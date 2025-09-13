Użytkownicy Disney+ długo czekali na ten kryminał. Tylko patrzeć, jak się na niego rzucają
Na Disney+ na razie cisza, spokój. Wszystko dokładnie, jak było. Ale długo już nie będzie. Zaraz szumu na platformie narobi jej pierwsza polska produkcja oryginalna. "Breslau" w pełnej chwale przed chwilą pojawił się bowiem w serwisie.
Na razie użytkownicy Disney+ najchętniej oglądają jeszcze "Lilo i Stitch". Kinowy hit (drugi najlepiej zarabiający film roku!) wpadł na platformę 3 września i od tamtej pory nie schodzi z pierwszego miejsca najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie. Za chwilę jednak będzie musiał się z nim pożegnać. Ba! Właściwie to żegna się z nim w tym momencie. W końcu do serwisu właśnie wleciała długo wyczekiwana przez rodzimych użytkowników nowość.
Disney+ zadebiutował w naszym kraju jeszcze w czerwcu 2022 roku. I fajnie, bo w jednym miejscu zebrał wszystkie największe popkulturowe franczyzy - MCU, Star Wars, Pixara, Disneya, etc. Od tamtej pory poszerza swoją ofertę o kolejne kinowe hity i powiązane z nimi tytułu, przy okazji dorzucając też skromniejsze produkcje. Ale typowo do polskich użytkowników uśmiecha się dopiero od niedawna.
Disney+ - co obejrzeć?
Jakiś czas temu na Disney+ pojawiły się pierwsze polskie filmy. Oczywiście na licencji, ale nie przeszkodziło to rodzimym użytkownikom się na nie rzucić. W końcu na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju dość długo gościli "Niebezpieczni dżentelmeni". A teraz bez wątpienia zawojuje ją pierwsza oryginalna produkcja serwisu. Wreszcie się jej doczekaliśmy.
"Breslau" już od pierwszych swych zapowiedzi wzbudza ogromne emocje. Użytkownicy Disney+ wyczekiwali go z wielką ekscytacją i w końcu mogą się przekonać, czy ten hype train przypadkiem nie rozpędził się za bardzo. Wszystkie odcinki serialu kryminalnego dokładnie w miniony piątek pojawiły się na platformie.
"Breslau" zabiera nas do tytułowego miasta w 1936 roku. W jednym z hoteli dochodzi do morderstwa olimpijczyka żydowskiego pochodzenia i prostytutki. III Rzesza za wszelką cenę chce tę sprawę rozwiązać. W dodatku jak najszybciej. Dlatego zostaje do niej przypisany nieustępliwy komisarz Franz Podolsky. Ze swoim kąśliwym komentarzem i nienawiścią do nazistowskiej propagandy od razu bierze się do roboty. Ponieważ niedawno zawieszono go w obowiązkach, to dla niego ostatnia szansa na odzyskanie stanowiska. Albo jego całkowitą utratę.
Już sama intryga rozwija się w interesujący sposób - twórcy sprytnie mylą tropy i podsuwają nam kolejnych podejrzanych. Jednocześnie mieszają wątek kryminalny z obyczajowym, bo główny bohater ma problemy w życiu osobistym. Wraz z żoną stara się o dziecko, ale kiedy akurat on nie jest zbyt pijany, żeby spełnić małżeńskie obowiązki, ona szwenda się gdzieś po mieście. I to tytułowe Breslau, gdy zwiedzamy jego najmroczniejsze zakamarki, jest tym, co najbardziej przykuwa do ekranu.
"Breslau" nie jest kolejnym polskim serialem kryminalnym. On ma klimat, ma powalającą scenografię, ma niesamowite kostiumy i - co najważniejsze - oświetlenie, które nadaje mu wizualnej głębi. To film w odcinkach. W dodatku zrealizowany z wielkim rozmachem, bo widać, że Disney+ grosza nie szczędził, a polscy twórcy zrobili z budżetu dobry użytek. Tym przyjemniej się produkcję ogląda.
Innymi słowy: "Breslau" to serial, który zasłużył na podbicie topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju nie tylko dlatego, że jest polski i tyle na niego czekaliśmy, ale przede wszystkim dlatego, że jest po prostu dobry. Trudno więc byłoby sobie wyobrazić, żeby zaginął gdzieś w odmętach oferty serwisu. Bierzcie się więc do oglądania i pomóżcie mu wspiąć się na szczyt najchętniej oglądanych produkcji w usłudze. Bo Polska musi pozostać mistrzem Polski!
