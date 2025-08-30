Miłość i nadzieja w VOD - kiedy emisja? Gdzie obejrzeć przed premierą w TV?

Ładowanie...

Widzowie na ilość telenoweli nie mogą obecnie narzekać - w telewizji emitowane są nie tylko uwielbiane polskie produkcje, ale również tureckie i hiszpańskie seriale, które wiodą prym wśród najchętniej oglądanych tytułów. Obok "Akacjowej 38" i "Dziedzictwa" popularnością cieszy się również "Miłość i nadzieja" - serial pełen dramatów, miłosnych zawirowań i konfliktów rodzinnych, które prowadzą do emocjonujących zwrotów akcji w życiu głównych bohaterów.

Fabuła produkcji skupia się na Zeynep, młodej i ambitnej dziewczynie, która jest wychowywana tylko przez matkę. Bohaterka dostaje się na wymarzone studia prawnicze, jednak nie dane jest jej długo cieszyć się swoim szczęściem - jej matka trafia bowiem do więzienia. W tym samym czasie zrozpaczona Zeynep poznaje Bülenta, odnoszącego sukcesy prawnika, który proponuje jej pomoc. Zeynep przeprowadza się zatem do Stambułu, gdzie przygarnia ją rodzina mężczyzny. Nie wie jednak, że Bülent skrywa tajemnicę - okazuje się, że jest on jej biologicznym ojcem.

Miłość i nadzieja - kiedy leci w telewizji? Dni i godziny emisji

Serial "Miłość i nadzieja" jest emitowany przez TVP na antenie TVP2 od poniedziałku do piątku o godzinie 17:20. Premierowe odcinki pojawiają się w tym czasie w telewizji od momentu premiery w Polsce, czyli od 18 lipca 2024 roku.

Ci, którzy przegapili najnowsze epizody, mogą obejrzeć również powtórki. Te emitowane są na kanale TVP2 o godzinie 13:20 w dniu premiery nowych odcinków. Są to wówczas epizody z dnia poprzedniego. Jeśli widzom nie udało się zdążyć na tę godzinę, to nic straconego - wszystkie odcinki są ciągle dostępne w serwisie TVP VOD.

Miłość i nadzieja - jak oglądać online?

Wszystkie odcinki serialu "Miłość i nadzieja" dostępne są w serwisie streamingowym publicznego nadawcy, czyli w TVP VOD. Aby oglądać je za darmo, wystarczy się zalogować. Należy przy tym pamiętać, że seans będzie wówczas przerywany przez reklamy. Jeśli chce się ich uniknąć, należy wykupić abonament (ceny zaczynają się od 5,99 zł miesięcznie).

W TVP VOD odcinki "Miłości i nadziei" emitowane są przedpremierowo. Oznacza to, że epizody oznaczone czerwonym prostokątem prapremiera nie zostały wyemitowane w telewizji. W przypadku tej telenoweli widzowie mają możliwość obejrzenia aż trzech odcinków jeszcze przed premierą w TV. Aby to zrobić, należy mieć jednak wykupiony pakiet.

Miłość i nadzieja - co to za serial?

"Miłość i nadzieja" to turecki serial telewizyjny, który w Turcji zadebiutował 26 września 2022 roku. Serial o rodzinnych dramatach składa się z dwóch sezonów i liczy 285 odcinków. Finał produkcji wyemitowano 15 marca 2024 roku.

Miłość i nadzieja - ile odcinków?

W Turcji pojawiło się 285 około godzinnych odcinków, które zostały podzielone na 2 sezony. W związku z tym, że w polskiej telewizji są one dużo krótsze (trwają około 45 minut), będzie ich dużo więcej, co ma odzwierciedlenie w dotychczas wyemitowanych sezonach. Pierwsza odsłona zakończyła się w Polsce na 180. odcinku, a obecnie trwa emisja 2. sezonu (dziś, 27 sierpnia, wyemitowany zostanie 85. odcinek). Zakładając, że 2. sezon również zakończy się na 180 odcinkach, widzów czeka jeszcze sporo epizodów do obejrzenia.

