Disney+ po 10 latach wrzucił nowe odcinki swojego najbardziej wakacyjnego serialu

Disney+ postanowił osłodzić swoim subskrybentom końcówkę wakacji, publikując długo wyczekiwany 5. sezon serialu "Fineasz i Ferb". Najnowsze odcinki - w porównaniu do amerykańskiej premiery - pojawiły się w serwisie z niemałym poślizgiem, co oznacza, że na kolejną porcję epizodów również będziemy musieli poczekać nieco dłużej.

Anna Bortniak
fineasz i ferb 5 sezon premiera disney plus
Choć wakacje powoli dobiegają końca, Disney+ w końcu udostępnił polskim subskrybentom jedną ze swoich najchętniej oglądanych animacji, jaką jest "Fineasz i Ferb". Produkcja skupia się na dwóch tytułowych braciach, którzy postanawiają spędzić swoje wakacje w jak najbardziej kreatywny sposób, wpadając na coraz to bardziej zwariowane pomysły. Podczas gdy na gorącym uczynku chłopców próbuje przyłapać ich siostra Fretka, rodzinny zwierzak - Pepe Pan Dziobak - stara się udaremnić niecne plany szalonego naukowca, doktora Dundersztyca.

Fineasz i Ferb: najnowsze odcinki 5. sezonu są dostępne w Disney+

Chociaż 4. sezon pierwotnie miał być tym ostatnim, to twórcy na szczęście zmienili zdanie - Dan Povenmire i Jeff "Swampy" Marsh na początku 2023 roku podpisali bowiem umowę z Disney Branded Television na realizację nie tylko piątego, ale również szóstego sezonu. W ten sposób, po 10 latach od premiery finałowego odcinka 4. sezonu, w końcu doczekaliśmy się najnowszych odcinków. W Stanach Zjednoczonych trafiły one na platformę Disney+ 6 czerwca 2025 roku, natomiast w Polsce są one dostępne od dziś, 22 sierpnia.

Nowy sezon Fineasza i Ferba będzie śledził losy pomysłowych przyrodnich braci, którzy zmierzą się z kolejnymi 104 dniami lata. Fretka jest jeszcze bardziej zdeterminowana niż kiedykolwiek, by w końcu złapać swoich młodszych braci, podczas gdy ich dziobak, Pepe, nadal prowadzi podwójne życie jako elegancki Agent P, którego jedyną misją jest powstrzymanie doktora Dundersztyca przed przejęciem kontroli nad obszarem Trzech Stanów

- czytamy w oficjalnym opisie produkcji.

Sezon 5. będzie składał się z 13 odcinków. Na ten moment serwis Disney+ udostępnił pierwsze 5 epizodów, a kolejne mają pojawić się na platformie jeszcze w tym roku.

Fineasz i Ferb - oglądaj w Disney+
Disney+
Fineasz i Ferb - 5. sezon
Disney+

Warto wspomnieć, że w najnowszej odsłonie polski dubbing uległ nieco zmianie. W 5. sezonie głosu Fineaszowi użyczył Kosma Press (wcześniej był to Wit Apostolakis-Gluziński), a głosem doktora Dundersztyca jest Tomasz Borkowski (wcześniej naukowca dubbingował Wojciech Paszkowski). Oto pełna obsada głosowa w najnowszym sezonie "Fineasza i Ferba":

  • Fineasz - Kosma Press
  • Ferb - Mateusz Narloch
  • Fretka - Monika Pikuła
  • Dundersztyc - Tomasz Borkowski
  • Baljeet - Anna Apostolakis-Gluzińska
  • Izabela - Justyna Bojczuk
  • Vanessa - Beata Wyrąbkiewicz
  • Jeremiasz - Grzegorz Drojewski
  • Stefa - Anna Sztejner
  • Buford - Cezary Kwieciński
  • Linda - Agnieszka Kunikowska
  • Major Monogram - Dariusz Odija
O produkcjach w Disney+ czytaj w Spider's Web:

22.08.2025 18:12
