Stephen King poleca: 8 filmów akcji uwielbianych przez Króla Grozy

Stephen King w swojej biograficznej książce pt. „Jak pisać. Pamiętnik rzemieślnika” zdradził, że zakochał się w kinie już w dzieciństwie. Opowiadał tam, jak matka zostawiała go w weekendy na popołudniowych seansach, gdzie chłonął westerny, horrory, science fiction i thrillery. Od tamtej pory opowieści snute na wielkich ekranach sprawiały mu kupę frajdy.



Choć największą pasją Kinga - zarówno w literaturze, jak i w kinie - pozostaje horror, pisarz nie wybrzydza i ogląda wszystkie gatunki. Na przestrzeni lat wielokrotnie wyrażał zachwyt zarówno klasykami, jak i mniej oczywistymi tytułami. Potrafi też bezgranicznie ekscytować się kinem akcji, choć jego ulubione tytuły zdecydowanie nie są tymi, które wskazałaby przeciętny widz. Na jego top-liście nie dostrzeżecie „Szklanej pułapki”, „The Raid” czy nowego „Mad Maxa”. Znalazły się tam natomiast pozycje nieoczywiste (acz fenomenalne), kontrowersyjne lub wręcz zmiażdżone przez krytykę.



Oto 8 otwarcie wychwalanych przez Mistrza filmów akcji.

Najlepsze filmy akcji według Stephena Kinga

Desperaci (2000 ) - Christopher McQuarrie przedstawia thriller akcji z Ryanem Phillippe, Benicio del Toro, Jamesem Caanem i Juliette Lewis. Dwóch gości porywa dla okupu kobietę w ciąży - nosi ona dziecko bogatego przedsię biorcy z zapołodnienia in vitro.

) - Christopher McQuarrie przedstawia thriller akcji z Ryanem Phillippe, Benicio del Toro, Jamesem Caanem i Juliette Lewis. Dwóch gości porywa dla okupu kobietę w ciąży - nosi ona dziecko bogatego przedsię biorcy z zapołodnienia in vitro. Przerwany lot (2023) - Zaskakująca propozycja. Akcyjniak z Gerardem Butlerem, w którym podczas komercyjnego lotu w samolot pasażerski trafia piorun, uszkadzając zasilanie. Kapitan Torrance musi podjąć ryzykowną próbę lądowania - i trafia na niebezpieczną wyspę.

- Zaskakująca propozycja. Akcyjniak z Gerardem Butlerem, w którym podczas komercyjnego lotu w samolot pasażerski trafia piorun, uszkadzając zasilanie. Kapitan Torrance musi podjąć ryzykowną próbę lądowania - i trafia na niebezpieczną wyspę. Cena strachu (1977) - Arcydzieło Williama Friedkina - z rozmachem, intensywny, pozbawiony hamulców. W południowoamerykańskim kraju wybucha szyb naftowy; by ugasić pożar, czterech śmiałków podejmuje się zadania przewiezienia ładunku nitrogliceryny.

- Arcydzieło Williama Friedkina - z rozmachem, intensywny, pozbawiony hamulców. W południowoamerykańskim kraju wybucha szyb naftowy; by ugasić pożar, czterech śmiałków podejmuje się zadania przewiezienia ładunku nitrogliceryny. 72 godziny (2014) - Kevin Costner, Amber Heard i Connie Nielsen w krytykowanym filmie McG.

Śmiertelnie chory agent CIA postanawia wykorzystać ostatnie miesiące życia, by odbudować zaniedbane relacje z rodziną. Jednak przedwczesna emerytura nie jest mu pisana.

- Kevin Costner, Amber Heard i Connie Nielsen w krytykowanym filmie McG. Śmiertelnie chory agent CIA postanawia wykorzystać ostatnie miesiące życia, by odbudować zaniedbane relacje z rodziną. Jednak przedwczesna emerytura nie jest mu pisana. Pojedynek na szosie (1971) - Klasyk Stevena Spielberga. Podczas służbowej podróży David Mann musi stoczyć śmiertelny pojedynek drogowy z psychopatycznym kierowcą ciężarówki. Mięsiste.

- Klasyk Stevena Spielberga. Podczas służbowej podróży David Mann musi stoczyć śmiertelny pojedynek drogowy z psychopatycznym kierowcą ciężarówki. Mięsiste. Bad Boys: Ride or Die (2024) - Najnowsza odsłona kultowej serii (i chyba najsłabiej oceniana).

Chłopaki starają się oczyścić imię niesłusznie oskarżonego kapitana Howarda - a w międzyczasie sami zostają wrobieni.

- Najnowsza odsłona kultowej serii (i chyba najsłabiej oceniana). Chłopaki starają się oczyścić imię niesłusznie oskarżonego kapitana Howarda - a w międzyczasie sami zostają wrobieni. Osaczony (2005) - raczej mizerny dreszczowiec z Bruce'em Willisem. Banda nastolatków włamuje się do domu bogatej rodziny i bierze zakładników; policjant Jeff Talley postanawia ponownie wcielić się w rolę negocjatora, którą porzucił przed laty.

- raczej mizerny dreszczowiec z Bruce'em Willisem. Banda nastolatków włamuje się do domu bogatej rodziny i bierze zakładników; policjant Jeff Talley postanawia ponownie wcielić się w rolę negocjatora, którą porzucił przed laty. Rebel Ridge (2024) - gęsty, pełen napięcia thriller akcji Netfliksa z ubiegłego roku (ze złotą rolą Dona Johnsona). Oto były marine mierzy się z korupcją w małym miasteczku po tym, jak lokalne bagiety niesprawiedliwie rekwirują mu torbę z gotówką przeznaczoną na kaucję za członka rodziny.

Michał Jarecki 01.09.2025 18:21

