-09T11:37:02+02:00
10:53
Brendan Fraser jest na fali. Widzowie oszaleli na punkcie jego nowego filmu
Aktualizacja: 2025-09-09T10:53:37+02:00
10:04
Najlepsze filmy wszech czasów według Stephena Kinga. TOP 10 od mistrza grozy
Aktualizacja: 2025-09-09T10:04:26+02:00
9:25
Michael Caine wraca z emerytury. Nie zgadniecie, do jakiego filmu
Aktualizacja: 2025-09-09T09:25:46+02:00
9:01
Filmowcy stanowczo odmawiają współpracy z Izraelem. Wśród nich gwiazdy
Aktualizacja: 2025-09-09T09:01:09+02:00
20:04
Od góry do dołu - recenzja. Kultowy reżyser słyszy muzykę, ale filmu nie czuje
Aktualizacja: 2025-09-08T20:04:00+02:00
19:02
Widzowie zakochali się w głupim starym dreszczowcu. Krytycy go nienawidzili
Aktualizacja: 2025-09-08T19:02:00+02:00
17:51
The Expanse: najlepszy serial sci-fi wreszcie w pełni dostępny na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-08T17:51:44+02:00
17:00
Idź na całość - opinia. Tak pachną lata 90
Aktualizacja: 2025-09-08T17:00:01+02:00
16:15
Z Plusem pożegnasz lato taniej. Specjalna oferta dla miłośników festiwali muzycznych
Aktualizacja: 2025-09-08T16:15:01+02:00
15:45
Grupa zadaniowa - opinia o serialu HBO Max. To nowy kryminał od twórcy wybitnego thrillera
Aktualizacja: 2025-09-08T15:45:00+02:00
15:02
Idź na całość 2025 - gdzie obejrzeć nowe odcinki? Kiedy emisja?
Aktualizacja: 2025-09-08T15:02:28+02:00
14:35
Good Luck Guys 2: kiedy odcinki w Prime Video? Harmonogram
Aktualizacja: 2025-09-08T14:35:29+02:00
12:53
Czy Orlando Bloom wystąpi w Polowaniu na Golluma? - Nie chcę, by ktoś inny grał Legolasa
Aktualizacja: 2025-09-08T12:53:29+02:00
11:56
Obecność 4 zrobiła coś niesamowitego. Te wyniki są absurdalne
Aktualizacja: 2025-09-08T11:56:13+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA