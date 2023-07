"Pan Samochodzik" to film dla młodych widzów. Hejterzy, przestańcie narzekać na polityczną poprawność

Zacznijmy od tego, że "Pan Samochodzik i templariusze" to film daleki od ideału. Ma swoje wady, które zaczynają się na kwestiach technicznych (efekty specjalne), a kończą na fabularnych (od tych klisz może się w głowie zakręcić). Ale, hej, to tytuł skierowany do młodzieży i jako taki musi być prosty. Co prawda w kinach zapewne przepadłby w przedbiegach, ale z powodzeniem może konkurować z telewizyjnymi filmami przygodowymi. Nie ukrywajmy, to produkcja do kotleta w sobotnie popołudnie, ale potrafi widza porwać, zaangażować i zainteresować.