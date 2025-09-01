REKLAMA
Stephen King poleca: 8 filmów akcji uwielbianych przez Króla Grozy

W swoim wolnym czasie (którego - biorąc pod uwagę częstotliwość wydawania kolejnych opasłych powieści - chyba nie ma zbyt wiele) jeden z najbardziej poczytnych pisarzy świata, Stephen King, ogląda filmy. I to na potęgę. Dlatego też z wielkim entuzjazmem polecił kilka ulubionych pełnometrażowych przedstawicieli kina akcji. Co spodobało się Królowi Horroru?

Michał Jarecki
stephen king filmy akcji
Stephen King w swojej biograficznej książce pt. „Jak pisać. Pamiętnik rzemieślnika” zdradził, że zakochał się w kinie już w dzieciństwie. Opowiadał tam, jak matka zostawiała go w weekendy na popołudniowych seansach, gdzie chłonął westerny, horrory, science fiction i thrillery. Od tamtej pory opowieści snute na wielkich ekranach sprawiały mu kupę frajdy.

Choć największą pasją Kinga - zarówno w literaturze, jak i w kinie - pozostaje horror, pisarz nie wybrzydza i ogląda wszystkie gatunki. Na przestrzeni lat wielokrotnie wyrażał zachwyt zarówno klasykami, jak i mniej oczywistymi tytułami. Potrafi też bezgranicznie ekscytować się kinem akcji, choć jego ulubione tytuły zdecydowanie nie są tymi, które wskazałaby przeciętny widz. Na jego top-liście nie dostrzeżecie „Szklanej pułapki”, „The Raid” czy nowego „Mad Maxa”. Znalazły się tam natomiast pozycje nieoczywiste (acz fenomenalne), kontrowersyjne lub wręcz zmiażdżone przez krytykę.

Oto 8 otwarcie wychwalanych przez Mistrza filmów akcji.

Najlepsze filmy akcji według Stephena Kinga

  • Desperaci (2000) - Christopher McQuarrie przedstawia thriller akcji z Ryanem Phillippe, Benicio del Toro, Jamesem Caanem i Juliette Lewis. Dwóch gości porywa dla okupu kobietę w ciąży - nosi ona dziecko bogatego przedsię biorcy z zapołodnienia in vitro.
  • Przerwany lot (2023) - Zaskakująca propozycja. Akcyjniak z Gerardem Butlerem, w którym podczas komercyjnego lotu w samolot pasażerski trafia piorun, uszkadzając zasilanie. Kapitan Torrance musi podjąć ryzykowną próbę lądowania - i trafia na niebezpieczną wyspę. 
  • Cena strachu (1977) - Arcydzieło Williama Friedkina - z rozmachem, intensywny, pozbawiony hamulców. W południowoamerykańskim kraju wybucha szyb naftowy; by ugasić pożar, czterech śmiałków podejmuje się zadania przewiezienia ładunku nitrogliceryny. 
  • 72 godziny (2014) - Kevin Costner, Amber Heard i Connie Nielsen w krytykowanym filmie McG.
    Śmiertelnie chory agent CIA postanawia wykorzystać ostatnie miesiące życia, by odbudować zaniedbane relacje z rodziną. Jednak przedwczesna emerytura nie jest mu pisana.
  • Pojedynek na szosie (1971) - Klasyk Stevena Spielberga. Podczas służbowej podróży David Mann musi stoczyć śmiertelny pojedynek drogowy z psychopatycznym kierowcą ciężarówki. Mięsiste.
  • Bad Boys: Ride or Die (2024) - Najnowsza odsłona kultowej serii (i chyba najsłabiej oceniana).
    Chłopaki starają się oczyścić imię niesłusznie oskarżonego kapitana Howarda - a w międzyczasie sami zostają wrobieni.
  • Osaczony (2005) - raczej mizerny dreszczowiec z Bruce'em Willisem. Banda nastolatków włamuje się do domu bogatej rodziny i bierze zakładników; policjant Jeff Talley postanawia ponownie wcielić się w rolę negocjatora, którą porzucił przed laty.
  • Rebel Ridge (2024) - gęsty, pełen napięcia thriller akcji Netfliksa z ubiegłego roku (ze złotą rolą Dona Johnsona). Oto były marine mierzy się z korupcją w małym miasteczku po tym, jak lokalne bagiety niesprawiedliwie rekwirują mu torbę z gotówką przeznaczoną na kaucję za członka rodziny.
Czytaj więcej:

01.09.2025 18:21
