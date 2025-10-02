Kultowy serial gangsterski doczeka się kontynuacji po latach. Aż dwa nowe sezony

Ładowanie...

„Peaky Blinders” powracają! Kontynuacja kultowego serialu, stworzona przez jego oryginalnego autora i scenarzystę, Stevena Knighta, rozgrywać się będzie w Wielkiej Brytanii roku 1953. Netflix i BBC zamówili już dwa sezony produkcji. Obsada na razie owiana jest tajemnicą, jednak pewne jest, że Cillian Murphy - gwiazda oryginalnych „Peaky Blinders” - obejmie rolę producenta wykonawczego.

REKLAMA

Peaky Blinders powrócą. Po filmie - dwa kolejne sezony

Po zniszczeniach II wojny światowej, Birmingham buduje nową przyszłość z betonu i stali. W nowej erze „Peaky Blinders” walka o przejęcie gigantycznego projektu odbudowy miasta zamienia się w brutalne starcie o niemal mitycznych rozmiarach. To przestrzeń bezprecedensowych możliwości i niebezpieczeństw - a w samym krwawym centrum wydarzeń znajdzie się rodzina Shelbych



- czytamy w oficjalnym opisie fabuły.

Nowa odsłona będzie współprodukowana przez Kudos („SAS: Rogue Heroes”, „Ród Guinnessów”) oraz Garrison Drama (odpowiedzialne za sześć sezonów „Peaky Blinders” i nadchodzący film kinowy). Zdjęcia realizowane będą w Birmingham, w studiach Digbeth Loc.

Ogromnie się cieszę, że mogę ogłosić ten nowy rozdział historii „Peaky Blinders”. Podobnie jak wcześniej, akcja będzie zakorzeniona w Birmingham i opowie o mieście odradzającym się z popiołów bombardowań. Nowa generacja Shelbych przejmuje stery, a ta podróż okaże się piekielnie ekscytująca



- powiedział Knight w oficjalnym komunikacie.

Każdy z dwóch sezonów składać się będzie z sześciu godzinnych odcinków. Oprócz Knighta i Murphy’ego producentami wykonawczymi zostali także Karen Wilson i Martin Haines z Kudos, Jamie Glazebrook z Garrison Drama, Jo McClellan i Danielle Scott Haughton z BBC oraz Mona Qureshi i Toby Bentley z ramienia Netfliksa.



Na powrót „Peaky Blinders” widzowie nie będą musieli czekać długo. W pierwszych miesiącach 2026 r. zadebiutuje wspomniany pełnometrażowy film zatytułowany „The Immortal Man”. Produkcja podejmie wątki tam, gdzie zakończył się serial. W roli głównej ponownie wystąpi Murphy, a towarzyszyć mu będzie gwiazdorska obsada, m.in. Stephen Graham, Rebecca Ferguson, Tim Roth i Barry Keoghan. Autorem scenariusza jest Knight, a reżyserią zajął się Tom Harper.

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA

Michał Jarecki 02.10.2025 17:10

Ładowanie...