REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Użytkownicy Disney+ długo czekali na ten kryminał. Tylko patrzeć, jak się na niego rzucają

Na Disney+ na razie cisza, spokój. Wszystko dokładnie, jak było. Ale długo już nie będzie. Zaraz szumu na platformie narobi jej pierwsza polska produkcja oryginalna. "Breslau" w pełnej chwale przed chwilą pojawił się bowiem w serwisie.

Rafał Christ
breslau serial kryminalny disney co obejrzeć
REKLAMA

Na razie użytkownicy Disney+ najchętniej oglądają jeszcze "Lilo i Stitch". Kinowy hit (drugi najlepiej zarabiający film roku!) wpadł na platformę 3 września i od tamtej pory nie schodzi z pierwszego miejsca najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie. Za chwilę jednak będzie musiał się z nim pożegnać. Ba! Właściwie to żegna się z nim w tym momencie. W końcu do serwisu właśnie wleciała długo wyczekiwana przez rodzimych użytkowników nowość.

Disney+ zadebiutował w naszym kraju jeszcze w czerwcu 2022 roku. I fajnie, bo w jednym miejscu zebrał wszystkie największe popkulturowe franczyzy - MCU, Star Wars, Pixara, Disneya, etc. Od tamtej pory poszerza swoją ofertę o kolejne kinowe hity i powiązane z nimi tytułu, przy okazji dorzucając też skromniejsze produkcje. Ale typowo do polskich użytkowników uśmiecha się dopiero od niedawna.

"BRESLAU" OBEJRZYSZ NA:
Disney+
BRESLAU
Disney+
REKLAMA

Disney+ - co obejrzeć?

Jakiś czas temu na Disney+ pojawiły się pierwsze polskie filmy. Oczywiście na licencji, ale nie przeszkodziło to rodzimym użytkownikom się na nie rzucić. W końcu na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju dość długo gościli "Niebezpieczni dżentelmeni". A teraz bez wątpienia zawojuje ją pierwsza oryginalna produkcja serwisu. Wreszcie się jej doczekaliśmy.

"Breslau" już od pierwszych swych zapowiedzi wzbudza ogromne emocje. Użytkownicy Disney+ wyczekiwali go z wielką ekscytacją i w końcu mogą się przekonać, czy ten hype train przypadkiem nie rozpędził się za bardzo. Wszystkie odcinki serialu kryminalnego dokładnie w miniony piątek pojawiły się na platformie.

"Breslau" zabiera nas do tytułowego miasta w 1936 roku. W jednym z hoteli dochodzi do morderstwa olimpijczyka żydowskiego pochodzenia i prostytutki. III Rzesza za wszelką cenę chce tę sprawę rozwiązać. W dodatku jak najszybciej. Dlatego zostaje do niej przypisany nieustępliwy komisarz Franz Podolsky. Ze swoim kąśliwym komentarzem i nienawiścią do nazistowskiej propagandy od razu bierze się do roboty. Ponieważ niedawno zawieszono go w obowiązkach, to dla niego ostatnia szansa na odzyskanie stanowiska. Albo jego całkowitą utratę.

Już sama intryga rozwija się w interesujący sposób - twórcy sprytnie mylą tropy i podsuwają nam kolejnych podejrzanych. Jednocześnie mieszają wątek kryminalny z obyczajowym, bo główny bohater ma problemy w życiu osobistym. Wraz z żoną stara się o dziecko, ale kiedy akurat on nie jest zbyt pijany, żeby spełnić małżeńskie obowiązki, ona szwenda się gdzieś po mieście. I to tytułowe Breslau, gdy zwiedzamy jego najmroczniejsze zakamarki, jest tym, co najbardziej przykuwa do ekranu.

"Breslau" nie jest kolejnym polskim serialem kryminalnym. On ma klimat, ma powalającą scenografię, ma niesamowite kostiumy i - co najważniejsze - oświetlenie, które nadaje mu wizualnej głębi. To film w odcinkach. W dodatku zrealizowany z wielkim rozmachem, bo widać, że Disney+ grosza nie szczędził, a polscy twórcy zrobili z budżetu dobry użytek. Tym przyjemniej się produkcję ogląda.

Innymi słowy: "Breslau" to serial, który zasłużył na podbicie topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju nie tylko dlatego, że jest polski i tyle na niego czekaliśmy, ale przede wszystkim dlatego, że jest po prostu dobry. Trudno więc byłoby sobie wyobrazić, żeby zaginął gdzieś w odmętach oferty serwisu. Bierzcie się więc do oglądania i pomóżcie mu wspiąć się na szczyt najchętniej oglądanych produkcji w usłudze. Bo Polska musi pozostać mistrzem Polski!

Więcej o Disney+ poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

  1. Lilo i Stitch
  2. Thunderbolts
  3. Obcy: Ziemia
  4. Lilo i Stitch 2
  5. Wspomnienie
  6. Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
  7. Iniemamocni 2
  8. Zbrodnie po sąsiedzku
  9. Złoczyńcy w natarciu
  10. Avengers: Koniec gry
REKLAMA
Rafał Christ
13.09.2025 08:12
Tagi: Co obejrzeć?DisneyPolskie serialeSeriale kryminalne
Najnowsze
6:01
Randka w ciemno wraca do TV. Kiedy emisja?
Aktualizacja: 2025-09-13T06:01:00+02:00
19:16
Typowa nowość Netfliksa: koncept wspaniały, tylko film słaby
Aktualizacja: 2025-09-12T19:16:00+02:00
18:11
Fenomen Marcina Dorocińskiego. Ten aktor umie zagrać wszystko
Aktualizacja: 2025-09-12T18:11:00+02:00
17:15
Netflix: TOP 6 nowości na weekend, w tym polski hit kinowy
Aktualizacja: 2025-09-12T17:15:00+02:00
14:40
Piłka nożna czy siatkówka? Polacy odpowiedzieli, który sport wolą
Aktualizacja: 2025-09-12T14:40:39+02:00
13:19
Najlepszy polski serial ostatnich lat wrócił z 2. sezonem. Jeszcze mocniejszym
Aktualizacja: 2025-09-12T13:19:58+02:00
12:16
Nowy horror został najlepiej ocenianą adaptacją Stephena Kinga w historii
Aktualizacja: 2025-09-12T12:16:08+02:00
11:04
5 powodów, żeby obejrzeć Breslau na Disney+
Aktualizacja: 2025-09-12T11:04:44+02:00
10:25
Cillian Murphy jako Voldemort? Aktor odpowiedział wprost
Aktualizacja: 2025-09-12T10:25:37+02:00
9:39
Najlepszy serial science fiction od lat dostanie nowy sezon. Świetne wieści
Aktualizacja: 2025-09-12T09:39:38+02:00
9:22
To może być jedno z największych przejęć w historii. Paramount chce kupić Warner Bros
Aktualizacja: 2025-09-12T09:22:56+02:00
8:57
Wielki powrót Wielkich kłamstewek. HBO nakręci 3. sezon
Aktualizacja: 2025-09-12T08:57:14+02:00
8:39
Marvel ujawnia wygląd Doktora Dooma. Dajcie mi już film
Aktualizacja: 2025-09-12T08:39:09+02:00
21:06
Zabite - czy thriller Netfliksa jest oparty na faktach?
Aktualizacja: 2025-09-11T21:06:00+02:00
18:21
Ta książka zaczynała jako fanfik o Hermionie i Malfoyu. Dostanie ekranizację
Aktualizacja: 2025-09-11T18:21:26+02:00
18:15
Nowy thriller z cudowną obsadą rozbił bank w jeden dzień. Prime Video ma nowy hit
Aktualizacja: 2025-09-11T18:15:00+02:00
16:41
Użytkownicy Netfliksa mają nowy ulubiony serial. W Polsce o nim cicho
Aktualizacja: 2025-09-11T16:41:00+02:00
15:33
Nazywa się go najlepszym filmem akcji tego roku. Właśnie wpadł na VOD
Aktualizacja: 2025-09-11T15:33:00+02:00
15:00
Hiszpania grozi, że wycofa się z Eurowizji
Aktualizacja: 2025-09-11T15:00:30+02:00
14:27
Polsat Box Go ma nowy pakiet. Tak tanio nie było
Aktualizacja: 2025-09-11T14:27:24+02:00
13:04
Lada chwila poznamy polskiego kandydata do Oscara. Oto faworyci
Aktualizacja: 2025-09-11T13:04:58+02:00
12:10
Czop, Boczarska, Popławska i Dziędziel w nowym filmie Zapiski śmiertelnika. Data premiery i plakat teaserowy
Aktualizacja: 2025-09-11T12:10:18+02:00
11:32
Użytkownicy Netfliksa wydali wyrok. To najlepszy serial na podstawie Harlana Cobena
Aktualizacja: 2025-09-11T11:32:42+02:00
10:45
Disney+ wjechał z nową promocją. Super cena za kilka miesięcy oglądania
Aktualizacja: 2025-09-11T10:45:57+02:00
9:17
Będzie spin-off Wednesday. O kim opowie nowy serial z uniwersum Tima Burtona?
Aktualizacja: 2025-09-11T09:17:50+02:00
21:37
Taniec z gwiazdami: kiedy nowe odcinki? Harmonogram emisji 17. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-10T21:37:00+02:00
19:52
Polska komedia prosto z kin ekspresowo trafi na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-10T19:52:48+02:00
18:16
Netflix wspaniale kończy 2025 rok. Wielkie hity nadchodzą
Aktualizacja: 2025-09-10T18:16:00+02:00
17:56
Wielki powrót hitowej serii Prime Video. Jest zwiastun filmu Nasza wina
Aktualizacja: 2025-09-10T17:56:50+02:00
15:32
Jedna z najlepszych polskich komedii wylądowała w SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-09-10T15:32:31+02:00
15:00
Adaptację Resident Evil będzie współtworzył wybitny polski operator
Aktualizacja: 2025-09-10T15:00:08+02:00
14:17
Elżbieta Jaworowicz ostrzega przed oszustwem na Sprawę dla reportera
Aktualizacja: 2025-09-10T14:17:25+02:00
13:13
Netflix: najlepsze seriale kryminalne w 2025 roku
Aktualizacja: 2025-09-10T13:13:36+02:00
12:58
Netflix: najlepsze filmy akcji na platformie. TOP 10
Aktualizacja: 2025-09-10T12:58:11+02:00
12:58
Oparty na faktach dreszczowiec podbija Prime Video. Sprawdziłem go
Aktualizacja: 2025-09-10T12:58:01+02:00
11:23
Twórca Obecności może porzucić swoje dziecko. Nowa część i tak powstanie
Aktualizacja: 2025-09-10T11:23:32+02:00
10:34
Ile kosztuje Netflix w 2025 roku? Cena, promocje i plany
Aktualizacja: 2025-09-10T10:34:11+02:00
10:28
To będzie najmocniejszy polski serial roku. Jest zwiastun i data premiery
Aktualizacja: 2025-09-10T10:28:10+02:00
9:20
Widzowie kłócą się, czy kultowy serial kryminalny jest lepszy od Breaking Bad
Aktualizacja: 2025-09-10T09:20:53+02:00
19:16
Good Luck Guys 2 - opinia. Już wiem, co wcześniej poszło nie tak
Aktualizacja: 2025-09-09T19:16:48+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA