Na Disney+ wleciało „Dziecko Rosemary” dla nastolatków. Diabeł nigdy nie był tak brokatowy

Dużo się tu dzieje, prawda? Oczywiście wątków w tej historii jest o wiele więcej, ja wymieniłam jedynie te najważniejsze. Na szczęście nie da się w tej produkcji pogubić tak łatwo, jak mogłoby się wydawać. Pod względem narracyjnym poprowadzona jest naprawdę dobrze. Ciężko również doszukać się w niej większych luk fabularnych. Całość jest raczej spójna i logiczna. Gdzie zatem kryje się haczyk? Najprawdopodobniej w samym założeniu, pierwotnej koncepcji na serial. Tytuł „Pauline” nie jest krwawym horrorem, daleko mu również do mroku czy grozy. To opowieść fantastyczna – dużo w niej kolorów, brokatu, neonów i złota. Tak, takiego przedstawienia historii o dziecku demona chyba nikt się nie spodziewał. Osobiście byłam przekonana, że będzie to produkcja opowiadająca o skomplikowanym życiu nastolatków, pierwszych poważnych uczuciach oraz walce z przeciwnościami losu, z domieszką motywów nadprzyrodzonych. Może coś porównywalnego do „Gen V”, to raczej dobre odniesienie. Ostatnie, o czym bym pomyślała, włączając serial, to motywy satanistyczne. Prawdopodobnie dlatego, że w moim umyśle wiążą się one z brudną, ciężką scenerią, mrokiem, przerażeniem i tak mogłabym wymieniać bez końca. „Supernatural”, „Dziecko Rosemary”, Antychryst”, „Egzorcysta” – te tytuły jako pierwsze przychodzą mi do głowy. Widzicie ten dysonans? Ja też i jest to mój największy problem.