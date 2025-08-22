Disney+ po 10 latach wrzucił nowe odcinki swojego najbardziej wakacyjnego serialu

Ładowanie...

Choć wakacje powoli dobiegają końca, Disney+ w końcu udostępnił polskim subskrybentom jedną ze swoich najchętniej oglądanych animacji, jaką jest "Fineasz i Ferb". Produkcja skupia się na dwóch tytułowych braciach, którzy postanawiają spędzić swoje wakacje w jak najbardziej kreatywny sposób, wpadając na coraz to bardziej zwariowane pomysły. Podczas gdy na gorącym uczynku chłopców próbuje przyłapać ich siostra Fretka, rodzinny zwierzak - Pepe Pan Dziobak - stara się udaremnić niecne plany szalonego naukowca, doktora Dundersztyca.

REKLAMA

Fineasz i Ferb: najnowsze odcinki 5. sezonu są dostępne w Disney+

Chociaż 4. sezon pierwotnie miał być tym ostatnim, to twórcy na szczęście zmienili zdanie - Dan Povenmire i Jeff "Swampy" Marsh na początku 2023 roku podpisali bowiem umowę z Disney Branded Television na realizację nie tylko piątego, ale również szóstego sezonu. W ten sposób, po 10 latach od premiery finałowego odcinka 4. sezonu, w końcu doczekaliśmy się najnowszych odcinków. W Stanach Zjednoczonych trafiły one na platformę Disney+ 6 czerwca 2025 roku, natomiast w Polsce są one dostępne od dziś, 22 sierpnia.

Nowy sezon Fineasza i Ferba będzie śledził losy pomysłowych przyrodnich braci, którzy zmierzą się z kolejnymi 104 dniami lata. Fretka jest jeszcze bardziej zdeterminowana niż kiedykolwiek, by w końcu złapać swoich młodszych braci, podczas gdy ich dziobak, Pepe, nadal prowadzi podwójne życie jako elegancki Agent P, którego jedyną misją jest powstrzymanie doktora Dundersztyca przed przejęciem kontroli nad obszarem Trzech Stanów - czytamy w oficjalnym opisie produkcji.

Sezon 5. będzie składał się z 13 odcinków. Na ten moment serwis Disney+ udostępnił pierwsze 5 epizodów, a kolejne mają pojawić się na platformie jeszcze w tym roku.

Fineasz i Ferb - oglądaj w Disney+ Fineasz i Ferb - 5. sezon Disney+

Warto wspomnieć, że w najnowszej odsłonie polski dubbing uległ nieco zmianie. W 5. sezonie głosu Fineaszowi użyczył Kosma Press (wcześniej był to Wit Apostolakis-Gluziński), a głosem doktora Dundersztyca jest Tomasz Borkowski (wcześniej naukowca dubbingował Wojciech Paszkowski). Oto pełna obsada głosowa w najnowszym sezonie "Fineasza i Ferba":

Fineasz - Kosma Press

Ferb - Mateusz Narloch

Fretka - Monika Pikuła

Dundersztyc - Tomasz Borkowski

Baljeet - Anna Apostolakis-Gluzińska

Izabela - Justyna Bojczuk

Vanessa - Beata Wyrąbkiewicz

Jeremiasz - Grzegorz Drojewski

Stefa - Anna Sztejner

Buford - Cezary Kwieciński

Linda - Agnieszka Kunikowska

Major Monogram - Dariusz Odija

REKLAMA

O produkcjach w Disney+ czytaj w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 22.08.2025 18:12

Ładowanie...