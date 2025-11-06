Netflix usuwa najbardziej wciągający polski dreszczowiec

Ładowanie...

Akcja "Ukrytej gry" przenosi nas na początek lat 60., kiedy to ludzkość stała na krawędzi zagłady. U szczytu kryzysu kubańskiego amerykańskie służby wywiadowcze porywają genialnego matematyka, który nadużywa alkoholu. Wysyłają go do Polski na turniej szachowy, gdzie ma zmierzyć się z sowieckim mistrzem. To jednak tylko przykrywka. W rzeczywistości Joshua Mansky ma powstrzymać konflikt nuklearny.



Tak, dobrze czytacie. Polacy zrobili thriller o grze w szachy. Niebezpieczeństw w tej koncepcji było całe mnóstwo, a jednak stojący za kamerą Łukasz Kośmicki widzów nie zanudza. Prowadzi swoją opowieść pewną ręką, wiedząc, jak przyprawić nas o dreszczyk emocji. Powiedzmy to wprost: zrobił film na światowym poziomie. Najlepiej o tym świadczy międzynarodowa obsada, bo w główną rolę wciela się przecież sam Bill Pullman.

REKLAMA

Ukryta gra - polski dreszczowiec znika z Netfliksa

Oczywiście, "Ukryta gra" korzysta z klisz zimnowojennych thrillerów szpiegowskich, ale robi to w sprytny i pomysłowy sposób. Choć nie wszystko wychodzi idealnie, Łukasz Kośmicki udowadnia, że potrafi w kino gatunkowe. Nie był to jednorazowy strzał, bo przecież reżyser powtórzył potem ten manewr, stając za kamerą wszystkich odcinków "Klangora".

Tak, "Ukryta gra" wcale do najnowszych filmów nie należy, bo powstała jeszcze w 2019 roku. Od dawna więc można ją złapać na platformach streamingowych. Jest nawet dostępna na Netfliksie. Streamingowy gigant szykuje się jednak do usunięcia jej ze swojej oferty. W serwisie można ją obejrzeć tylko do jutra, 7 listopada.

Usuwana z Netfliksa "Ukryta gra" nie zniknie ze streamingu całkowicie. Już teraz jest przecież dostępna również na HBO Max. I na razie nie ma informacji, żeby się stamtąd dokądś wybierała.

REKLAMA

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Rafał Christ 06.11.2025 08:48

Ładowanie...