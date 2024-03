Nominowany do 5. Oscarów film może być plagiatem. Wielka afera w Hollywood przed rozdaniem nagród

W weekend rozdania Oscarów w Hollywood wybuchł wielki skandal. Okazuje się, że 12 stycznia scenarzysta Simon Stephenson wysłał e-mail do starszej dyrektor Gildii Amerykańskich Scenarzystów w celu omówienia pewnej „ważnej sprawy” - reprezentowany przez CAA twórca (autor skryptów do filmów takich jak „Luca” czy „Paddington 2”) oznajmił, iż napotkał pewne problemy związane z „napisami końcowymi do dość głośnego projektu objętego standardem WGA [Writers Guild of America - przyp. red.]”. Jak donosi „Variety”, rozciągnięta w czasie wymiana maili doprowadziła do telefonicznej rozmowy, a następnie do wystosowania kolejnego pisma. Tam Stephenson napisał: „Dowody na to, że scenariusz do Przesilenia zimowego to splagiatowany linijka po linijce skrypt do Frisco, są przytłaczające - każdy, kto porówna choćby najkrótsze fragmenty, niemal zawsze komentuje to słowem: bezczelność”.



