Player.pl - 11 najlepszych filmów w serwisie. Co warto obejrzeć?
Player umożliwia dostęp do najlepszych i najnowszych filmów. Oto 11 najlepszych produkcji, które znajdują się w ofercie serwisu.
Player to polski serwis, który od 2011 roku jest obecny na rynku internetowym. Dostępne są w nim przede wszystkim produkcje powiązane z telewizją TVN, ale platforma otworzyła się również na usługi VOD, w związku z czym w bibliotece tytułów możliwych do wypożyczenia znajdziemy sporo znanych i lubianych filmów i seriali.
Player obecnie łączy ze sobą dwie, istotne w przypadku takiej usługi cechy - streamingową wygodę z doświadczeniem klasycznej telewizji. Innymi słowy - przyjemne z pożytecznym. Dodatkowo, w Playerze subskrybenci mają dostęp do najszerszej oferty treści zarówno rozrywkowych, jak i filmowych oraz serialowych. Elastyczność serwisu niewątpliwie ma spory wpływ na komfort oglądania. W związku z tym postanowiliśmy wybrać 11 filmów, które już teraz można wypożyczyć w Playerze i cieszyć się solidnym kinem.
Filmy w Playerze - TOP 11
F1
- Rok produkcji: 2025
- Reżyseria: Joseph Kosinski
- Czas trwania: 155 minut
- Obsada: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Javier Bardem
- Ocena IMDb: 7.8/10
Jeden z największych blockbusterów 2025 roku. Pitt wciela się w przebrzmiałą gwiazdę wyścigów - Sonny'ego Hayesa, który po wypadku lata temu porzucił karierę, którą mu wróżono. Wkrótce dostaje szansę, by wrócić do Formuły 1 - jego przyjaciel, Ruben (Bardem) prosi go o pomoc w podniesieniu wyników zespołu i wsparciu młodego, utalentowanego kierowcy, Joshuy Pierce'a (Damson Idris).
Parasite
- Rok produkcji: 2019
- Reżyseria: Bong Joon Ho
- Czas trwania: 132 minut
- Obsada: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik, Park So-dam, Jang Hye-jin
- Ocena IMDb: 8.5
Słusznie uznawany za jeden z najlepszych filmów XXI wieku, laureat Złotej Palmy oraz czterech Oscarów - w tym za najlepszy film i reżyserię dla Bonga. To historia ubogiej rodziny z Korei Południowej, która mieszka w suterenie wielopiętrowego budynku. Wkrótce jej członkowie znajdują zatrudnienie u bogatych Parków. Są gotowi na wiele, by wywalczyć sobie lepsze życie.
Bridget Jones: Szalejąc za facetem
- Rok produkcji: 2025
- Reżyseria: Michael Morris
- Czas trwania: 125 minut
- Obsada: Renée Zellweger, Leo Woodall, Chiwetel Ejiofor, Hugh Grant, Jim Broadbent
- Ocena IMDb: 6.6/10
Ostatnia, najnowsza część serii o najsłynniejszej Brytyjce. Bridget swoje już przeszła, a jej ukochany Mark Darcy zginął podczas misji humanitarnej. Obecnie jest samotną matką dwójki dzieci, które wychowuje z pomocą swojego przyjaciela, Daniela Cleavera (Grant). Wkrótce kobieta postanawia wrócić do pracy i na nowo otworzyć się na znajomości. W tym celu instaluje aplikację randkową, dzięki której pozna Roxstera (Woodall). Ale czy to on będzie jej przeznaczony?
Harry Potter i Komnata Tajemnic
- Rok produkcji: 2002
- Reżyseria: Chris Columbus
- Czas trwania: 158 minut
- Obsada: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Kenneth Branagh, Alan Rickman, Jason Isaacs
- Ocena IMDb: 7.5/10
Drugi film o najsłynniejszym czarodzieju na świecie. Harry Potter wraca na kolejny rok do Szkoły Magii i Czarodziejstwa, w której zostaje zatrudniony nowy nauczyciel - autor wielu książek, celebryta Gilderoy Lockhart (Branagh). Hogwart znów znajduje się w niebezpieczeństwie - a zwłaszcza jego uczniowie. Tytułowa Komnata Tajemnic została bowiem otwarta. Harry, Ron i Hermiona muszą rozwiązać trudną zagadkę, by ocalić szkołę.
Gwiezdne wojny: Część II - Atak klonów
- Rok produkcji: 2002
- Reżyseria: George Lucas
- Czas trwania: 142 minuty
- Obsada: Ewan McGregor, Natalie Portman, Hayden Christensen, Samuel L. Jackson, Christopher Lee
- Ocena IMDb: 6.6/10
Skoro przy drugich częściach jesteśmy, nie sposób nie wspomnieć o "Ataku klonów" - drugiej części "Gwiezdnych wojen". Choć od bitwy o Naboo minęła dekada, jedność Republiki znów zostaje zagrożona. Na czele antydemokratycznego buntu staje książę Dooku (Lee). Padme (Portman) walczy z separatystycznymi dążeniami, a jej poglądy sprawiają, że liczba wrogów rośnie. Obi-Wan (McGregor) i Anakin (Christensen) otrzymują zadanie ochrony senatorki.
Superman
- Rok produkcji: 2025
- Reżyseria: James Gunn
- Czas trwania: 129 minut
- Obsada: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Skyler Gisondo, Nathan Fillion
- Ocena IMDb: 7.3/10
Człowiek ze Stali powrócił w tym roku w doskonałym stylu. Film Jamesa Gunna nie objaśnia nam po raz enty origin story Supermana (Corenswet) - osadza fabułę w momencie, gdy świat go już zna jako kosmicznego herosa, który broni Ziemi przed złem. Za sprawą intrygi Lexa Luthora (Hoult) intencje Supermana zostaną jednak poddane w wątpliwość, a bohater będzie musiał udowodnić sobie i całemu światu, że jest tak samo ludzki, jak wszyscy inni.
Materialiści
- Rok produkcji: 2025
- Reżyseria: Celine Song
- Czas trwania: 117 minut
- Obsada: Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal
- Ocena IMDb: 6.4/10
Celine Song dzięki "Past Lives" wyrobiła sobie markę twórczyni, która z niezwykłą czułością potrafi opowiedzieć o realiach miłości czy szeroko pojętych uczuć. Tym razem jej główną bohaterką jest Lucy (Johnson), pracująca jako swatka. Sama niespecjalnie ma szczęście w miłości. Wkrótce los stawia na jej drodze dwóch mężczyzn - czarującego Harry'ego (Pedro Pascal), a także byłego chłopaka, Johna (Evans).
Szpiedzy
- Rok produkcji: 2025
- Reżyseria: Steven Soderbergh
- Czas trwania: 93 minuty
- Obsada: Michael Fassbender, Cate Blanchett, Regé-Jean Page, Marisa Abela
- Ocena IMDb: 6.7/10
Kto by przypuszczał, że miano jednego z najciekawszych filmów tego roku przypadnie dziełu Stevena Soderbergha? Michael Fassbender wciela się w George'a Woodhouse'a - elitarnego agenta Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, który musi wykryć tożsamość kreta w agencji. Gdy otrzymuje listę podejrzanych okazuje się, że na liście jest jego żona, Kathryn (Blanchett), zaś pozostali to znajomi i przyjaciele. Rozpoczyna się gra, w której główną rolę odegra lojalność i zaufanie.
Surfer
- Rok produkcji: 2024
- Reżyseria: Lorcan Finnegan
- Czas trwania: 100 minut
- Obsada: Nicolas Cage, Julian McMahon, Nic Cassim, Justin Rosniak
- Ocena IMDb: 6.0/10
Filmy z Nicolasem Cagem to temat na osobny tekst, ale jeśli ktoś chciałby zobaczyć jeden z najnowszych owoców jego aktorskiej pracy, Player wychodzi naprzeciw. Cage tutaj szarżuje niemożliwie - wciela się w podstarzałego surfera, który chce pokazać synowi plażę, na której przed laty surfował i spędził swoje najlepsze lata. Okazuje się, że teren ten został opanowany przez niejakiego Scally'ego (McMahon) i jego świtę. Starcie jest nieuniknione.
Wicked
- Rok produkcji: 2024
- Reżyseria: Jon M. Chu
- Czas trwania: 160 minut
- Obsada: Cynthia Erivo , Ariana Grande, Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, Peter Dinklage, Marissa Bode
- Ocena IMDb: 7.4/10
Jeśli ktoś zastanawia się, co się działo z Złą i Dobrą Czarownicą zanim świat poznał je w "Czarnoksiężniku z krainy Oz", film Jona M. Chu jest odpowiedzią. To piękny, kolorowy, spektakularny film, który nie boi się poruszać poważnych tematów. Opowiada historię relacji odrzuconej przez otoczenie Elfaby (Erivo) i popularnej Glindy (Grande), które z czasem nawiązują nieoczekiwaną więź. Ta zostanie jednak wystawiona na próbę.
Podziemny krąg
- Rok produkcji: 1999
- Reżyseria: David Fincher
- Czas trwania: 139 minut
- Obsada: Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter, Meat Loaf, Jared Leto
- Ocena IMDb: 8.8/10
Kolejny film, który spoczywa na półce zatytułowanej "najbardziej ikoniczne filmy". Edward Norton wciela się w mężczyznę, który cierpi na bezsenność i jest swego rodzaju więźniem konsumpcjonistycznego stylu życia i wyścigu szczurów. Wkrótce na swojej drodze spotyka charyzmatycznego Tylera Durdena (Pitt), który pod wieloma względami mu imponuje. Wkrótce obaj zaczynają się coraz bardziej dopełniać.
