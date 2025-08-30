REKLAMA
  1. rozrywka
  2. TV

Miłość i nadzieja w VOD - kiedy emisja? Gdzie obejrzeć przed premierą w TV?

"Miłość i nadzieja" to obecnie jeden z najchętniej oglądanych tureckich seriali, który cieszy się popularnością wśród telewidzów. Podpowiadamy, na jakim kanale emitowana jest produkcja, o której godzinie ją oglądać i czy można obejrzeć odcinki przed premierą w telewizji.

Anna Bortniak
milosc i nadzieja kiedy odcinki emisja w tv
REKLAMA

Widzowie na ilość telenoweli nie mogą obecnie narzekać - w telewizji emitowane są nie tylko uwielbiane polskie produkcje, ale również tureckie i hiszpańskie seriale, które wiodą prym wśród najchętniej oglądanych tytułów. Obok "Akacjowej 38" i "Dziedzictwa" popularnością cieszy się również "Miłość i nadzieja" - serial pełen dramatów, miłosnych zawirowań i konfliktów rodzinnych, które prowadzą do emocjonujących zwrotów akcji w życiu głównych bohaterów.

Fabuła produkcji skupia się na Zeynep, młodej i ambitnej dziewczynie, która jest wychowywana tylko przez matkę. Bohaterka dostaje się na wymarzone studia prawnicze, jednak nie dane jest jej długo cieszyć się swoim szczęściem - jej matka trafia bowiem do więzienia. W tym samym czasie zrozpaczona Zeynep poznaje Bülenta, odnoszącego sukcesy prawnika, który proponuje jej pomoc. Zeynep przeprowadza się zatem do Stambułu, gdzie przygarnia ją rodzina mężczyzny. Nie wie jednak, że Bülent skrywa tajemnicę - okazuje się, że jest on jej biologicznym ojcem.

REKLAMA

Miłość i nadzieja - kiedy leci w telewizji? Dni i godziny emisji

Serial "Miłość i nadzieja" jest emitowany przez TVP na antenie TVP2 od poniedziałku do piątku o godzinie 17:20. Premierowe odcinki pojawiają się w tym czasie w telewizji od momentu premiery w Polsce, czyli od 18 lipca 2024 roku.

Ci, którzy przegapili najnowsze epizody, mogą obejrzeć również powtórki. Te emitowane są na kanale TVP2 o godzinie 13:20 w dniu premiery nowych odcinków. Są to wówczas epizody z dnia poprzedniego. Jeśli widzom nie udało się zdążyć na tę godzinę, to nic straconego - wszystkie odcinki są ciągle dostępne w serwisie TVP VOD.

Miłość i nadzieja - jak oglądać online?

Wszystkie odcinki serialu "Miłość i nadzieja" dostępne są w serwisie streamingowym publicznego nadawcy, czyli w TVP VOD. Aby oglądać je za darmo, wystarczy się zalogować. Należy przy tym pamiętać, że seans będzie wówczas przerywany przez reklamy. Jeśli chce się ich uniknąć, należy wykupić abonament (ceny zaczynają się od 5,99 zł miesięcznie).

W TVP VOD odcinki "Miłości i nadziei" emitowane są przedpremierowo. Oznacza to, że epizody oznaczone czerwonym prostokątem prapremiera nie zostały wyemitowane w telewizji. W przypadku tej telenoweli widzowie mają możliwość obejrzenia aż trzech odcinków jeszcze przed premierą w TV. Aby to zrobić, należy mieć jednak wykupiony pakiet.

Miłość i nadzieja - kiedy emisja w TV?

Miłość i nadzieja - co to za serial?

"Miłość i nadzieja" to turecki serial telewizyjny, który w Turcji zadebiutował 26 września 2022 roku. Serial o rodzinnych dramatach składa się z dwóch sezonów i liczy 285 odcinków. Finał produkcji wyemitowano 15 marca 2024 roku.

Miłość i nadzieja - ile odcinków?

W Turcji pojawiło się 285 około godzinnych odcinków, które zostały podzielone na 2 sezony. W związku z tym, że w polskiej telewizji są one dużo krótsze (trwają około 45 minut), będzie ich dużo więcej, co ma odzwierciedlenie w dotychczas wyemitowanych sezonach. Pierwsza odsłona zakończyła się w Polsce na 180. odcinku, a obecnie trwa emisja 2. sezonu (dziś, 27 sierpnia, wyemitowany zostanie 85. odcinek). Zakładając, że 2. sezon również zakończy się na 180 odcinkach, widzów czeka jeszcze sporo epizodów do obejrzenia.

REKLAMA

O telenowelach czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
30.08.2025 04:44
Tagi: Program TVtelenowele
Najnowsze
20:17
Planeta singli 4: Wyspa - recenzja. Czy to udany powrót uwielbianej serii?
Aktualizacja: 2025-08-29T20:17:58+02:00
19:19
Ne Zha 2 - recenzja. Widzowie mają rację. Ten film to najlepsze widowisko roku
Aktualizacja: 2025-08-29T19:19:00+02:00
19:13
Ten film z influencerami był hitem w kinach. Trafi na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-29T19:13:06+02:00
18:05
Nie dajcie się nabrać na nowy hit akcji ze Stallonem. To kit
Aktualizacja: 2025-08-29T18:05:00+02:00
16:02
Dzięki Prime Video w Polsce wreszcie obejrzymy serial, za którym widzowie tęsknią od dawna
Aktualizacja: 2025-08-29T16:02:00+02:00
15:15
Wielki hit Netfliksa wrócił z 2. sezonem. Co dziwne, zaskoczył mnie pozytywnie
Aktualizacja: 2025-08-29T15:15:00+02:00
14:09
Fani Ariany Grande błagają o koncerty. Członek jej zespołu ma z nich bekę
Aktualizacja: 2025-08-29T14:09:16+02:00
13:19
Netflix: TOP 5 nowości na weekend, w tym kryminał z gwiazdorską obsadą
Aktualizacja: 2025-08-29T13:19:23+02:00
11:33
Genialny serial historyczny nareszcie w VOD. Długo czekałem na ten powrót
Aktualizacja: 2025-08-29T11:33:32+02:00
10:37
Najbardziej wzruszający film Netfliksa? Bez chusteczek nie zaczynaj seansu
Aktualizacja: 2025-08-29T10:37:09+02:00
9:43
Powstanie nowy Człowiek z blizną. Głównego bohatera zagra gwiazda Marvela
Aktualizacja: 2025-08-29T09:43:40+02:00
19:11
To ja już wolę adaptacje książek z Wattpada. Prime Video przegięło w drugą stronę
Aktualizacja: 2025-08-28T19:11:00+02:00
18:32
Jak wytresować smoka: kinowy hit już na VOD
Aktualizacja: 2025-08-28T18:32:00+02:00
17:59
Suits LA nareszcie w Polsce. Czy warto obejrzeć spin-off kultowego W garniturach?
Aktualizacja: 2025-08-28T17:59:00+02:00
16:56
W Polsce wreszcie można obejrzeć serial lepszy od Gry o tron. Wpadł na Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-28T16:56:09+02:00
16:15
Lista śmierci: Mroczny wilk - recenzja. Prequel serialu anty-woke przebił oryginał
Aktualizacja: 2025-08-28T16:15:00+02:00
13:44
Nowa ekranizacja Stephena Kinga naprawdę przeraziła widzów. Zbadano ich podczas seansu
Aktualizacja: 2025-08-28T13:44:00+02:00
13:32
Rossmann ma swoją grę. Zagrasz w nią w drogerii
Aktualizacja: 2025-08-28T13:32:46+02:00
13:02
Kiler 3 jednak powstanie. Nie zgadniecie, kto napisze scenariusz
Aktualizacja: 2025-08-28T13:02:15+02:00
12:40
Magdalena C. i Bogusław L. staną przed sądem za reklamowanie alkoholu
Aktualizacja: 2025-08-28T12:40:20+02:00
12:19
Emeraude Toubia i David Dastmalchian w horrorze Rosario
Aktualizacja: 2025-08-28T12:19:51+02:00
11:51
Czwartkowy Klub Zbrodni – recenzja. Netflix dostarczył kryminał, który tętni życiem
Aktualizacja: 2025-08-28T11:51:49+02:00
11:48
Najlepsze filmy romantyczne 2025. Wybieramy TOP 25 tytułów
Aktualizacja: 2025-08-28T11:48:43+02:00
10:24
Prime Video broni obsady serialu "Tego lata stałam się piękna". Tyle hejtu się wylało
Aktualizacja: 2025-08-28T10:24:36+02:00
10:08
Młody aktor zagra Sylvestra Stallone’a. Jest bardzo, bardzo podobny
Aktualizacja: 2025-08-28T10:08:00+02:00
8:45
Lazarus to nowy, autorski serial Harlana Cobena. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-08-28T08:45:20+02:00
20:11
Reżyser Harry'ego Pottera zobaczył zdjęcia z planu serialu. Był w szoku
Aktualizacja: 2025-08-27T20:11:35+02:00
18:14
Twoja Twarz Brzmi Znajomo w 2025. Jury, prowadzący i uczestnicy
Aktualizacja: 2025-08-27T18:14:00+02:00
17:44
Netflix ujawnił datę 3. sezonu serialu Potwory. Historia Eda Geina
Aktualizacja: 2025-08-27T17:44:28+02:00
17:04
Mega zmiany w Prime Video. Kupisz tam seriale, których nikt inny nie ma
Aktualizacja: 2025-08-27T17:04:33+02:00
16:15
Musimy porozmawiać o Wojankach. To zaszło za daleko
Aktualizacja: 2025-08-27T16:15:00+02:00
15:02
Prime Video spuszcza bombę. Premiera serialu z lubianego uniwersum serwisu
Aktualizacja: 2025-08-27T15:02:22+02:00
14:33
Wystartował MFF w Wenecji 2025. Gdzie obejrzeć relację?
Aktualizacja: 2025-08-27T14:33:01+02:00
11:08
Netflix pokazał nowości na wrzesień 2025. Wracają 2 uwielbiane seriale
Aktualizacja: 2025-08-27T11:08:06+02:00
10:43
Thunderbolts*: gdzie obejrzeć film online? Nowość Marvela już jest
Aktualizacja: 2025-08-27T10:43:19+02:00
10:31
Adaptacja książki Kinga jest tak dobra, że będzie 2. sezon. Co z Polską?
Aktualizacja: 2025-08-27T10:31:22+02:00
9:32
Czy powstaną "K-popowe łowczynie demonów 2". Netflix ma pomysł
Aktualizacja: 2025-08-27T09:32:18+02:00
20:26
Nowy serial z uniwersum wiedźmina to katastrofa. "Dosłownie wszystko poszło nie tak"
Aktualizacja: 2025-08-26T20:26:44+02:00
20:11
Najlepsze komedie na HBO Max. 15 propozycji na wieczór
Aktualizacja: 2025-08-26T20:11:00+02:00
19:41
Darren Aronofsky: filmy. Od najgorszego do najlepszego
Aktualizacja: 2025-08-26T19:41:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA